Шестеркин, защита, Лафреньер – к финалу «Рейнджерс» тащат супергерои
Хоккей года, 3-я серия.
Броски в сторону ворот: 108:43 в пользу «Флориды».
Броски в створ: 37:23 в пользу «Флориды».
Ожидаемые голы: 3,77-1,77 в пользу «Флориды».
Опасные моменты: 15:8 в пользу «Флориды».
Голы в большинстве: 2:0 в пользу «Флориды».
Счет на табло – 4:5 в пользу «Рейнджерс».
Третий эпизод восточного финала – невиданная помесь детективной истории и супергеройского экшна: сюжет закручен до предела, чем закончится – непонятно, а затаскивают титаны с феноменальными способностями.
«Флорида» довела преимущество до предела
Детектив тут вот в чем. «Флорида» последовательно раскрывает свои сильные стороны в этой серии, контролирует шайбу, играет в чужой зоне и создает моменты.
И с одной стороны – можно считать, что таким образом «Пантерс» владеют инициативой, создают то преимущество, которое позволит им забивать больше и проходить в финал – куча показателей говорит об этом.
С другой стороны – у нас есть Халк: то есть у «Рейнджерс» есть система в защите, у «Рейнджерс» лучший в лиге защитный состав, у «Рейнджерс» несколько выдающихся оборонительных форвардов, а в воротах «Рейнджерс» играет Шестеркин. Эти «Рейнджерс» созданы, чтобы справляться именно с таким силовым давлением и не рассыпаться под ним.
Эти «Рейнджерс» взяли «Президент Трофи», вышли в финал конференции и являются одной из лучших команд современности из-за своей защиты.
Так что 108-43 по броскам в сторону ворот – сигнал бедствия или просто фактура финала Востока?
Я уверен, что это фактура, но понимаю, что многое зависит от табло.
Уступая территорию и шайбу при 5-на-5, «Рейнджерс» сегодня идеально реализовывали свои коронные атаки с ходу – и не просто держались близко в счете, но и вели.
Защита и Шестеркин не должны были играть на ноль (сейчас это очень сложно), им достаточно тушить пожары, возникающие в турбулентных ситуациях – сегодня такой ситуацией, например, стала концовка основного времени, когда «Флорида» просто сидела в чужой зоне и постоянно лезла на пятак.
Про такие ситуации в прошлом веке говорили «назревает гол». Он не созрел – и это достижение защиты «Рейнджерс» (коллективной, от Шестеркина до Гудроу).
«Рейнджерс» остаются без большинства
Проблема «Рейнджерс»: 13:49 в большинстве и 0 забитых голов.
Это не очень удивляет с учетом достижений «пантер» в предыдущих раундах: точно такую же расправу пережило большинство «Бостона», великая «Тампа» снизила эффективность до 20%.
Форслинг до сих пор не наелся и жаждет крови.
И, на самом деле, у «Рейнджерс» не так уж и много большинства. Сегодня «Флорида» сыграла с лишним 10 минут. У Панарина и компании – только 4. В прошлой игре – без малого 6. В первой – опять четыре.
То есть достижение тут не только в том, что ходы Панарина изучили и заставляют Артемия искать новые, а еще и в том, что «Флорида» при всей жесткости оставляет «рейнджерам» минимум шансов.
Это все очень тонко, это может разболтаться в любой момент, но пока «Флорида» тут все контролирует.
И снова: зато работают атаки с ходу
Проблема «Флориды»: контролируя хоккей при 5-на-5 и выжигая большинство «Рейнджерс», она не получает преимущества на табло.
Я думаю, это сводит тренеров «Пантерс» с ума. Все, что нужно делать для победы, их команда делает.
Райнхарт заходит на чужой пятак и забивает – и «пантеры» ведут.
А потом Труба со второй попытки дает в центр, Трочек соскальзывает назад и с разворота пускает Лафреньера 1 в 0 – и тот исполняет так, что у Боба никаких шансов.
А потом тот же Лафреньер финтом превращает рядовой проход слева в один из важнейших голов всего турнира.
А потом Трочек из меньшинства бежит за шайбой, отгрызает ее и Гудроу подключается вторым темпом.
Кроме этого у «Рейнджерс» в матче еще два подставления после бросков с синей линии (в том числе победное, в овертайме), но подставления – это то, что периодически заходит у всех команд.
Разницу команда Лавиолетта делает именно в атаках с ходу – и сегодня ночью эти атаки были грандиозны; и особенно хорош в них был Лафреньер.
«Флорида» вообще ни в чем не хуже, у нее полно своих героев (посмотрите, как играет Форслинг), но сегодня результат сделали супергерои «Рейнджерс».
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Фото: East News/AP Photo/Wilfredo Lee
Сила Рейнджеров — атаки с ходу, они не претендуют на первый номер и позиционные. Поэтому всегда будет казаться, что Флорида лучше. Это очень поверхностный взгляд на хоккей.