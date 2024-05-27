Шестеркин, защита, Лафреньер – к финалу «Рейнджерс» тащат супергерои

Хоккей года, 3-я серия.

Броски в сторону ворот: 108:43 в пользу «Флориды».

Броски в створ: 37:23 в пользу «Флориды».

Ожидаемые голы: 3,77-1,77 в пользу «Флориды».

Опасные моменты: 15:8 в пользу «Флориды».

Голы в большинстве: 2:0 в пользу «Флориды».

Счет на табло – 4:5 в пользу «Рейнджерс».

Третий эпизод восточного финала – невиданная помесь детективной истории и супергеройского экшна: сюжет закручен до предела, чем закончится – непонятно, а затаскивают титаны с феноменальными способностями.

«Флорида» довела преимущество до предела

Детектив тут вот в чем. «Флорида» последовательно раскрывает свои сильные стороны в этой серии, контролирует шайбу, играет в чужой зоне и создает моменты.

И с одной стороны – можно считать, что таким образом «Пантерс» владеют инициативой, создают то преимущество, которое позволит им забивать больше и проходить в финал – куча показателей говорит об этом.

С другой стороны – у нас есть Халк: то есть у «Рейнджерс» есть система в защите, у «Рейнджерс» лучший в лиге защитный состав, у «Рейнджерс» несколько выдающихся оборонительных форвардов, а в воротах «Рейнджерс» играет Шестеркин. Эти «Рейнджерс» созданы, чтобы справляться именно с таким силовым давлением и не рассыпаться под ним.

Эти «Рейнджерс» взяли «Президент Трофи», вышли в финал конференции и являются одной из лучших команд современности из-за своей защиты.

Так что 108-43 по броскам в сторону ворот – сигнал бедствия или просто фактура финала Востока?

Я уверен, что это фактура, но понимаю, что многое зависит от табло.

Уступая территорию и шайбу при 5-на-5, «Рейнджерс» сегодня идеально реализовывали свои коронные атаки с ходу – и не просто держались близко в счете, но и вели.

Защита и Шестеркин не должны были играть на ноль (сейчас это очень сложно), им достаточно тушить пожары, возникающие в турбулентных ситуациях – сегодня такой ситуацией, например, стала концовка основного времени, когда «Флорида» просто сидела в чужой зоне и постоянно лезла на пятак.

Про такие ситуации в прошлом веке говорили «назревает гол». Он не созрел – и это достижение защиты «Рейнджерс» (коллективной, от Шестеркина до Гудроу).

«Рейнджерс» остаются без большинства

Проблема «Рейнджерс»: 13:49 в большинстве и 0 забитых голов.

Это не очень удивляет с учетом достижений «пантер» в предыдущих раундах: точно такую же расправу пережило большинство «Бостона», великая «Тампа» снизила эффективность до 20%.

Форслинг до сих пор не наелся и жаждет крови.

И, на самом деле, у «Рейнджерс» не так уж и много большинства. Сегодня «Флорида» сыграла с лишним 10 минут. У Панарина и компании – только 4. В прошлой игре – без малого 6. В первой – опять четыре.

То есть достижение тут не только в том, что ходы Панарина изучили и заставляют Артемия искать новые, а еще и в том, что «Флорида» при всей жесткости оставляет «рейнджерам» минимум шансов.

Это все очень тонко, это может разболтаться в любой момент, но пока «Флорида» тут все контролирует.

И снова: зато работают атаки с ходу

Проблема «Флориды»: контролируя хоккей при 5-на-5 и выжигая большинство «Рейнджерс», она не получает преимущества на табло.

Я думаю, это сводит тренеров «Пантерс» с ума. Все, что нужно делать для победы, их команда делает.

Райнхарт заходит на чужой пятак и забивает – и «пантеры» ведут.

А потом Труба со второй попытки дает в центр, Трочек соскальзывает назад и с разворота пускает Лафреньера 1 в 0 – и тот исполняет так, что у Боба никаких шансов.

А потом тот же Лафреньер финтом превращает рядовой проход слева в один из важнейших голов всего турнира.

А потом Трочек из меньшинства бежит за шайбой, отгрызает ее и Гудроу подключается вторым темпом.

Кроме этого у «Рейнджерс» в матче еще два подставления после бросков с синей линии (в том числе победное, в овертайме), но подставления – это то, что периодически заходит у всех команд.

Разницу команда Лавиолетта делает именно в атаках с ходу – и сегодня ночью эти атаки были грандиозны; и особенно хорош в них был Лафреньер.

«Флорида» вообще ни в чем не хуже, у нее полно своих героев (посмотрите, как играет Форслинг), но сегодня результат сделали супергерои «Рейнджерс».

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Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee