«Рейнджерс» выдержали фирменное давление «Флориды», но Шестеркин не справился с простым броском Ткачака

В серии года – 0-1.

Первый матч в серии до семи побед – это своего рода приквел. От него почти ничего не зависит, но задаются тренды, намечаются противостояния, в которых решится исход.

Первый матч показал, что в таком плотном хоккее значит один эпизод.

У «пантер» было преимущество при 5-на-5. Это совершенно нормально

К середине третьего периода счет по броскам был 23-14 в пользу «Флориды», которая к тому времени уже 35 минут вела в счете. Продуктивные смены Панарина и компании в чужой зоне измерялись редкими единицами.

Это не провал «Рейнджерс», а объективная реальность серии: «Пантерс» лучше в позиционном нападении, они хороши не только в форчеке, но и в последующем контроле, у них больше инструментов – и владеть шайбой, периодически доводя ее до чужого пятака, тут будут они.

Это то, что мы знаем о командах со времен регулярки: «Рейнджерс» были 22-ми в лиге по созданным ожидаемым голам при 5-на-5. «Флорида» – 9-й.

Важна, впрочем, не разница между ними, а сам факт того, что по угрозам при 5-на-5 «Рейнджерс» – команда из третьего десятка НХЛ. Это не их козырь. Конечно, на волне локальных успехов в матчах они способны (и будут) по ситуации забирать инициативу, но по умолчанию хоккей в серии будет вот примерно таким.

Тут важно, что у «Рейнджерс» есть все инструменты для того, чтобы побеждать на фоне этой проблемы. Группа Фокс – Линдгрен – Миллер – Труба – возможно, сильнейшая в НХЛ, она играет с активной поддержкой нападающих и готова к борьбе с примерно любым нападением планеты. То есть: они созданы, чтобы справляться с давлением битообразной атакующей линии «Флориды».

При этом у «Рейнджерс» отлично развит контратакующий инстинкт, и контролировать эти атаки, возникающие в основном из воздуха, сопернику очень сложно – и «Пантерс» сегодня их не контролировали (выходов 1-в-0 было аж два).

Перевес по броскам и по времени в чужой зоне был и будет за «Флоридой», но это часть тактического ландшафта серии, а не решающее преимущество «пантер».

«Рейнджерс» не нашел, от чего оттолкнуться в плане психологии

И тут одно «но»: когда ты больше времени играешь в своей зоне, важно получать сигналы о том, что все идет по плану. И получать импульсы, на которых можно выдавать успешные отрезки в чужой зоне. Или эффективно завершать не стопроцентные атаки.

Для «Рейнджерс», одной из лучших команд современности на этапе финала конференции, таким сигналом сейчас могут быть только забитые голы. Их не было.

Спецбригада Панарина – Зибанежада – Фокса была близка к голу и, скорее всего, забросила бы с третьей попытки, но попыток было всего две.

Кроме этого были отличные шансы из контратак – Кули не придумал как обыграть Бобровского.

Проблема в том, что это такой замкнутый круг: чтобы обрести уверенность, нужно забить, а чтобы забить – нужно обрести уверенность, но это стандартная тема для команд, не контролирующих инициативу при 5-на-5.

У «Рейнджерс» при этом в составе достаточно таланта, чтобы реализовывать какие угодно атаки примерно в любой момент – собственно, поэтому они и играют в финале конференции.

Бобровский выиграл у Шестеркина

Не думаю, что игра вратарей станет фактором на дистанции всей серии, но сегодня был тот матч, когда исход зависел от одного эпизода – и этим эпизодом стал бросок Мэттью Ткачака, который бросил, скорее, на удачу, а в итоге прошил Шестеркину ловушку.

И, с другой стороны, Бобровский потушил целую серию эпизодов – там и выходы 1-в-0, и пожарообразная атака «Рейнджерс» на финише игры.

Шестеркин был топ, но его работа была неидеальна – а у Бобровского идеальна. Вот и вся разница в игре.

Что дальше?

В следующем матче мы посмотрим на то, как развернется содержание игры, когда «Рейнджерс» получится забить.

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