Звезда Кузнецова заходит, но он спас для тренера «Каролины» еще два дня

Художник выручил прораба.

Мой любимый эпизод из легендарной книга Дэйва Кинга о проведенном в «Металлурге» сезоне – когда он в решающий момент одного из матчей выпустил Станислава Чистова, которому совершенно не доверял из-за проблем с рабочей этикой, а Стас взял и затащил этот момент.

«Не спрашивайте меня, почему я сделал это», – написал тренер Кинг.

В текущей «Каролине» на роль Чистова идеально подходит вы сами знаете кто: Евгений Кузнецов. Во втором раунде бросается в глаза, что ему тяжело показывать сильный хоккей в плотной серии против соперника из топ-4 лиги. Ему не хватает времени. Ему не хватает места.

Его типичный подход к шайбе выглядит так: медленное продвижение вперед, вираж, обламывающий партнеров, уже зашедших в чужую зону, смещение в среднюю зону, слабое решение, потеря.

Впрочем, зачем я пересказываю, если можно увидеть.

Можно представить, как к этой манере относится Бринд’Амор – архитектор самой энергичной и ответственной команды на планете (после сборной России-25, разумеется).

Это отношение иллюстрируют цифры: в плей-офф Кузя играет все меньше и второй матч второго раунда вообще пропустил.

Но он все равно получает игровое время. И будет его получать. Не потому что Бринд’Амор так же доверяет интуиции, как в случаях с Чистовым это делал Кинг, а потому что Рода зажимают обстоятельства: в плей-офф – особенно против «Рейнджерс» и особенно такой энергозатратной «Каролине» – нужно четыре звена, а Комтуа показал, что все еще не является игроком уровня НХЛ.

То есть: Кузнецов выходит на лед, не потому что тренер так ощущает момент.

Но это не помешало ему сделать результат вопреки своему текущему состоянию.

В четвертой игре серии «Каролина» забросила четырежды. Гол Кузнецова был первым, и к нему мы еще вернемся. Три последующих гола «Харрикейнс» – это такая производственная норма силовой команды Бринд’Амора: два возникли в результате перманентного давления на защиту «Рейнджерс» (в среднем за один матч их столько и должно быть) плюс гол в большинстве (первый в серии, рано или поздно должен был случиться и случился поздно).

Норма «Каролины» в этой игре была три шайбы. Своими сильными качествами и организацией «Харрикейнс» наураганили три честных гола.

«Рейнджерс», у которых слабый матч провел Панарин, ответили своими тремя. Это овертайм, наверняка гол Зибанежада в большинстве, 0-4 в серии – и, с большой вероятностью, отставка главного тренера (об этом поговорим позже).

Но у «Каролины» был еще один гол, ниоткуда, из воздуха, из кистей Кузнецова, который в самом начале игры зашел в чужую зону, получил там пару свободных метров, сделал пару шагов вперед и нагло шмальнул в ближние девять.

Получилось так круто, что непонятно, кто еще из «Харрикейнс» смог бы а) на такое решиться, б) такое исполнить.

Кроме этого, в матче была попытка лакросса, и осуществил ее не Свечников, а тот же Кузнецов – и был достаточно близок к успеху, но шайба сошла с крюка.

Лакроссы при 3:3 в матче, где поражение означает вылет – точно не то, чего хочет видеть Бринд’Амор.

Но так устроено креативное мышление. Это раздвинутые рамки возможного: ты спокойно решаешься на то, что кому-то кажется диким и неприемлемым. И когда это проходит – получаются необъяснимые чудо-голы.

Кузнецов отыгрывает свою сюжетную линию в плей-офф-2024: он играет мало и не впечатляюще, в его минуты «Каролина» рискует всем.

Но в то же время одно его решение способно изменить судьбу команды – и уже изменило в четвертой игре.

«Каролина» это ужас, летящий на крыльях Кузи.

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Фото: AP Photo /Karl B DeBlaker