Панарин вывел «Рейнджерс» на топ-уровень и сделал мечту Нью-Йорка о кубке реальной

Коркинские сезоны в Америке.

Весной-2020 звезды НХЛ (и не только они) оказались заперты дома и слегка страдали от безделья – договориться на интервью было проще, чем когда-либо. И у меня получилось поговорить с Артемием Панариным .

В рамках подготовки к разговору я посмотрел непринужденный прямой эфир звезды с Александром Кержаковым – и меня слегка шокировало то, с какими эмоциями Артемий вспоминал дни в статусе свободного агента.

Если вы не в курсе, объясню: в карьере некоторых (далеко не всех) больших игроков бывают моменты, когда истекает их первый взрослый контракт, а они при этом не хотят продлеваться с текущим клубом. И выходят на рынок, где могут подписываться, по сути, с кем захотят – как правило, с тем, кто предложит больше денег.

Как этот момент представляем мы – люди, что забивают жесткие диски матчами НХЛ начала нулевых: телефон хоккеиста (и его агента) разрывается, предложениям нет конца, он выбирает самое комфортное и ставит подпись.

«Ага, я вот так тоже думал, – рассказывал Артемий на стриме с Кержаковым. – А это вообще жесть была. Я больше не хочу переживать момент свободного агента».

Клубы снижали изначальные предложения и вообще выходили из переговоров – это был большой стресс для хоккеиста и его окружения. В итоге, правда, Панарин подписался с «Рейнджерс» на о-очень приличные 11 миллионов 642 тысячи 857 долларов в год (контракт – на 7 лет).

Второе сильное впечатление случилось уже в момент общения.

До разговора с Панариным я думал, что хоккеисты относятся к большим деньгам как к данности, как к закономерному отражению их статуса. Оказалось, вовсе нет.

«Слава богу, мне повезло, что в «Рейнджерс» я сразу же забил, в первых играх набрал очки. Меня отпустило. А вот представляю себе, если бы прошло пять игр, а я заработал ноль. Ноль очков, ноль голов – за одиннадцать шестьсот, #####! Я бы просто сожрал себя сам – даже не надо было бы зрителей и прессы».

То есть: для самого Панарина это была никакая не ерунда и не просто приятный бонус за непростые годы в «Коламбусе». Для него эти «одиннадцать шестьсот, #####» были большой суммой, с которой пришла большая ответственность.

А для «Рейнджерс» это была самая важная ставка в строительстве новой команды.

Тогда, к концу 2010-х, уже исчерпало себя ядро, выходившее в финал плей-офф-2014 – и менеджмент на ходу собирал новое, причем довольно быстро. Когда в команду пришли Какко и Лафреньер (2-й номер драфта-2019 и 1-й номер драфта-2020), новую основу уже подобрали: Фокс, Зибанежад, Крайдер, Труба, Хитил, Линдгрен были на месте. Шестеркин уже переехал и провел первые 12 матчей.

Этому составу и на бумаге, и по факту не хватало суперзвезд в атаке. Этой суперзвездой как раз и должен был стать Панарин – ровно поэтому ему и заплатили почти 12 млн.

Конечно же, «Рейнджерс» рассчитывали, что высокие пики с драфтов добавят этой суперсилы – даже если не сразу. Пускай и на дистанции в пару-тройку лет.

И в момент подписания Панарина казалось, что судьба играет на их стороне. Какко в 2019-м выглядел не хуже (а по мнению некоторых, лучше ) Джека Хьюза. Лафреньер на МЧМ-2020 казался Тем Самым.

Чтобы понимать, на что на самом деле рассчитывали «Рейнджерс: представьте, что за них сейчас играет Джек Хьюз – а такой шанс был. Но этого не получилось: Какко и Лафреньер укрепили глубину состава, но не стали по-настоящему элитными нападающими. По крайней мере, на дистанции в 4-5 лет.

И вот за пять лет – с 2019-го – состав «Рейнджерс» существенно поменялся, Шестеркин стал вратарем уровня «Везина Трофи», защита стала системной и чемпионской, Фокс и Миллер раскрылись так, как ну никто не ожидал. Но ситуация в атаке примерна та же, что и в 2019-м.

У «Рейнджерс» там глубокий состав, но этот состав испытывает острый дефицит в исполнителях класса «премиум». Команда стала лучшей в регулярке-2023/24, но давайте посмотрим на топ-50 бомбардиров лиги: Трочек на 32-м месте – это центральный нападающий звена Панарина. На 40-м месте Адам Фокс, защитник. Мика Зибанежад, второй по условной звездности нападающий «Рейнджерс» – 46-й. Крайдер – 37-й.

Уберите из этого уравнения Панарина (120 очков, 4-й бомбардир лиги) или представьте, что он остановился в развитии на уровне Зибанежада (что совсем неплохо) – и вы получите просто претендента на выход в плей-офф.

Вы получите нерешаемые проблемы в топ-6, из которого невозможно сложить хоть сколько-то работающие звенья. По факту, сложившееся лидерское звено у «Рейнджерс» одно – и его команде своим сезоном подарил Панарин, который потащил за собой Трочека и Лафреньера. Оба – красавцы, но представьте их звено с 60-процентым Панариным? Разобрали бы в середине регулярки.

Вы получите гораздо менее эффективное большинство.

Состав «Рейнджерс» достаточно неплохо придуман и исполнен, клубу повезло с несколькими игроками, которые показали неожиданно взрывной рост (возьмите того же Шестеркина), но несколько более очевидных ставок не сыграли или сыграли немного не так, как должны были (Какко, Лафреньер) – и в результате вся эта работа вполне могла бы пойти на дно.

И пошла бы. Но Панарин оказался вот настолько блистательным игроком.

Который не остановился в росте в 32 года. Который не жалуется на недостаточно хороших партнеров. Который не ссылается на тренерскую систему. Который ищет и находит в партнерах лучшее. Который делает выводы. Который к своим почти 12 миллионам относится как обязательству.

Он выходит на лед и играет на гол – практически каждую смену. За одиннадцать, напоминаю, шестьсот, #####.

Без такого Панарина «Рейджерс» были бы очень крепкой командой. С таким Панариным они претендуют на все.

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Фото: AP Photo /Paul Sancya, Mary Altaffer, John Munson, AP Photo/Godofredo A. Vásquez