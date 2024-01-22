Как «Торонто» справится с потолком после подписания Нюландера?
55 млн на 5 игроков.
В 2019-м было модно шутить о том, что «Торонто» тратит половину платежки на четырех игроков. И это была смешная, но не то чтобы шутка: Мэттьюс, Таварес и Марнер тогда зарабатывали примерно по 11 млн, Нюландер почти 7 – вот вам 40 млн при потолке в 81,5.
Прошло пять лет. В сезоне-2024/25 те же четверо отнимут из платежки чуть меньше 47 млн. Чтобы это было равно хотя бы половине, потолок должен подпрыгнуть до 94 млн – летом 2024-го этого не случится.
А еще защитник Морган Райлли подписал длинный контракт на 7,5 млн – не беспредельно много, но в приложении к тем почти 47 млн эта сумма дает почти 55.
55 миллионов на 5 игроков – неплохо, да?
Проблема «40 на 4» породила кучу препятствий на пути «Лифс» к кубку: было трудно набирать защиту, не сложилось хотя бы одного стабильного нижнего звена, не получилось удержать игроков, которые того стоили (Михеев) – и кубка не случилось.
Что клуб будет делать после перехода в режим «55 на 5»?
Контракт Нюландера – точка невозврата из зарплатного ада?
Всем привет. Меня зовут Никита Петухов – и я представитель секты «Остон Мэттьюс хоронит будущее клуба, который платит ему зарплату». Скажите, вы верите в кубок?
Да, летом я говорил, что угнетающая ситуация «Торонто» с потолком из-за тринашки Усатому (слышал, что за сериал вошел в моду, стараюсь соответствовать) стала безвыходной.
Да, Нюландер в торгах заступил за пределы рамок здравого смысла, которые я себе рисовал. Я думал, что все будут довольны в границах 10 млн, а получилось 11,5.
Да, было бы логично навалиться слогом и на нашего Альтелиуса (мы стали забывать среднее имя Вильяма).
Но контракту Нюландера я говорю «Окей». Из-за его истории. Из-за текущей скидки: игрок с 98-м кэпхитом в лиге идет шестым ее бомбардиром. Из-за того, что даже в режиме некоторой переплаты его контракт на 2 млн меньше нового контракта Мэттьюса.
Да, траектория развития «Торонто» в ближайшие пару лет лежит через более колючие заросли тернистых лесов, чем могла бы. И Нюландер теперь не в стороне, он теперь не особенный, он больше не пострадавший – но в целом проблемы с ведомостью у «ТМЛ» не из-за него.
Этих проблем не было бы все последние 5 лет, если б Мэттьюс и Марнер подписали переходные, такие проверочные соглашения на 6-7-8 млн, как это в 2016-м сделал парень по имени Нэтан Маккиннон, чей контракт, очевидно контрастирующий со статусом и результативностью суперзвезды, в 2022-м позволил «Колорадо» собрать мощнейшую банду, добравшуюся до кубка.
Да, «Эвс» в чем-то повезло: в лигу игроков 90+ Нэтан улетел с сезона-2017/18, то есть с примерно с 23 лет – но он стартовал в лиге в 18, первый взрослый контракт подписывал в 21 и в контрактный год, в сезоне-2015/16, набрал всего 52 очка. Из оснований для огромного контракта у него на руках был только потенциал – а за потенциал не платят.
Марнер же стартовал в лиге на год позже и выдал 90+ очков на год раньше, в свой третий профессиональный сезон, в 22 года. Кроме потенциала, в момент подписания первого взрослого контракта, у него уже были весомые аргументы – и его контракт ушел за 10 млн.
Но его же вклад в кубковые победы «ТМЛ» (которых не было) показал, что он, как и Мэттьюс, не был Х-фактором, не был игроком, достойным максимально большой доли потолка зарплат – и клубу нужно было искать аргументы для подписания более разумных контрактов, которые бы позволили набрать топовый состав в том же 2022-м, когда «Лифс» были к этому максимально близко.
Все это время Нюландер к пирогу даже не притрагивался.
«Торонто» в ловушке: игроков такого уровня реально страшно отпускать
Решение, о котором говорят много лет: отпустить кого-нибудь из биг-4. Оно кажется очевидным: если у вас дикая напряженка под потолком, то посмотрите на «Тампу». Как легко она отдает важнейших игроков ради того, чтобы оставить еще более важных – и сохранить потенциал состава в будущем.
Огромная проблема «Торонто» в том, что применительно к Марнеру, Таваресу, Мэттьюсу и Нюландеру этот метод не работает совсем. Усы? Почти всю карьеру идет на 60 голов за 82 матча – и в сезоне-2021/22 добрался.
Марнер? Всю карьеру идет по графику 90-100-очкового сезона.
Избавляться от Нюландера с его лучшим контрактом в истории клуба? Смешно.
Три момента:
1) Кого бы из них ты ни отдал, будешь грызть локти, глядя на дыру в первом звене, первой спецбригаде и на последних минутах игр.
2) Обладать тремя такими талантами одновременно – привилегия. Это огромная удача и большая редкость.
3) Таварес в этой картине смотрится лишним, но его 11 млн не примет никакой претендующий хоть на что-то клуб.
И да, Дубас окончательно перегрузил ситуацию именно подписанием Тавареса, которое ретроспективно выглядит огромной ошибкой. Контракт точно не оправдался, и его никуда не обменяешь.
Новые контракты действующих суперзвезд не были бы большой проблемой – они подписываются в рамках ожиданий того, что потолок зарплат будет расти уже со следующего сезона. Но все это становится такой проблемой, потому что есть 11 млн Тавареса.
Стратегия на ближайшие два года: «Лифс» ждут прогресса от ядра
Переходим к тому, что в этой ситуации можно сделать, если мыслить рационально:
1. Разбежавшись, прыгнуть со скалы.
2. Дать возможность ядру раскрыть свои суперкачества.
Я наблюдаю, что многим командам НХЛ, которые неожиданно играют лучше, помогает вот такой фактор: удельный вес их лидерской группы становится выше не из-за прогресса конкретно этой группы, а из-за изменения плотности окружающей среды. То есть не только ваши игроки становятся лучше, но и более возрастные лидеры других команд стареют, уходят на ветеранские роли. И контекст меняется.
Когда Мэттьюс, Марнер, Нюландер, Петтерссон и Хьюз заходили в НХЛ, «Вашингтон» с Овечкиным был реальной силой, с которой молодым было трудно бороться. Теперь «Кэпс» ушли. Есть «Тампа», но в ней Стэмкос уже не такая угроза, как три года назад, и у Кучерова остался чуть ли не только Пойнт.
Ваша лидерская группа просто достигла праймового возраста, но команда стала заметно сильнее: потому что топы трехлетней давности сильно сдали, а у молодежи еще нет того опыта, который уже есть у вас. И ваша команда стреляет.
Я уверен, что взлет «Виннипега» процентов на сорок объясняется этим эффектом. Успех «Ванкувера» – примерно в той же мере.
В случае с «Торонто» этот эффект должен работать еще очевиднее, потому что у «Лифс» самая талантливая и широкая группа в атаке.
И «Лифс» ждут эффекта от этого эффекта (извините). Они ждут, что группа будет радикальнее и радикальнее влиять на исходы матчей. Этот эффект уже достаточно неплохо видно: звезды «ТМЛ» затащили несколько концовок в серии с «Тампой» и обеспечили выход во второй раунд.
Они делают то же самое в регулярке – да, прямо сейчас актуальнее разговор о том, как «Лифс» упускают игры, в которых ведут в счете, но и спасенных концовок достаточно. И спасены они руками большой тройки.
Уже сейчас видно, что у «Торонто» лучший в мире состав для игры с пустыми воротами. Если протянуть это доминирование на основное время, «Лифс» будут угрозой совсем другого уровня.
В следующем сезоне, когда плотность под потолком будет невероятна, этот эффект должен выйти на новое плато – и «Лифс» ждут, когда это произойдет. И тогда в строительстве команды, возможно, сработают методы, которые не работали в прежние годы.
Что дальше? Марнер, Таварес и... тренер
Следующий сезон – это безусловный ад и максимальный фокус на результативность большой тройки (а так же электрошоковая практика по отношению к Таваресу, чтобы выжать из его 11 млн эффекта хотя бы на 8).
Но дальше включится новое соглашение с Марнером – и пока выглядит так, что оно не должно быть сильно больше. Митч – превосходный игрок, но в прямой конкуренции с суперзвездами НХЛ (тем же Маккинноном) он не такой доминирующий хоккеист, что подтверждено несколькими годами и должно быть учтено в новом соглашении.
Но и это может не стать принципиальным вопросом, потому что 20 сентября 2025 года 35 лет стукнет Таваресу. И к тому моменту истечет его высосавшее из «ТМЛ» все соки 11-миллионное соглашение. Лучшее, на что он может рассчитывать – что его переведут в режим Евгения Малкина и дадут короткий не очень дорогой контракт. Это даст генменеджеру «Торонто» тот простор, которого не хватало все эти годы.
Но в контексте будущего гораздо больше волнует вопрос с тренерством. Окей, мы прошли отрезок с 2018-го, задыхаясь от нехватки места под потолком, и это было главной темой эпохи. Темой нового отрезка должно стать построение игры, потому что самая главная проблема «Торонто» на льду, по-моему, недопридуманный хоккей, а не скромная результативность Тавареса. Концовки и большинство работают, не только потому что там талант, а потому что они придуманы – потому что их проще всего придумать.
«Торонто» пора решить, как и кем он обороняется. Как и что он делает при 5-на-5 (в этом сезоне с контролем шайбы какая-то катастрофа – «Лифс» буквально худшая команда лиги по успешным касаниям шайбы в зоне атаки и по успешным передачам в зоне атаки). У Бэбкока был план, но он не нравился Дубасу. Дубасу нравился Киф, но эпоха Кифа – это время ситуативных решений, которые валятся друг на друга и со стороны выглядят кучей мусора.
Успешные команды хорошо знают, как они играют при 5-на-5 всем кругом смен своих звеньев. «Торонто» не имеет об этом никакого понятия – посмотрите на третье звено, где центрит созидатель Доми.
С этим надо разобраться. У тренера и генменеджера должна быть хорошая, продуктивная двусторонняя связь. У тренера должны быть идеи по тому, как склеивать игроков в одну систему. У генменеджера должно быть понимание, что делает его тренер и какие игроки ему в этом помогут.
Команда должна быть оркестром, а не сборкой звезд в первых двух звеньях, за спинами которых начинается выжженное неконкурентноспособное поле.
У «Торонто» есть очень дорогой актив – лучшее время трех игроков, которые входят в топовую десятку своего поколения. Часть этого актива уже иссякла, но впереди самое сочное.
И вот это время лучше не тратить зря.
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Фото: AP Photo/Gene J. Puskar, Nathan Denette/The Canadian Press, Henrik Montgomery/TT News Agency, Christopher Katsarov/The Canadian Press
1: Огромная, практически неадекватная компенсация за него,она может быть одной из самых больших и выгодных в долгосрочной перспективе во всей НХЛ
2: Несмотря на свои 60 голов в Регулярке в ПО он практически всегда сливался со льдом и не показывал даже 60% своих возможностей.
3: Даже без его голов ТМЛ должен выходить в ПО,т.к за лишние 13 лямов можно найти 2-3 игрока высокого класса,да,не элитного, но у них итак элитный плеймейкер Марнер, который также будет раздавать кучу передач и другим игрокам (+ не забываем активы от обмена Мэттьюса)
3: Статус легенды клуба это конечно хорошо,но Торонто нужно выбирать,либо они хотят КС, либо им придётся на абум ждать галактического прорыва своей большой 4
4: Равные звенья- аксиома КС (Вегас 2023 Колорадо 2022 и Эдмонтон Н.В с обратной стороны) Имея в своем составе возможно 2-ого игрока в истории после Гретцки и игрока, который входит в топ 5 нынешней НХЛ они с другой стороны имеют только 2 звена уровня контендера и это с натяжкой и из-за этого терпят вечное бедствие в КС (Беда Эдмонтона конечно не в контрактах лидеров,а скорее в неадекватных контрактах довольно средних игроков,но ситуации как ни крути похожи).
Итог: Пока Торонто не поймет,что для КС нужно чем-то жертвовать,они этот кубок не возьмут,тут как ни выкручивайся,а когда у тебя половину платёжки сжирают 5 игроков ( с учётом Райли) то более менее равные звенья ты никогда не соберёшь, только если игроки будут готовы идти на существенные уступки,но опять-таки, даже когда Нюландер годами играл за гроши (для своего уровня игры и прогресса) Торонто не мог пройти дальше 1-го раунда,а уж сейчас Листья по моему мнению окончательно себя закопали
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Как будто обменять кого-то, выкупить контракт проще простого!
У Тавареса, Райлли (до лета 2028-го) и Бертуцци NMC, т.е. мало того, что ТМЛ за них дофига попросит, так ещё надо их оооочень сильно убедить снять NMC. Ну с Бертуцци проще, у него контракт летом истекает.
Если летом выкупать Тавареса, то экономится чуть больше 300 тысяч, а в платёжку на сезон 2024/25 вносится штраф $10,393,334. Т.е. хотим повторения, как у Миннесоты, у которой в этом и следующем сезонах мёртвым грузом в платёжке висят 14,7 млн. за выкупы Сутера и Паризе?
Если летом выкупать Райлли, то экономится гораздо больше и нагрузка в платёжку 3,8 млн. с лета 26-го до лета 30-го и далее 2,3 млн, но платить ему будут аж до 2036-го года.
Айлендерс выиграют от этого обмена??? Поржал. Его болелы островов ненавидят из-за ухода.
Много ли в лиге игроков с кэп-хитом 8 млн, что набрали больше очков , чем Таварес за этот период его карьеры?Или забросили шайб?
Да, 11 реально много. Но на 8 он играет и играть будет еще года 4-5.
Ладно, по Мэттьюзу ноль вопросов. Действительно большой талант и один из лучших снайперов поколения. Хотя в решающих матчах ПО вопросики тоже имелись.
Нюла очень крутой игрок и постоянно прогрессирующий. Но в Топ-10? Хз, очень спорное утверждение.
Марнер и Топ-10 даже не рядом. Имхо, ничуть не лучше такого же софтового и бестолкового Джонни Годро. Просто Марнеру повезло оказаться в мощном Топ-6 Торонто. Талант, безусловно, у него есть, но это точно не Топ-10 лиги.
Т.е. 5.5 платит условный Айлендерс (внезапно), и 5.5 - ТМЛ?