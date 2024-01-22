Как «Торонто» справится с потолком после подписания Нюландера?

55 млн на 5 игроков.

В 2019-м было модно шутить о том, что «Торонто» тратит половину платежки на четырех игроков. И это была смешная, но не то чтобы шутка: Мэттьюс, Таварес и Марнер тогда зарабатывали примерно по 11 млн, Нюландер почти 7 – вот вам 40 млн при потолке в 81,5.

Прошло пять лет. В сезоне-2024/25 те же четверо отнимут из платежки чуть меньше 47 млн. Чтобы это было равно хотя бы половине, потолок должен подпрыгнуть до 94 млн – летом 2024-го этого не случится.

А еще защитник Морган Райлли подписал длинный контракт на 7,5 млн – не беспредельно много, но в приложении к тем почти 47 млн эта сумма дает почти 55.

55 миллионов на 5 игроков – неплохо, да?

Проблема «40 на 4» породила кучу препятствий на пути «Лифс» к кубку: было трудно набирать защиту, не сложилось хотя бы одного стабильного нижнего звена, не получилось удержать игроков, которые того стоили (Михеев) – и кубка не случилось.

Что клуб будет делать после перехода в режим «55 на 5»?

Контракт Нюландера – точка невозврата из зарплатного ада?

Всем привет. Меня зовут Никита Петухов – и я представитель секты «Остон Мэттьюс хоронит будущее клуба, который платит ему зарплату». Скажите, вы верите в кубок?

Да, летом я говорил, что угнетающая ситуация «Торонто» с потолком из-за тринашки Усатому (слышал, что за сериал вошел в моду, стараюсь соответствовать) стала безвыходной.

Да, Нюландер в торгах заступил за пределы рамок здравого смысла, которые я себе рисовал. Я думал, что все будут довольны в границах 10 млн, а получилось 11,5.

Да, было бы логично навалиться слогом и на нашего Альтелиуса (мы стали забывать среднее имя Вильяма ).

Но контракту Нюландера я говорю «Окей». Из-за его истории. Из-за текущей скидки: игрок с 98-м кэпхитом в лиге идет шестым ее бомбардиром. Из-за того, что даже в режиме некоторой переплаты его контракт на 2 млн меньше нового контракта Мэттьюса.

Да, траектория развития «Торонто» в ближайшие пару лет лежит через более колючие заросли тернистых лесов, чем могла бы. И Нюландер теперь не в стороне, он теперь не особенный, он больше не пострадавший – но в целом проблемы с ведомостью у «ТМЛ» не из-за него.

Этих проблем не было бы все последние 5 лет, если б Мэттьюс и Марнер подписали переходные, такие проверочные соглашения на 6-7-8 млн, как это в 2016-м сделал парень по имени Нэтан Маккиннон, чей контракт, очевидно контрастирующий со статусом и результативностью суперзвезды, в 2022-м позволил «Колорадо» собрать мощнейшую банду, добравшуюся до кубка.

Да, «Эвс» в чем-то повезло: в лигу игроков 90+ Нэтан улетел с сезона-2017/18, то есть с примерно с 23 лет – но он стартовал в лиге в 18, первый взрослый контракт подписывал в 21 и в контрактный год, в сезоне-2015/16, набрал всего 52 очка. Из оснований для огромного контракта у него на руках был только потенциал – а за потенциал не платят.

Марнер же стартовал в лиге на год позже и выдал 90+ очков на год раньше, в свой третий профессиональный сезон, в 22 года. Кроме потенциала, в момент подписания первого взрослого контракта, у него уже были весомые аргументы – и его контракт ушел за 10 млн.

Но его же вклад в кубковые победы «ТМЛ» (которых не было) показал, что он, как и Мэттьюс, не был Х-фактором, не был игроком, достойным максимально большой доли потолка зарплат – и клубу нужно было искать аргументы для подписания более разумных контрактов, которые бы позволили набрать топовый состав в том же 2022-м, когда «Лифс» были к этому максимально близко.

Все это время Нюландер к пирогу даже не притрагивался.

«Торонто» в ловушке: игроков такого уровня реально страшно отпускать

Решение, о котором говорят много лет: отпустить кого-нибудь из биг-4. Оно кажется очевидным: если у вас дикая напряженка под потолком, то посмотрите на «Тампу». Как легко она отдает важнейших игроков ради того, чтобы оставить еще более важных – и сохранить потенциал состава в будущем.

Огромная проблема «Торонто» в том, что применительно к Марнеру, Таваресу, Мэттьюсу и Нюландеру этот метод не работает совсем. Усы? Почти всю карьеру идет на 60 голов за 82 матча – и в сезоне-2021/22 добрался.

Марнер? Всю карьеру идет по графику 90-100-очкового сезона.

Избавляться от Нюландера с его лучшим контрактом в истории клуба? Смешно.

Три момента:

1) Кого бы из них ты ни отдал, будешь грызть локти, глядя на дыру в первом звене, первой спецбригаде и на последних минутах игр.

2) Обладать тремя такими талантами одновременно – привилегия. Это огромная удача и большая редкость.

3) Таварес в этой картине смотрится лишним, но его 11 млн не примет никакой претендующий хоть на что-то клуб.

И да, Дубас окончательно перегрузил ситуацию именно подписанием Тавареса, которое ретроспективно выглядит огромной ошибкой. Контракт точно не оправдался, и его никуда не обменяешь.

Новые контракты действующих суперзвезд не были бы большой проблемой – они подписываются в рамках ожиданий того, что потолок зарплат будет расти уже со следующего сезона. Но все это становится такой проблемой, потому что есть 11 млн Тавареса.

Стратегия на ближайшие два года: «Лифс» ждут прогресса от ядра

Переходим к тому, что в этой ситуации можно сделать, если мыслить рационально:

1. Разбежавшись, прыгнуть со скалы.

2. Дать возможность ядру раскрыть свои суперкачества.

Я наблюдаю, что многим командам НХЛ, которые неожиданно играют лучше, помогает вот такой фактор: удельный вес их лидерской группы становится выше не из-за прогресса конкретно этой группы, а из-за изменения плотности окружающей среды. То есть не только ваши игроки становятся лучше, но и более возрастные лидеры других команд стареют, уходят на ветеранские роли. И контекст меняется.

Когда Мэттьюс, Марнер, Нюландер, Петтерссон и Хьюз заходили в НХЛ, «Вашингтон» с Овечкиным был реальной силой, с которой молодым было трудно бороться. Теперь «Кэпс» ушли. Есть «Тампа», но в ней Стэмкос уже не такая угроза, как три года назад, и у Кучерова остался чуть ли не только Пойнт.

Ваша лидерская группа просто достигла праймового возраста, но команда стала заметно сильнее: потому что топы трехлетней давности сильно сдали, а у молодежи еще нет того опыта, который уже есть у вас. И ваша команда стреляет.

Я уверен, что взлет «Виннипега» процентов на сорок объясняется этим эффектом. Успех «Ванкувера» – примерно в той же мере.

В случае с «Торонто» этот эффект должен работать еще очевиднее, потому что у «Лифс» самая талантливая и широкая группа в атаке.

И «Лифс» ждут эффекта от этого эффекта (извините). Они ждут, что группа будет радикальнее и радикальнее влиять на исходы матчей. Этот эффект уже достаточно неплохо видно: звезды «ТМЛ» затащили несколько концовок в серии с «Тампой» и обеспечили выход во второй раунд.

Они делают то же самое в регулярке – да, прямо сейчас актуальнее разговор о том, как «Лифс» упускают игры, в которых ведут в счете, но и спасенных концовок достаточно. И спасены они руками большой тройки.

Уже сейчас видно, что у «Торонто» лучший в мире состав для игры с пустыми воротами. Если протянуть это доминирование на основное время, «Лифс» будут угрозой совсем другого уровня.

В следующем сезоне, когда плотность под потолком будет невероятна, этот эффект должен выйти на новое плато – и «Лифс» ждут, когда это произойдет. И тогда в строительстве команды, возможно, сработают методы, которые не работали в прежние годы.

Что дальше? Марнер, Таварес и... тренер

Следующий сезон – это безусловный ад и максимальный фокус на результативность большой тройки (а так же электрошоковая практика по отношению к Таваресу, чтобы выжать из его 11 млн эффекта хотя бы на 8).

Но дальше включится новое соглашение с Марнером – и пока выглядит так, что оно не должно быть сильно больше. Митч – превосходный игрок, но в прямой конкуренции с суперзвездами НХЛ (тем же Маккинноном) он не такой доминирующий хоккеист, что подтверждено несколькими годами и должно быть учтено в новом соглашении.

Но и это может не стать принципиальным вопросом, потому что 20 сентября 2025 года 35 лет стукнет Таваресу. И к тому моменту истечет его высосавшее из «ТМЛ» все соки 11-миллионное соглашение. Лучшее, на что он может рассчитывать – что его переведут в режим Евгения Малкина и дадут короткий не очень дорогой контракт. Это даст генменеджеру «Торонто» тот простор, которого не хватало все эти годы.

Но в контексте будущего гораздо больше волнует вопрос с тренерством. Окей, мы прошли отрезок с 2018-го, задыхаясь от нехватки места под потолком, и это было главной темой эпохи. Темой нового отрезка должно стать построение игры, потому что самая главная проблема «Торонто» на льду, по-моему, недопридуманный хоккей, а не скромная результативность Тавареса. Концовки и большинство работают, не только потому что там талант, а потому что они придуманы – потому что их проще всего придумать.

«Торонто» пора решить, как и кем он обороняется. Как и что он делает при 5-на-5 (в этом сезоне с контролем шайбы какая-то катастрофа – «Лифс» буквально худшая команда лиги по успешным касаниям шайбы в зоне атаки и по успешным передачам в зоне атаки). У Бэбкока был план, но он не нравился Дубасу. Дубасу нравился Киф, но эпоха Кифа – это время ситуативных решений, которые валятся друг на друга и со стороны выглядят кучей мусора.

Успешные команды хорошо знают, как они играют при 5-на-5 всем кругом смен своих звеньев. «Торонто» не имеет об этом никакого понятия – посмотрите на третье звено, где центрит созидатель Доми.

С этим надо разобраться. У тренера и генменеджера должна быть хорошая, продуктивная двусторонняя связь. У тренера должны быть идеи по тому, как склеивать игроков в одну систему. У генменеджера должно быть понимание, что делает его тренер и какие игроки ему в этом помогут.

Команда должна быть оркестром, а не сборкой звезд в первых двух звеньях, за спинами которых начинается выжженное неконкурентноспособное поле.

У «Торонто» есть очень дорогой актив – лучшее время трех игроков, которые входят в топовую десятку своего поколения. Часть этого актива уже иссякла, но впереди самое сочное.

И вот это время лучше не тратить зря.

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Фото: AP Photo /Gene J. Puskar, Nathan Denette/The Canadian Press, Henrik Montgomery/TT News Agency, Christopher Katsarov/The Canadian Press