Где Роман Ротенберг добыл шлем как у Гретцки? История легенды от Jofa

В стиле ретро.

Когда Коннор Бедард забивал лакросс «Сент-Луису», шайба лежала на его крюке 0,27 секунды.

Когда лакросс на прощальном матче Евгения Кетова исполнял Роман Ротенберг, шайба провела на крюке его клюшки в 8 раз больше времени – 2,11 секунды.

Две с небольшим секунды – целая вечность по меркам современного хоккея топового уровня, поэтому действующие про-игроки встречают такое исполнение с заметным налетом скепсиса. Ну вот давайте посмотрим на примере Антона Бурдасова:

Но я уверен, что если бы второй ролик показали мистеру Уэйну Гретцки, он наверняка был бы в восторге – сразу по трем причинам:

1. В кадре мелькает реклама букмекеров, а Уэйн любит букмекеров и сам снимается в их рекламе (не на нее ли повелся Шейн Пинто ?).

2. В его время представить такое было невозможно – и Гретцки, который наверняка останется самым важным хоккеистом в истории, ничего подобного не исполнял.

3. Этот финт Роман исполнил в шлеме, который в сознании хоккейной аудитории 30+ запатентован Великим.

Играл в нем не только Уэйн – хотя его вклад в создание культового образа этого шлема в хоккее, наверное, самый весомый.

Думаю, это один из самых узнаваемых элементов экипировки в истории, и таким, кроме Гретцки, его сделали хоккеисты сопоставимой величины – например, Игорь Ларионов, который в таком шлеме взял два первых Кубка Стэнли с «Детройтом».

В таком шлеме за Омск феерил чех по фамилии... Впрочем, вы в курсе.

Это если говорить о звездах 1990-х. Но корни величия этой модели уходят в историю гораздо глубже – в 1960-70-е, когда в шлемах похожего силуэта играли практически все, включая Их.

В общем, Роман легким движением головы, как обычно, зацепил целый пласт хоккейной истории.

Бренд Jofa запустили в маленьком шведском городке

Форму самого узнаваемого хоккейного шлема изобрели в недрах шведской компании Jofa. Фирма, выращенная предпринимателем Ниссом-Оскаром Йонссоном (собственно, JOFA – это сокращенное «Jonsson’s Fabriker», то есть фабрика Йонссона) на бывшем кожевенном заводе городка Малунг (население чуть более 5 тысяч) и раскачавшаяся на поставке палаток и плащей для шведской армии во Вторую мировую, вышла в 1960-х на рынок с шлемами для хоккея и более-менее захватила этот спорт.

В 1970-х спортивную часть компании продали концерну Volvo, в 2004-м ее выкупила и поглотила компания Reebok – с тех пор экипировку под брендом JOFA больше не выпускали. Окончательно компания закрылась в 2008-м, а чисто кожевенная часть, которую ее основатель сохранил за собой с 1973-го, существует до сих пор под брендом Jofama – Jonsson’s Factories Malung – и выпускает одежду.

Отдельный момент – то, как это произносится это название. Как и в случае с телевизионным русским языком, в котором существуют как минимум московская школа произношения («дождь») и ленинградская («дожжь» – вот именно так, с мягкой «ж» на обрыве), есть две школы перевода этого названия на русский.

Самый распространенный и как-бы-общепринятый – «йофа». Но в течение жизни я встречал столько представителей школы «Джофа», что не упомянуть о них было бы преступлением. При этом эксперты по шведскому языку предполагают, что наиболее аутентичным может быть третий вариант – «юфа».

Первым продуктом хоккейной Jofa стал произведенный в 1963-м и впервые в мире запатентованный хоккейный шлем модели WC – прообраз того самого шлема 51-235. Компания привлекала к разработке продукции промышленных дизайнеров, спортивных врачей и ортопедов, за счет чего собрала классную модель и обошла на рынке компанию EMG с ее шлемом SPAPS.

В 1969 году к компании присоединился разработчик Лейф Скоттхайм, который в 1973-м вручную вырезал шлем модели 51-234 – та самая, в которой и играл Уэйн Гретцки.

После этого Jofa выпустила много разных шлемов, и многие из них были почти так же популярны; в 1999-м даже получила награду от шведской ассоциации дизайна Form – но шлем Гретцки до сих пор выделяется за счет простоты и лаконичности форм.

Правда, сейчас в нем нельзя играть на профессиональном уровне – в правилах ИИХФ прописана допустимая форма шлема, и играть в других просто нельзя.

В таком шлеме играли все звезды СССР. Но есть один момент

Конечно, звезды типа Мальцева, Якушева и Харламова, скорее всего, играли в фирменных шлемах от Jofa, но трудно представить, чтобы в то время заграничная экипировка могла широко распространиться по всей стране.

И весь остальной советский хоккей, вероятно, снабжался эстонским заводом Salvo, у которого была своя модель шлемов – я бы сказал, вдохновленная легендой от Jofa, чуть более топорная в исполнении, а поэтому простая.

Отличия на самом деле есть, но из 2024-го все такие простые шлемы выглядят более-менее одинаково – и если не видно логотипа, то отличить, где Jofa, а где Salvo довольно трудно.

Роману Ротенбергу ретрошлем подарил кто-то из легенд

Первое появление Романа в этом шлеме зафиксировано его телеграм-каналом на Пасху – 16 апреля 2023 года. Следом за постом «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ 🙏🎂» идет фото: тренерский штаб СКА в игровой форме.

Роман – в той самой каске Jofa.

На прощальном матче Евгения Кетова 11 декабря на него удачно напала Саша Лихачева .

– У вас очень классный шлем. Как давно играете в нем?

– Еще со времени, когда я сам играл и коллекционировал клюшки. В таком шлеме играл и Уэйн Гретцки, Яри Курри, и Фетисов, Касатонов, Бобров и Харламов – все наши великие.

На самом деле очень удобный шлем. Больше таких, к сожалению, не производят. Было очень трудно найти – хорошо, что мне это удалось.

– Где вы его нашли?

– Искал, искал и нашел. Кто ищет, тот найдет.

– Где именно?

– У одного известного хоккеиста. Он мне его подарил. Без его разрешения не могу раскрыть имя. Это не шлем Уэйна Гретцки. В таком шлеме все играли раньше всю жизнь. Опаснее ли без визора? Раньше вообще вратари играли без шлемов. Каждый может без него играть. На льду надо быть сконцентрированным. Не всегда шлем даже помогает.

Роман прав: это базовая модель для СССР, в ней поиграли все звезды до поколения Буре-Федорова.

И далеко не только звезды.

Похожий шлем от Salvo – кошмар детей конца 1990-х

Я уже говорил: хоккейный СССР снабжался скорее заводом Salvo, и у них была очень похожая дизайном модель, и советские хоккеисты, не проходившие в сборную, вероятно, играли в Salvo, а не в Jofa.

А дети Советского Союза – почти наверняка в Salvo. А так как Россия 90-х в смысле насыщения хоккейной экипировкой от Союза недалеко ушла, то и пацаны молодой России.

Одним из пацанов в таком шлеме в какой-то момент был я.

Такой шлем был в базовом комплекте формы, который выдавали в ванинской детской спортивной школе. И тех детей, чьи родители не знали, где раздобыть, или не могли себе позволить шлем посовременнее, было видно – мы играли в этих горшках.

И я очень хорошо помню, что на шлем Ларионова-Гретцки по телевизору смотрел с завистью, потому что он аккуратный, стильный и волевой.

А то, что было на моей голове, постоянно кренилось или на бок, или съезжало на глаза, а так же очень легко гнулось под давлением. В таком шлеме себя ощущаешь не летучим артистом на льду, а рабочим шахты.

В этом Salvo я отыграл все детство, и, конечно, все это время его ненавидел. Ценить ретро я тогда еще не научился, а любая каска более поздней разработки выглядела круче.

У этой реплики от Salvo была неприятная особенность: она создана для того, чтобы в ней играли максимум с визором. И прицепить маску было целой историей – и стандартные маски, во-первых, были дефицитом, а во-вторых, выглядели еще страшнее.

Поэтому маски мы делали вручную – папа работал в колонии, и заключенные на заказ клепали. Точнее, такую сделали только мне: она была кривая (очевидно, сделать маску не так просто), размеры клеток плавали в порядке, который исчерпывающе объясняется словом «произвольный».

Помню утерянную фотографию, где меня сняли с партнером по команде: мы не догадались снять шлемы, оба в таких. В синем – я, в красном – он, и у моего синего – черная зоновская маска, у его красного – стандартная белая. Мама смотрит на фотографию – смеется над тем, что шлемы снять не догадались, и говорит, что ну наша маска хоть на что-то похожа и смотрится симпатично.

И да, на фоне этих масок она смотрелась хоть как-то. Но кого волнует фон, правда?

Поэтому на официальные соревнования я выпрашивал шлемы у парней постарше, из другой команды, которые не играли на том турнире – и на двух оставшихся фотографиях моего детства я не в том ужасном шлеме с ужасной маской, а в чужом – и поэтому смотрюсь не так жалко, каким себя чувствовал почти всю зиму. Красный шлем дал мне Виталя Исаев, синий – партнер по паре Женя Погадаев, который получил травму или просто заболел. Что сказать, повезло.

Телеграм-канал Петухова, YouTube-канал Петухова

Фото: Gettyimages /Bettmann / Kontributor, Steve Crandall / Kontributor; РИА Новости /Андрей Старостин, Юрий Долягин, Дмитрий Донской, Борис Кауфман, Владимир Родионов; ska.ru , телеграм-канал Романа Ротенберга , личное фото автора