💰 92 млн – «Торонто» дал Нюландеру рекордный контракт! Другого выхода не было

Будет в топ-5 НХЛ по зарплате.

В карьере Вильяма Нюландера особое значение имели три цифры.

Его отец играл под номером 92. Сам Вильям начинал в «Торонто» под номером 29 – рифма с отцовским очевидна – а потом взял себе более эффектные две восьмерки.

Итого: 9, 2 и 8.

92 и 8 – это сумма нового контракта Нюландера с «Торонто» (рекордная для одного соглашения в истории «Мэйпл Лифс») и срок этого контракта.

Контракт предполагает, что Вильям будет играть за клуб 8 лет, зарабатывая в среднем по 11,5 млн в год. Со следующего сезона он будет вторым по кэпхиту игроком «ТМЛ», хотя на данный момент – только пятый, после Мэттьюса, Тавареса, Марнера и Райлли.

Новый контракт формально подтверждает то, что стало очевидным осенью-2023: Вильям стал суперзвездой современной НХЛ.

История Нюландера уникальна

Путь шведа в «Торонто» – довольно удивительный сюжет о том, как хоккеист со статусом «заметно выше среднего, близко к топовому» может изменить карьерную траекторию. Причем это работает и на дистанции в несколько лет (Нюландеру приходилось слегка бастовать, выбивая у клуба контракт почти в 7 млн – более чем адекватный для него в тот момент), и на дистанции в один сезон.

Еще летом 2023-го обмен Вильяма не выглядел нереальной перспективой. На «Лифс» давил потолок зарплат, «Лифс» не находили общего языка со стороной хоккеиста – по сообщениям инсайдеров, сторона считала его игроком стоимостью от 10 млн, а клуб – до 8.

«Нет другого места, где я хотел бы играть, и у меня в запасе еще один год, – комментировал все это сам Нюландер. – Я не понимаю, почему существует такая большая спешка сделать что-то прямо сейчас. У меня в запасе еще один год. Возможность выйти на рынок свободных агентов в следующем году? Я хочу играть за «Торонто» как можно дольше. Вот о чем я думаю. Я сосредоточен на том, чтобы подготовиться к сезону и провести свой лучший сезон, чтобы помочь нам сделать следующий шаг».

В таких ситуациях всегда очень важно, что игрок показывает на льду. Уровень Нюландера известен, минимально возможный контракт в 8 млн все равно был достаточно высоким, но лишние 2-3 млн – это вопрос дистанции, на которой хоккеист может быть очень хорош.

Прошлый сезон Нюландера был похож на прорывной: 40 шайб, 47 передач, 10 очков в 11 играх плей-офф (там Вильям стабильно выглядит покрепче своих суперзвездных партнеров). Для торгов по новому соглашению очевидно принципиальным было понимание дальнейшей траектории: если игрок удержится на этом уровне продуктивности, это один разговор.

Если чуть сбавит – не страшно, но цена будет другая.

Вильям сделал то, что делает уже сезона четыре: выдал новый уровень. К январю у него 54 очка и проекция в 120 к концу сезона. Даже если он заметно сдаст во второй половине, это все равно будет стоочковый сезон.

Если сильно сдаст – он просто повторит свой прошлогодний результат. Если начнет отмечать новое соглашение в гальченюк-стиле и во второй половине откровенно развалится – его сезон останется просто крепким.

В случае с любым другим хоккеистом такой всплеск можно было бы объяснить феноменом контрактного года, но в истории с Нюландером рост результативности ощущается совсем по-другому. Потому что этот рост наблюдается последние шесть лет.

Я уже показывал эту таблицу в осеннем тексте про Нюландера . Там его средняя результативность по сезону-23/24 равнялась 1,56 очков за матч.

В январе этот показатель равен 1,46 – то есть за несколько месяцев он сбавил только на одну десятую.

Вильям показывает настолько железобетонный прогресс, что сомневаться в нем не приходится даже когда разговор идет о зарплате в 10+ млн долларов.

Кажется, сторона игрока просила больше

На мой взгляд, в самом контракте нет ничего необычного: основная сумма упакована в подписные бонусы и распределена по дистанции в режиме убывания. То есть хоккеист получит по 13,5 млн в первые два года и 9 млн – в последний.

Есть момент со сроком: после окончания контракта шведу будет уже 35, и сложно представить, что его результативность не переживет к тому моменту некоторую инфляцию.

Но, есть ощущение, что этот случай, когда клуб сроком компенсирует игроку сумму, и что со стороны игрока разговор начинался с каких-нибудь 12,5 млн. Нюландер – один из самых горячих игроков сезона, его эффективность в плей-офф – вообще никакой не мираж, она проверена годами. Плюс есть момент с недоплатой, которая ощущалась по отношению к нему последние сезона три: пока Усы и Марнер сливались в плей-офф за 10 млн каждый, швед впахивал как надо за семь.

Все эти факторы могли бы и не учитываться, будь текущая форма хоккеиста хотя бы на 30-40% менее впечатляющей. А так – Нюландер закладывает на танцполе самые эффектные приемы, по делу становится королем вечеринки и диктует условия.

Упускать такого игрока в такой момент просто невозможно.

Клуб, как обычно, проиграл?

В оценках контракта канадские коллеги ставят «Лифс» оценку «С» – то есть явно ниже среднего, потому что он очевидно не упрощает обстановку под потолком клубных зарплат. Но мне кажется, что отделять интересы игрока и клуба – по крайней мере в этом случае – не до конца справедливо.

Контракт Вильяма больше суммы в 10 с лишним миллионов, которая казалась идеальной мне, но в современной НХЛ больше нет второго такого же выстраданного и честно заработанного суперзвездного контракта (мало того, что он честно заработанный – так он еще и не самый крупный), и за последние пару лет сложно найти сделку, которая была бы круче по соотношению цена / качество.

Проблемы с потолком у клуба были и когда швед зарабатывал 7 млн – и объяснялись вообще не шведом. И будут объясняться вообще не его требованиями по новой зарплате.

Поэтому решать проблемы «листьям» нужно будет в других переговорах: с Таваресом на тему ветеранского соглашения, с Марнером на тему второго взрослого контракта – и вот там клубу будет жизненно важно не переплатить.

А так – да: чтобы собрать плотный состав, нужно будет искать молодежь, работать с фармом, находить варианты с недолгими 1,5-2 миллионными контрактами хорошим игрокам, которые дадут клубу больше, чем заберут. Но для НХЛ все это никакая не новость, это реалии, это будни.

Так что если вам нужно мнение болельщика «ТМЛ» – я думаю, что сегодня клуб стал ближе к Кубку Стэнли.

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Фото: AP Photo /Nathan Denette/The Canadian Press, Jay LaPrete