У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность

Но проблема «Вашингтона» не в нем.

Давайте хором:

«Кто мы?» – «Фанаты хоккея из России!»

«Чего мы ждем?» – «Момента, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в регулярках НХЛ!»

«Что с нами сейчас?» – «Да че-т приуныли».

Расклады на начало декабря: у Александра 5 голов. Из них два – официально в пустые ворота. Еще один – вот такой:

И еще один – такой:

Умножаем эти голы на коэффициент Шмурнова – и получаем 4 из 5 в пустые ворота.

Но это и не сильно важно – важно что голов, какими бы они ни были, на старте сезона-2023/24 Овечкин забил меньше, чем когда-либо раньше.

Самый антирекордный его старт прочно окопался в сезоне-2011/12, когда Ови за 20 игр забросил 7 шайб. Но штука в том, что за 20 игр текущего сезона их всего 5.

В каком-нибудь другом случае это можно было бы считать случайностью, совпадением или временным спадом. Но сейчас мы имеем дело с хоккеистом, которому этой осенью стукнуло 38.

В последние годы он убедил нас в том, что находится вне возраста, поэтому сейчас, когда смотришь на динамику результативности Ови на старте последних сезонов, испытываешь какое-то новое чувство.

Неужели. Овечкин. Стареет? Неужели это случилось?

Собрал в кучу всю важную статистику и эпизоды из игр «Вашингтона» – и вот что вышло. А вот мой телеграм-канал.

* * *

Несколько последних лет Овечкин заставлял всех нас – парней, перебирающихся с обычного танцпола на дискотеку для тех, кому за 40 – чувствовать себя очень неловко. Потому что он все еще был звездой обычного танцпола.

Пока вся лига вокруг него молодела, с ним будто ничего не происходило – оставался лидером не только в рамках предыгровых ритуалов, но и на льду.

Заглядываешь в таблицу снайперов – и там удивительная картина: шеренги игроков, родившихся в середине 90-х, и среди них – седой дядька.

Хорошо помню постчемпионский первый раунд с «Каролиной»: тренер что-то намутил с тактикой – и «Кэпс» проиграли, но самым энергичным и горящим их игроком ощущался как раз Овечкин. И ведь это тогда случилась та самая драка со Свечниковым – и в ней Александр показал, кто тут папочка.

С тех пор прошло больше четырех лет – и кажется, происходит необратимое. Вот несколько ощущений от того, как Great 8 выглядит на льду это осенью.

Сложно назвать участок работы на льду, в котором Овечкин однозначно хорош

Можем проследить путь от начала атаки до возвращения в оборону.

В разгар карьеры Овечкин был нападающим, который может своим ускорением с шайбой разогнать атаку и решить какие-то вопросы со входом в чужую зону – но те времена явно прошли.

Овечкин сейчас – игрок в основном одного-двух касаний, особенно если говорить о пространстве от своих ворот до чужой синей линии. На этом участке льда, на стадии начала атаки «Вашингтона», он старается не затягивать и не рисковать потерей.

Большая (я бы сказал – подавляющая) часть моментов, в которых к нему приходит шайба, продолжается быстрым (временами – очень остроумным) пасом на ближнего партнера. Реже – переводом на другой борт, но таким же оперативным.

Овечкин сейчас немного напоминает Наиля Якупова: если он не принимает решения в первые две секунды владения, то вероятность потери практически взлетает. Контролировать шайбу на этом уровне он как будто уже не готов – и не берет на себя эту ответственность. А если приходится – то, скорее всего, будет потеря.

Дальше – чужая зона. Там роль Овечкина намного понятнее: он выкатывается на бросок или едет на пятак. И в целом открывается он неплохо: по личным ожидаемым голам – первый в команде, что косвенно намекает на то, что угрозы от него исходит достаточно.

При потере Ови регулярно остается первым игроком форчекинга – тем, кто должен сбить атаку соперника на борт. Насколько я понял, это сделано для того, чтобы «Вашингтон» сохранил в средней зоне двух более динамичных нападающих, готовых активно вступить в борьбу .

При движении соперника через среднюю зону Овечкин старается в основном клюшкой затруднить тому жизнь.

Уже в своей зоне Ови старается занять правильную позицию, чтобы оказаться первым на подборе или вступить в борьбу за шайбу 50/50. Обратите внимание: я написал «старается».

В целом игра Овечкина сейчас выглядит так: отработать по позиции в своей зоне, пошугать соперника клюшкой, забежать в чужую зону, там открыться под бросок – и, может быть, вместо броска отдать передачу. Еще одна опция в атаке – занять место на пятаке.

На этом, в общем, все.

Не вижу никакой проблемы в том, чтобы признать: это, конечно, формат ветерана.

Овечкин не впечатляет корпусом как раньше

Тут коротко: мы знаем Овечкина как феноменального нападающего, сочетающего объем силовой работы бойца из четвертого звена – условного Клаттербака – с эпохальным финишерским мастерством условного Лемье.

Хитовать Саша не стал сильно меньше. Но теперь с ним на льду чаще случается вот такое:

Зрелище очень непривычное.

Офис Овечкина или закрыт, или на ремонте

Большинство: за 20 матчей у Овечкина 1 гол (при таком темпе за сезон будет 4) – и это еще не катастрофа. Точнее – это только тень катастрофы.

Настоящая катастрофа заключается в том, что для Ови больше ничего не изменилось: он не стал играть меньше, его не убрали из второй спецбригады. В среднем за матч он играет в большинстве дольше всех в лиге, выходя в обеих спецбригадах.

За эти 20 матчей он нанес приличное количество бросков – не больше всех в НХЛ, но на уровне лидерской группы.

Соответственно, вы поняли: если ничего не поменялось и бросков много, а гол один, то процент реализации этих бросков – настоящая катастрофа.

Есть небольшая деталь: для своего времени Овечкин все-таки бросает довольно мало. По броскам в среднем за 60 минут он находится в восьмом десятке среди игроков лиги.

Но когда смотришь игры, понимаешь: его бросок уже не такая угроза как раньше. Во-первых, его ждут – и поэтому затрудняют передачи на Овечкина. Поэтому передачи получаются хуже. А когда они все-таки доходят – и это во-вторых – Ови атакуют в момент приема и бросить невозможно.

Поэтому основная масса бросков или происходит в спешке, или летит в подготовленный блок.

И тут сложно подлинно оценить следующий фактор, но кажется, что он тоже работает. Понимаете, линии паса на Ови перекрывали всегда. Все всегда знали, зачем он в большинстве и что он делает в своем офисе. Но все эти годы он умудрялся хлестать из офиса по 20-30 раз за сезон: примерно половина этих бросков заходила.

Осенью-2023 Ови будто растерял прежнюю резкость – и так здорово бросать уже не получается; и соперникам стало проще, что еще больше ухудшило всю ситуацию.

В 38 лет падение активности было неизбежно

Эти наблюдения сложно преобразовать в какие-то цифры, которые бы четко показывали, что Овечкин стал хуже – ну кроме той самой реализации бросков в большинстве.

И да, активность Ови всегда было видно по хитам – и они есть сейчас, но если вы посмотрите матч «Вашингтона», вы уловите эту разницу: Саша не такая угроза, какой был три года назад.

Похоже, он пережил самое серьезное падение уровня активности за всю свою карьеру. Еще год назад он выдавал вот такие эпизоды.

Сейчас такое очень трудно представить.

Это падение максимально объяснимо, оно случилось намного позже, чем у всех ровесников суперзвезды. При определенных обстоятельствах оно может и не ставить крест на его амбициях (и командных тоже), но оно случилось.

Это все не означает, что Овечкин кончился

Для описания того, насколько успешным Ови может быть в современной НХЛ, есть отличная модель – Джо Павелски. Компактный мужичок, который на год старше Саши и у которого просто шикарная статистика в этом сезоне (уже 10 голов) и идеальная на дистанции в три предыдущих сезона.

Он уже давно двигается хуже Овечкина, уже давно лишь эпизодически участвует в разгоне атак, но остается чрезвычайно эффективным игроком для топ-6 контендера НХЛ за счет очень четкого использования редких сильных сторон.

У него прекрасное голевое чутье, и он здорово играет по шайбе, когда она находится в зоне досягаемости. Все.

Но в хоккее этого может хватать. Все голы Павелски – это микс подставлений, тычков и корявых добиваний с пятака (ну максимум со средней дистанции). Он выходит в первой спецбригаде, он играет вполне лидерские 16-20 минут за матч и тоже не приносит особенной пользы нигде.

Кроме последней четверти льда.

Проблемы Овечкина – во многом проблемы команды

По сути, Овечкина уже используют примерно как Павелски (есть разница в большинстве – где Ови упорно выводят на бросок из офиса), но сравнение не работает до конца, потому что ситуация в «Вашингтоне» очень отличается от той, что сложилась в «Далласе».

«Даллас» на самом деле – целиком отличная ролевая модель для «Кэпс»: старая, почти древняя команда-сенсация плей-офф-2020 сумела пересобраться без глобальных изменений, нашла новых, более молодых лидеров и новые роли для некоторых прежних.

Сейчас это готовый контендер и одна из команд, которых видят в финале Кубка Стэнли. Снова.

В этой команде Павелски эффективен не только потому, что он такой гений пятака – а потому что рядом с ним топовая созидательная связка Хинтц – Робертсон.

Овечкину было бы здорово в аналогичной роли с какой-нибудь похожей шустрой и остроумной связкой и при поддержке подвижных игроков на синей (у «Далласа» это капитан Финляндия). Но у «Кэпс» сейчас такой связки нет. Раньше подобием связки были сами Ови и Кузя, но Ови уже не тот, и Кузя уже не тот. И Кузе бы нового моторного напарника, но его не видно.

Строум – хороший игрок, но он по умолчанию проще, и созидательная инициатива в его звене должна исходить от крайнего нападающего: Ови таким быть уже не может (и не должен), а другого – еще раз – нет. Том Уилсон – отличный нападающий, диапазон которого шире, чем казалось когда-то, но он не может быть настолько изобретательным игроком.

В то время, как Павелски – лишь один из трех лидеров «Далласа» по ожидаемым голам (вместе с Хинтцем и Дюшеном), Овечкин – с небольшим отрывом лучший по этому показателю в «Кэпс». Его личная статистика даже в рамках хоккея, который он показывает сейчас, могла бы быть лучше – две его шайбы отменили – но среди партнеров супергероев нет.

У «Вашингтона» есть хорошие игры, потому что это все равно команда НХЛ и там все равно высокий средний уровень исполнителей, но внутренней цельности очевидно не хватает. Да, Овечкин не тот, но в 38 игрок и не должен быть главным мотором команды.

А другого мотора не видно – и вот это уже настоящая проблема. У «Вашингтона» не получается доминировать с шайбой, и кажется, что ему бы вообще перейти на простой и энергичный хоккей с большим количеством силовой борьбы (а чемпионские «Кэпиталс» так тоже умели) – но в его составе при этом Милано, Строум, Сандин, Манта, Макмайкл.

Этот «Вашингтон» собран как команда для контроля шайбы, но она не дает нужного контроля.

В сумме с тем, что за первые 20 матчей Кузнецов показал, что он ближе к обмену с удержанием зарплаты, чем к новому пику в Вашингтоне, нужно признать: впереди виднеется не борьба выход в плей-офф, а выход на распродажу (хотя бы частичную) и какое-то подобие перестройки.

Хотя бы потому что Овечкин больше не может быть полноценным лидером команды уровня плей-офф, а лидеры непременно нужны.

Фото: AP/Mark Schiefelbein, Adam Hunger