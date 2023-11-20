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Нюландер – пожалуй, лучший хоккеист мира прямо сейчас. Все объясним

Вильям Нюландер Вильям Нюландер
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Хоккей Хоккей

Панарин 2.0?

Уже к прошлой неделе было очевидно: в вопросе нового контракта Вильяма Нюландера «Торонто» точно придется выпрыгнуть за пределы заявленных летом 8 млн, потому что Вилли начал сезон как бог-громовержец и прибавил не в каком-то отдельном, изолированном компоненте, а во всех сразу.

И самое главное – он в целом стал еще увереннее, еще ярче и еще больше похож на лидера «Торонто».

И на прошлой неделе я все это расписывал с небольшим ускорением, чтобы успеть минимум до того, как у Нюландера кончится его впечатляющая серия из матчей с набранными очками.

А потом – выездные матчи в Швеции.

Коротко: «листья» в группе четырех команд (плюс «Оттава», «Миннесота» и «Детройт») выехали на очередную сессию энхаэловской Global Series, чтобы в Стокгольме, на «Авичи Арене» сыграть два матча регулярки.

Пятница – «Детройт». Воскресенье – «Оттава».

Конечно предполагалось, что Нюландер будет центральным игроком этого тура – он самый яркий швед всех четырех команд. Но то, что получилось на выходе, оказалось выше всех ожиданий.

Вильям стянул на себя все внимание за пределами льда: интервью, благотворительные акции, бесчисленные селфи и автографы – непременно с широченной улыбкой. Во время субботней тренировки «Лифс» на трибунах собралась шведская хоккейная молодежь, которая скандировала «Ню-Лан-Дер» – да-да, во время тренировки, а не матча.

Но он был в центре внимания и на льду.

Он сравнял счет в непростой игре с «Детройтом», после его броска «Лифс» забросили первую шайбу «Миннесоте», а в овертайме с «Уайлд» он принял пас от Моргана Райлли – ну и дальше вы, скорее всего, все видели.

Если не видели, то вот.

Сумасшедший победный гол на финише выездной серии – разве могло сложиться идеальнее? Вот и Михаэль Нюландер, папа Вильяма, уверен, что нет, не могло.

Понятно, что Нюландер оказался в эксклюзивных условиях. Стокгольм встретил его – и в целом НХЛ – невероятно тепло. Стокгольм, в отличие от Торонто, – это его настоящий дом.

«Было странно: тусить с приятелями и на следующий день выходить на матч НХЛ. Это было весело, очень весело», – сказал Нюландер после серии.

Но такая обстановка вовсе необязательно раскрепощает. Несложно представить, что домашние трибуны, взгляд отца (тем более такой взгляд и такого отца) могли бы и создать давление на хоккеиста. А Нюландер только раскрылся и снова показал лучший хоккей. Нюландер стал королем этой вечеринки.

«Вы получили возможность увидеть, что в каком-то смысле он рок-звезда, – впечатлился главный тренер «Торонто» Шелдон Киф. – И мы это усвоили».

Смысл текущего этапа карьеры Нюландера не в том, что это такая сплошная яркая вспышка. Это все – результат постепенного, многолетнего прогресса. Ничто из этого не выглядит случайным – ни гол в овертайме, ни обожание шведских хоккейных тинейджеров.

И это все говорит о том, что Нюландер выходит на новую роль в своем клубе – и в итоге во всей НХЛ. Долгое время он был одним из талантов большой четверки, его недооценивали и видели скорее в группе поддержки Мэттьюса – примерно как в свое время Артемия Панарина видели только в роли напарника Патрика Кэйна.

Панарин перешел в «Коламбус», как следует отпахал и вышел оттуда в новом качестве – действующей суперзвезды НХЛ, игрока для обложек и претендента на какие угодно личные призы.

Нюландеру не пришлось никуда переходить, но результат все больше и больше похож на панаринский. Был симпатичный мягкий шведский паренек – получился харизматичный хоккеист с элитным набором навыков, готовый сам создавать угрозы и забирать инициативу.

Не сильно важно, сколько конкретно миллионов он получит от «Торонто», главное – «Торонто» и лига получили еще одного своеобразного, ни на кого не похожего мастера, чья харизма делает игру интереснее. 

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Фото: Keystone Press Agency, Henrik Montgomery/Global Look Press

6 комментариев

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v3
Ответ Ryan T.
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Думать? На спортсе только один человек такие вот громкие слова бросает и всё его знают.

Он стал популярным не за своего телеграмм канала где много фишек, а благодаря вот таким вот словам.

По поводу Нюландера, топовый хоккеист, но не лучший, даже сейчас.

Был тут один казах Зизу который обещал что Нюландер свои первые 5 сезонов наберёт 100 очков, итог спор проигран и Нюландер до сих пор так и не добрался до них, возможно этот сезон будет таковым.

Но кто готов сказать что после контракта он выдаст следующий сезон такой же? Лично я нет.
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Den_94
У Петухова новая старая любовь
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ogent
Петухов опять несёт пургу....Даже совершенно не удивлен, что это он написал.
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ftw2002@yandex.ru
Слишком много восторгов от Петухова, скромнее нужно быть)
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Ryan T.
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Дмитрий Сальников-Грачев
Можно не сомневаться, что в следующем сезоне Нюландер будет лидером другой команды НХЛ.
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al77
Как Панарин 2.0? я что то пропустил, Петухов же за Кучерова кричал? или уже несколько раз переобувался?
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