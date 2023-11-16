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Нюландер ломает хребет стратегии «Торонто». Сэкономить на нем не выйдет, а денег больше нет

Вильям Нюландер Вильям Нюландер
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Торонто Торонто
Брэд Треливинг
Хоккей Хоккей

Время тяжелых решений?

Если генеральный менеджер «Торонто« Брэд Треливинг не продлит Вильяма Нюландера, то офис «Мэйпл Лифс» возьмут штурмом, как Капитолий в январе-2021.

В апреле 2024-го у Вильяма Нюландера истекает контракт с «Торонто». Те самые без малого семь миллионов в год, за которые он в 2018-м бился с таким остервенением, что пропустил старт регулярки.

Кошмарное было время: Вил с трудом вкатывался в сезон, освоился только поближе к концу и в 54 играх набрал лишь 27 очков. В какой-то момент того чемпионата в Торонто шептались: а может быть Капанен, который компенсировал игровое время шведа, не хуже Нюландера?

Но с тех пор Вильям шел только наверх и в начале июля-2023 инсайдер Крис Джонстон сообщил, что Нюландер считает себя 10-миллионным игроком, а «Торонто» готов дать ему только восемь.

Ближе к концу июля инсайдер Элиотт Фридман сообщил, что переговоры в тупике: Нюландер не хочет делать скидку, чтобы оставаться в «Мэйпл Лифс», потому что Митч Марнер и Остон Мэттьюс этого не делали.

В конце августа «Торонто» подписал новый контракт с Мэттьюсом, на 4 года по 13,25 миллиона.

Мэттьюс шедеврально начал сезон, отгрузив самые быстрые три хет-трика за 101 год; в середине ноября у него 19 очков.

А у Нюландера – 22.

Думаю, вы много раз слышали, как звучит грустный тромбон, и без проблем воспроизведете этот звучок в голове, представляя, с каким лицом Брэд Треливинг смотрит на статистику человека, которого он летом оценивал в 8 млн.

А сейчас представьте его лицо, когда на его глазах вот этот 8-миллионный форвард исполняет, например, вот такое.

И когда он вот так бросает.

И когда он вот так дерзко заезжает за вратаря.

И это не финиш видеокассеты «Лучшие голы Нюландера за карьеру в НХЛ», это я просто зашел на ютуб-канал Sportsnet и взял первые попавшиеся три видео с фамилией «Нюландер» в заголовке.

И Вильям делает все это без поддержки какого-то очень сыгранного звена или партнера, с которым у него особенная химия, или мощной тренерской системы. Это все Вил сам. Ком.

Да, Брэд, есть ощущение, что восемью миллионами в этой ситуации можно только подтереться.

Подтереться ими придется еще и потому, что вот этот всплеск шведа – никакой не всплеск. Он стабильно прибавляет каждый год, растет, развивается и становится лучше. Нюландер становится все более ценным игроком в составе ТМЛ, и, когда он в такой форме, как сейчас (а он бывает в ней достаточно регулярно), непонятно, какое звено первое – то, где Мэттьюс с Марнером, или то, где Вильям.

Но если не восемь (ха-ха), то сколько тогда?

Редакция блога «Эпицентр» в кулуарных разговорах настаивает на 12 млн и включает в эту сумму налоги, сборы, погодные условия, внимание публики, необходимость каждый день лицезреть растительность под носом Остона Мэттьюса.

Я думаю, что с таким подходом ТМЛ не возьмут Кубок Стэнли еще 70 лет, и придерживаюсь идеи, что зарплаты по всей лиге должны считаться одинаково, и смотрю на Кучерова, который в «Тампе» зарабатывает 9,5, и читаю на Sports.ru текст, который здорово объясняет, что налоговая разница между клубами точно существует, но ее обычно переоценивают.

И вот я не хочу переоценивать. Мой вердикт — 10. Да, сейчас Нюландер выглядит на двенадцать (я бы сказал – на 13,25) – но ведь все 10-миллионные игроки периодически выглядят на 12. Все игроки иногда (или регулярно) должны выглядеть дороже, чем есть по факту.

Десять миллионов – достойная сумма, которая оценивает значение шведа для франшизы и не превращает его в капризного усача, выжимающего из клуба последнее. Это самурайский минимум.

Но небольшая проблема в том, что для ТМЛ десять тоже много, и Треливинг не просто так игнорировал этот запрос со стороны игрока летом.

Сейчас в платежке жалкие десятки тысяч. И да, в следующем сезоне потолок должен подпрыгнуть на несколько миллионов, но это дополнительное пространство со следующего сезона уже занимает один усатый господин с кэп-хитом в 13,25 миллиона.

Да, весной-2024 истекают контракты Броди, Клингберга, Бертуцци и Доми и ни один пока не выглядит кандидатом на повышение, но смысл в том, что это последние хоть сколько-то элитные исполнители в составе «Лифс» за пределеми большой пятерки. Дальше – молодежь, ветераны и работяги; с зарплатами в пределах 2,5 миллионов.

Плюс 3 миллиона для Нюландера означают, что из 17,65 миллионов, которые клуб сейчас тратит на группу поддержки, изымаются еще три миллиона.

Останется 15 – на четыре позиции: в топ-6, в топ-9, в первой паре и во второй паре.

А ведь еще миллиона на три нужно будет переподписать Лильегрена, идеального для «Лифс» игрока по соотношению цена-качество.

А ведь на горизонте – переподписание Марнера.

Экономия на Нюландере была для генменеджеров «Торонто» важным ресурсом для поддержания боеспособности всего состава, и в какие-то моменты Вильям давал возможности для такого торга – ну когда еще не был настолько эффектным и крутым хоккеистом.

Но сейчас эти возможности исчерпаны. Так больше нельзя – думаю, сам игрок и его сторона больше на такую сделку не пойдут. Нюландер вложил в следующий контракт столько труда и прогресса, он так тихо и спокойно рос, выбираясь из амплуа мягкого шведского симпатяги на роль брутального хоккейного мачо, что соглашаться на скидку из-за того, что на нее не пошли номера 34 и 16 – неуважение к себе.

Это тот момент, когда клуб должен оценить старания лидера – а вы же помните, что Нюл никогда не уходит в тень в плей-офф?

Конечно, всегда есть черный выход через обмен. Но думаю, если Треливинг не продлит Нюландера, то офис «Мэйпл Лифс» возьмут штурмом, как Капитолий в январе-2021.

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Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara, Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/Nick Wass, Nathan Denette/The Canadian Press via AP

11 комментариев

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Andy93
Суперудача будет для Нюландера если Торонто зажмет деньги: и 10+ лямов получит и команду адекватную. Думаю он сам устал в этом болоте гнить
+11
-1
+10
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Сергей Косомов
Главная проблема контракт Тавареса. И чем дальше, чем всё более больщая переплата.
П.С. А почему Нюландер должен делать скидку глядя на контракт Усатого?
+6
-1
+5
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liv6
в 2020 брали конгресс, а не БД
+3
-1
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Dmitriy Pugach
Всего-то надо выкупить Таварища) Дружеский совет от болельщика Бостона)
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Lightning 91
Ответ Сергей Косомов
Главная проблема контракт Тавареса. И чем дальше, чем всё более больщая переплата. П.С. А почему Нюландер должен делать скидку глядя на контракт Усатого?
В том-то и дело, что не должен. Но разговор тут о том, что если он ее не сделает, то Торонто перестанет быть супер-контендером (коим и так не является, ха-ха). Меттьюс и Марнер не сделали, почему должен тогда Нюл, это и будет неуважением к себе
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Биомеханоид
Ответ Владимир Самсонов
Думаю, обменяют.
Тавареса
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paha
Добро пожаловать в Вашингтон (с) Пивас
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ABarca777
Все проще! Им надо выиграть КС в этом году и спокойно продать шведа, т.к. дальше им уже результат не нужен будет. Пусть мексиканец за него борется. Нюла возьмут многие команды.
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ABarca777
Ответ Andy93
Суперудача будет для Нюландера если Торонто зажмет деньги: и 10+ лямов получит и команду адекватную. Думаю он сам устал в этом болоте гнить
а где не болото? Сейчас все команды как-то просели.
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