овечкин и седины
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«Вашингтон» не может жить только гонкой Овечкина за Гретцки. Команде нужна новая цель и новая энергия

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Кризис в столице США?

Третий сезон сериала «Медведь». Переиздание альбомов группы 2h Company. 860-й гол Овечкина.

Список пожеланий на следующий год у многих готов уже в октябре (новый альбом The Last Shadow Puppets!), и постоянные гости хоккейного раздела наверняка в список-2024 третьим-четвертым пунктом включают в него что-то связанное с количеством голов Овечкина.

Ну потому что чего еще желать от сезона? Кубок для Капризова? Было бы неплохо, но давайте смотреть правде в глаза. Кубок для «Рейнджерс», Панарина и Шестеркина? А вот вполне – но трудно представить, чтобы мы все заболели Нью-Йорком.

А Овечкин – что-то доброе, теплое, вечное. Он ведь такой: яркий, зимний, наш.

Это здорово ощущается все последние годы, но особенно остро – сейчас: рекорд все ближе, Ови вышел на чистое второе место в топе снайперов НХЛ, и каждый его подход к микрофону стал автоматическим ассистом на реплику про гонку за Гретцки.

Этой гонки было настолько много, что у кого-то она даже вызвала отторжение.

И я думаю, что у людей, которые не отсматривают нарезку смен Коннора Бедарда в первых его матчах за «Чикаго», а следят за НХЛ ну максимум по хайлайтам, есть ощущение, что «Вашингтон», который не тот, который как-то постепенно ослаб, который гремит совсем не так, как пять лет назад, который матч открытия сезона проигрывает «Питтсбургу» 0:4, в ближайшие год-два должен жить только этой гонкой.

«Пускай кубков больше не будет, но 895 голов достичь надо!» – вот такая по поводу «Кэпиталс» напрашивается эмоция, правда?

Но то, что здорово смотрится на уровне эмоций, часто распадается на уровне фактов. Подробнее об этом ниже, а весь остальной хоккей – по ссылке.

Плохая новость: Овечкин не молодеет

Если вы думаете, что «Кэпиталс» обречены на то, чтобы поддерживать голы Овечкина, то у меня для вас два графика.

Первый – о том, как от сезона к сезону меняется количество минут, которое требуется Овечкину для броска в створ ворот.

Этот параметр будет жутко колебаться, потому что на него влияет страшное количество не поддающихся цифровому учету переменных, но если взять то немногое, что по нему видно – то нужно осторожно признать: число этих минут скорее растет.

Второй график отражает динамику изменения реализации – то есть сколько бросков Овечкина в створ становились голами в разные сезоны.

Тут тоже достаточно нервная линия, и в ней тоже можно обнаружить некоторый рост – но глобально реализация просто стабильна.

Не собираюсь выстраивать на основе этих двух графиков математическую модель – я же не псих – и понимаю условность этих данных; по большому счету они скорее отражают величие Овечкина как снайпера, который всю карьеру бросает достаточно часто и с приличной реализацией.

Но. Если иметь в виду тренды, то эти графики кое-что еще рассказывают о ближайшем будущем «Вашингтона», Овечкина и вообще мирового хоккея. Будущее выглядит так: броски Овечкина будут доходить до створа чуть реже (а потом еще реже) – и даже если он сохранит реализацию на уровне последних сезонов, его результативность при текущем игровом времени упадет.

Эта перспектива грозно нависает над потенциальным рекордом Овечкина, на который Сашу настраивал Вячеслав Фетисов.

До Гретцки семь десятков шайб, что довольно много с учетом возраста Саши – и чтобы оставить шансы хорошими, нужно выдать что-то около 30 шайб в этом сезоне. В идеале – 35+.

А результативность падает.

У «Вашингтона» нет возможности дать Овечкину больше игрового времени (потому что тот и так забирает максимум), но это все означает, что для достижения рекорда штаб точно не должен позволять Овечкину играть меньше.

И это скверная новость, потому что таким образом личная амбиция врывается на территорию командной стратегии.

К чему это приведет?

Всю карьеру Овечкина его голы в регулярке – да и в плей-офф – помогали команде решать турнирные задачи.

Естественные процессы и все еще реальная возможность догнать Гретцки выворачивают этот процесс наизнанку: выходит, что команда должна помочь Овечкину. Отдавать ему, 38-летнему ветерану, все самые сочные возможности забить: игру в овертайме 3-на-3, последние минуты в атаке, последние минуты в обороне (когда соперник играет с пустыми воротами – на радость Александру Шмурнову), игру в обеих спецбригадах большинства, для остального персонала которых Овечкин будет чуть ли не единственным адресом, единственным вариантом выхода на бросок.

Это все никакая не новость, это все уже давно работает именно так – и Овечкин остается очень сильным и опасным бросающим, которого стоит нагружать по максимуму.

Но с другими сторонами его игры время расправляется нещадно.

Я осторожно отношусь к авторам математических моделей, но по поводу Овечкина Дом Лусчишин из The Athletic перед сезоном высказал праводподобное рассуждение:

«В прошлом году он забил 42 гола и 75 очков в 73 играх, что для некоторых является достаточным доказательством эффективности Овечкина. Но добиться этого гораздо проще, если вы проводите 95 процентов времени команды в большинстве. И если в большинстве у команды одна миссия – вывести Овечкина на бросок, даже если основная часть бросков будет средней.

Добиться этого гораздо проще, когда игра в защите рассматривается как необязательная. На протяжении всей своей карьеры Овечкин всегда довольно беспечно относился к игре без шайбы, но в прошлом сезоне это достигло нового минимума.

Он халтурит ради нападения, это не новость. Новым является то, что теперь он меньше и хуже играет с шайбой. Его игра уже не та, что была раньше, он не так эффективен в чужой зоне, и он стал нападающим ниже среднего по контролю шайбы.

Овечкин по-прежнему остается выдающимся талантом своего поколения из-за бросков и атакующего инстинкта, но он больше не тот игрок, который может быть лучшим в команде уровня плей-офф. Более слабый лучший форвард команды, чем Овечкин, есть только у «Сан-Хосе», «Филадельфии» и «Монреаля».

Ну то есть: если «Вашингтон» думает только о рекорде, то ему нужно по максимуму загружать нападающего, готового уже не ко всему. А ведь если у тебя много времени – значит, ты играешь и против лидеров соперника. А выпускать Ови сейчас против Брэди Ткачука то же самое, что в 2010-м против самого Овечкина выпускать Яромира Ягра – 24-летняя суперзвезда против 38-летнего ветерана; уверен, вы помните, чем тогда закончилось.

Овечкин и его рекорд – инструменты, которые нужно использовать

Это все не расправа над Ови. Его возможности по-прежнему удивляют, особенно если учесть, что большая часть его ровесников закончила карьеру.

Из тех, кто остался, лучшие – Перри и Картер, уже практически встали и доигрывают в нижних звеньях на маленьких минутах (с чем справляются достойно).

Их ровесник из Москвы в прошлом сезоне забил 42 гола. Это фантастика.

Но другие стороны его игры – общий контроль шайбы и защита – стали слабее. Как и в обращении с любым другим хоккеистом на это нужно делать поправку. Овечкина нужно грамотно использовать.

Слабый старт «Кэпиталс» включает в себя неуверенную игру Овечкина в завершении, но, кажется, объясняется не ей, а как раз тем, что происходит мощный внутренний поиск. Поиск сочетаний, схем и новых смыслов, которые перезапустят этот «Вашингтон».

Сначала новый тренер дал шанс старому ядру показать, что оно все еще то, и выпустил Овечкина в звене с Бэксом и Оши – вышло так себе. Против «Нью-Джерси» Овечкин играл уже со Строумом и Уилсоном – и по цифрам этот матч звену удался неплохо.

Матч против «Дэвилс» вообще стал неплохой иллюстрацией того, куда нужно двигаться «Вашингтону» и какую роль в этом должны исполнять Овечкин и его рекорд. Ови не мог забить первые четыре игры и забил только в пятой – «Торонто» – при 0:4. Но его гол будто бы завел команду – и на следующий день с «Дэвилс» она сделала 3:0 и дожала до 6:4 (у Ови – гол в пустые).

Голы при этом забивали Манта, Строум (2), Милано и Макмайкл.

У Кузнецова – две передачи.

У Овечкина – гол в пустые и довольно прекрасный быстрый пас на Строума.

Похоже, что так и должен выглядеть «Вашингтон»-2024: скачок от группы молодых при поддержке Кузнецова, а Овечкин в роли опытного снайпера, ценного не работой ног, но опытом и игрой на последней четверти льда.

Александра и сейчас уводят от первых троек соперника, ставят на вторые-третьи звенья. По 20 минут за матч у него капают за счет того, что он находится на льду все время, пока «Кэпс» играют в большинстве.

И это тоже важный вопрос, потому что передачи на Овечкина в большинстве читают даже болельщики на трибунах.

«У нас должно быть три, четыре варианта – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери. – Если Овечкина выведут из игры, что мы будем делать? В это входит много разных аспектов, но мы открываем себя заново, чтобы действовать сразу несколькими способами. Это не отказ от того, что сделало команду успешной, и не изобретение колеса, а поиск различных способов атаковать и приспосабливаться».

То есть – нужны другие варианты розыгрыша. Хотя бы и такие.

Этому «Вашингтону» сейчас будет сложно побиться даже за выход в плей-офф, но для команды это не должно быть поводом остановиться и сосредоточиться только на голах Овечкина. В ее составе куча молодых игроков со своими карьерными целями – возможно, новый успешный «Вашингтон» будет выстроен именно вокруг них. Может быть, этот новый успешный «Вашингтон» будет выстроен быстрее, чем всем кажется – и Овечкин еще успеет побыть его частью. Кто знает?

Важно, что этот процесс уже начался. Овечкин шел к рекорду Гретцки, забивая за дерзкую, амбициозную и успешную команду, какой «Кэпиталс» и были с конца 2000-х.

Финишный рывок в 70 шайб – не мелочь. Эту дистанцию не пройти в составе аутсайдера, который нацелен только на вывод звезды на бросок. Овечкин сделает это в составе таких же (или почти таких же) ярких, обновленных, пересобравшихся «Кэпиталс» – или не сделает вообще. 

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Фото: AP Photo/Nick Wass

148 комментариев

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ИваннИванов
Что я сейчас вообще прочитал? Очень впечатлили графики, по которым показатели Овечкина лучше, чем в чемпионском сезоне, но автор делает вывод, что все ухудшается. Добавление сюда Лусчишина вообще ни в какие ворота: Овечкин даже не лидер по времени в большинстве за прошлый сезон, а по броскам в большинстве десятый. И тут появляется весь в белом Дом и рассказывает как вся команда на Овечкина играет.
Короче, автор подобрал безобразнейшие иллюстрации для мысли, которую хотел прогнать.
+190
-18
+172
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ovi1000
Ответ ИваннИванов
Что я сейчас вообще прочитал? Очень впечатлили графики, по которым показатели Овечкина лучше, чем в чемпионском сезоне, но автор делает вывод, что все ухудшается. Добавление сюда Лусчишина вообще ни в какие ворота: Овечкин даже не лидер по времени в большинстве за прошлый сезон, а по броскам в большинстве десятый. И тут появляется весь в белом Дом и рассказывает как вся команда на Овечкина играет. Короче, автор подобрал безобразнейшие иллюстрации для мысли, которую хотел прогнать.
а еще вашингтон провел 9 матчей в прошлом сезоне без Овечкина и все проиграл
+138
-4
+134
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Палец Мето
Никита, ну камон!

Ови в 37 лет снова стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне и с огромным отрывом от молодых коллег лучшим снайпером. Передачи он тоже шакалит что ли как и бросковые позиции якобы при любой возможности?
То есть просто вдуматься нужно - 37/8 летний "ограниченный" край фигачит больше очков, чем любой центр команды. Рилли проблема в нем?) Не в том, что Бэкс больной и не едет вообще, а Кузя снова не в настроении? Сам же пишешь - убрали Ови от старперов - сразу заиграл намного лучше, а главное был более полезен и создавал напряжение у ворот соперника. Он ведь и нужен для этого, да и всегда был нужен. Ну уж точно не для бэкчека лол
Я думаю, что все станет получше в этом сезоне, и свои 35-40 шайб Ови снова сделает, огорчив всех скептиков, и снова станет лучшим снайпером команды.
+120
-6
+114
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azfotki
Посмотрел я последнюю игру. Да она не показательна,но он играл против молодой и быстрой команды и что я вижу..как он прорывается на скорости сквозь двоих,как отдает передачи и не раз, как мастеровито клюшкой держит шайбу во владении,как грамотно играет и даже когде ему кидают под бросок он играет тоньше ...по мне,так Овечкин снова переродился в новую интересую опцию ветерана и стал более пасующим игроком...Это поможет сначала команде,тк больше будут на него отвлекаться,а он соттветственно пасовать в свободные зоны,как в случае Строума...в ППтакое тоже будет чаще и чаще с каждым матчем и набором формы командой...а когда поймут,что он стал больше пасовать,то снова начут ему грузить в большинстве и будет просто град вантаймеров ПП...предполагаю,это начнется либо в конце декабря либо сразу после Нового года. Овечкин стал хуже в сравнении себя эгоистичного,но он поменялся и стал больше пасовать и меньше проявлять эгоизма,а это только в плюс и ему и команде.

Свежей крови в команде тоже достаточно...Филипс,Строум,Милано,Макмайкл...в фарме есть Кристал,Мироха,Тринеев заиграл по другому и Манта в контрактный год тоже себя должен проявлять. Все у Столичных нормально будет и у Овечкина тоже.
+68
-4
+64
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Fanático
В прошлом году он забил 42 гола и 75 очков в 73 играх, что для некоторых является достаточным доказательством эффективности Овечкина. Но добиться этого гораздо проще, если вы проводите 95 процентов времени команды в большинстве. И если в большинстве у команды одна миссия – вывести Овечкина на бросок, даже если основная часть бросков будет средней. (с) Дом Лусчишин
-------------------------------------------
Кто этот персонаж, североамериканский Петухов? 14 шайб в большинстве из общих 42-х в прошлом сезоне - 33%. К примеру у Драйза - 62% (32 из 52), Томпсона - 43% (20 из 47) у Коннорка, Маккиннона и Мэттьюза - те же 33%, М. Ткачак - 35% (14 из 40), чутка меньше у Пасты - 30% и значительно у Рантанена - 24% (13 из 52)... Всё! Все они играли те же 4, 4+ минуты в среднем за матч в ПП, что и Ови. При этом эффективность ПП Вашика ровно посередине по лиге (15 место), не блистали, но и не выпадали. Были лучше, чем например чемпион Вегас. Что не так?!
+60
-5
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Дмитрий Травницкий
мне понятен пассаж о новой энергии, но кто её создаст? Разве в Кэпс есть игроки которые делают всё для победы больше чем Овечкин?Разве кому-то запрещено подвинуть Овечкина на троне? А разве за почти 20 лет в Вашингтоне были игроки, которым Овечкин перекрыл путь к величию?
+44
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+43
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cr8psnrqyk
Проблема в мертвых центрах))) когда у тебя 38 летний край набирает больше центров …
+43
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ovi1000
Ответ Палец Мето
Никита, ну камон! Ови в 37 лет снова стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне и с огромным отрывом от молодых коллег лучшим снайпером. Передачи он тоже шакалит что ли как и бросковые позиции якобы при любой возможности? То есть просто вдуматься нужно - 37/8 летний "ограниченный" край фигачит больше очков, чем любой центр команды. Рилли проблема в нем?) Не в том, что Бэкс больной и не едет вообще, а Кузя снова не в настроении? Сам же пишешь - убрали Ови от старперов - сразу заиграл намного лучше, а главное был более полезен и создавал напряжение у ворот соперника. Он ведь и нужен для этого, да и всегда был нужен. Ну уж точно не для бэкчека лол Я думаю, что все станет получше в этом сезоне, и свои 35-40 шайб Ови снова сделает, огорчив всех скептиков, и снова станет лучшим снайпером команды.
Овечкин уже не тот)он проиграл по броскам торонто 14-17) да торонто один из fаворитов(был еще эдмонтон но а мертвых либо хорошо либо ничего) но Саня их не смог перебросать).я всегда ахреневал что за дол...ебы пишут эти рейтинги где Мэтьюс 2-3 Марнер 5й а Овечкин 48)
+42
-4
+38
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Carver
Я пока не увидел ни одного действительно качественного аргументированного довода, что Овечкин хуже себя 33-летнего (очевидно, хуже 25-летнего). Вот Бэкстрем действительно постарел и сдулся, а Кузя просто разгильдяй. Как по мне, Овечкин до сих пор суперэлитный краек, который бы в Бостоне мог и 50-55 спокойно сейчас выбить.
+42
-5
+37
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hhlg
Ответ ИваннИванов
Что я сейчас вообще прочитал? Очень впечатлили графики, по которым показатели Овечкина лучше, чем в чемпионском сезоне, но автор делает вывод, что все ухудшается. Добавление сюда Лусчишина вообще ни в какие ворота: Овечкин даже не лидер по времени в большинстве за прошлый сезон, а по броскам в большинстве десятый. И тут появляется весь в белом Дом и рассказывает как вся команда на Овечкина играет. Короче, автор подобрал безобразнейшие иллюстрации для мысли, которую хотел прогнать.
Дом Лушиши знатный любитель Кэпс и Овечкина. Он Кэпс ещё в сезоне 17/18 списал, а они Кубок взяли
+40
-3
+37
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Михаил Майоров
В прошлом году у Ови после первых шести игр: 2 гола, 3 ассиста, «-6» по показателю полезности.
В этом году у Ови после первых шести игр: 2 гола, 3 ассиста, «+1» по показателю полезности
+35
0
+35
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Иван Пупкин
Напомню, что в прошлом сезоне у вашиков был лучший отрезок в декабре. И у Ови, и у команды, когда она чуть ли не лучший хоккей в лиге показывала в тот момент. А что случилось? А то, что ветераны заехали на больничку и играла молодежь + Алехандро.
Он не молодеет, но ещё топовый хоккеист, в отличии от Супервялого Коли, Вождя Мёртвого Оленя и бесконечно уставшего от хоккея Кузи.
Может дело тупо в том, что ТОП-6 уже нет?
+36
-2
+34
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Антрополог
Ответ azfotki
Посмотрел я последнюю игру. Да она не показательна,но он играл против молодой и быстрой команды и что я вижу..как он прорывается на скорости сквозь двоих,как отдает передачи и не раз, как мастеровито клюшкой держит шайбу во владении,как грамотно играет и даже когде ему кидают под бросок он играет тоньше ...по мне,так Овечкин снова переродился в новую интересую опцию ветерана и стал более пасующим игроком...Это поможет сначала команде,тк больше будут на него отвлекаться,а он соттветственно пасовать в свободные зоны,как в случае Строума...в ППтакое тоже будет чаще и чаще с каждым матчем и набором формы командой...а когда поймут,что он стал больше пасовать,то снова начут ему грузить в большинстве и будет просто град вантаймеров ПП...предполагаю,это начнется либо в конце декабря либо сразу после Нового года. Овечкин стал хуже в сравнении себя эгоистичного,но он поменялся и стал больше пасовать и меньше проявлять эгоизма,а это только в плюс и ему и команде. Свежей крови в команде тоже достаточно...Филипс,Строум,Милано,Макмайкл...в фарме есть Кристал,Мироха,Тринеев заиграл по другому и Манта в контрактный год тоже себя должен проявлять. Все у Столичных нормально будет и у Овечкина тоже.
Ови уже лет 5 как отдает тонкие передачи партнерам пачками, но это почему-то упорно никто не видит.
+38
-4
+34
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Pink Floyd1276
Да остановите вы этого эксперта - уже похлопотал над моим Питтсбургом.
+25
-1
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nnp165
Главная проблема Вашингтона в том, что там некем заменить Овечкина в топ-6 без потери качества. Если б была такая возможность, то уменьшить ему игровое время в равных составах опустив в 3-4 тройку, оставив большинство, было б идеальным вариантом для всех. Ветерана бы не нагружали такими объёмами, соперники в 3-4 звене попроще, против них легче обороняться, команда в целом более сбалансирована, большинство даже усиливается за счёт свежести звезды и т.д. и т.п. Вот только заменить его некем. Чтоб было кем, надо урезать контракты Овечкина, Бэкстрема, Оши как минимум, но на это Вашингтон не пойдёт, решение заплатить звёздным ветеранам, которые делали команде скидки раньше, нормальное, пусть даже в ущерб чисто спортивному результату. Тем более что это 2-3 года, а потом уже перестройка.
+19
-2
+17
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Antoniom
Никакой новой цели не будет. Овечкину может осталось играть 3-4 года, все команда и город живет сейчас только его достижениями и наследием, которое он оставляет. Человек идет на один из величайших рекордов в хоккее, впервые привел клуб к победе в кубке Стэнли, больше всех в истории становился лучшим снайпером сезона, да ещё и всю карьеру провел в одном клубе. Иметь такую страницу в истории - мечта любого клуба, поэтому вся команда будет стараться помочь Ови дописать эту страницу красиво.
+19
-2
+17
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Фокс&#8772;
Очередная шняга от петухова..
+19
-3
+16
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ИваннИванов
Ответ hhlg
Дом Лушиши знатный любитель Кэпс и Овечкина. Он Кэпс ещё в сезоне 17/18 списал, а они Кубок взяли
По факту, Петухов написал текст вообще не глядя на площадку. Ощущение, что кроме матча с Торонто он вообще ничего не видел. А проблемы сейчас у команды вообще другие. При этом привлек внешние аргументы один другого круче...
+17
-2
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Самый адовый Крикун
"Из тех, кто остался, лучшие – Перри и Картер, уже практически встали и доигрывают в нижних звеньях на маленьких минутах (с чем справляются достойно)." И ни слова про Павелски...
Петухов такой... Петухов?
+14
0
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Vitaly Platonov
Никита, всё в статье очень логично, кроме графиков, зря вы их привели - они ваши тезисы опровергают ))

Вот вы постеснялись строить математическую модель по графикам, а я попробовал, сделал самую простую линейную регрессию, итог:

- кол-во минут на бросок в створ растет на 0.0525 (т.е. на 3 секунды) в год, НО реализация растет в среднем на 0.24% в год,
- следовательно ожидаемые параметры в этом сезоне: 5.0625 и 14.54%, итого можете проверить, что кол-во забитых голов в минуту времени на льду в этом году должно вырасти на 0.64% ;)

конечно, модель не говорит о том, что так и будет, но намекает, что графики ваши тезисы совершенно не иллюстрируют ))
+17
-3
+14
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Изи бакет
Про рекорд притянуто конечно. Скорее вопрос к тренеру - сможет ли поставить игру команде
+15
-2
+13
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Фокс&#8772;
Ответ EdZenin
Если быть точным, то Ягр в том же матче не худшим силовым приёмом ответил Овечкину
Ты что-то путаешь. Видео в студию!
+12
0
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azfotki
"Финишный рывок в 70 шайб – не мелочь. Эту дистанцию не пройти в составе аутсайдера, который нацелен только на вывод звезды на бросок. Овечкин сделает это в составе таких же (или почти таких же) ярких, обновленных, пересобравшихся «Кэпиталс» – или не сделает вообще. "
Автор-это шляпа...сделать Ови это сделает в составе любой команды,только вопрос за сколько. Сейчас хочется,чтоб за 2 года.

Ну и насчет ровесников...Павелски вполне себе играет еще и кстати прямо сейчас имеет голов даже больше Овечкина...значит и следующий сезон Саня способен провести нормально.
+11
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Vladco
Сколько уже можно обсасывать тухлую тему: побьёт Овечкин рекорд или нет, вся ли команда играет на него или нет, на что поставил грек?! Как буд-то у Вашингтона только один игрок в команде? А остальные чем занимаются , за какие грехи зарплату получают?!!Пенсионер, на минуточку, лучший бомбардир команды за прошлый год!А молодые, клтычая Кузю чем занимаются? Есть у Кузнецова настроение или нет никого не волнуют!Чеки-то из бухгалтерии ( каждую неделю!) получает исправно! Про Оши и Бекса даже говорить не хочется. Не думаю ,что Овечкин сам сильно зациклен на рекорде, и уж тем более не убеждает всю команду играть,пасовать только на себя любимого. Остыньте господа пишущие и комментирующие. От ваших , в большом количестве, букв и слов ничего не решается ни на площадке, ни в раздевалке.И уж тем более от приведённых автором графиков. Бесолодная игра ума.
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Иван Пупкин
Ответ Антрополог
Нет в этом дело, Кузя рассказал что было. Когда вышли после травм Бекс и Уилсон, Лавиолетт сказал "теперь будем играть как в ПО" что-бы подготовиться, и Вашик сразу закис.
Удивительно только, что Бекс, Оши и Кузя до сих пор видимо готовятся к ПО.
Кузе во всем верить это такое. А факт в том, что команда без Бекса, Оши, Карсона и Уилсона играла лучше. Намного лучше.
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