«Вашингтон» не может жить только гонкой Овечкина за Гретцки. Команде нужна новая цель и новая энергия

Кризис в столице США?

Третий сезон сериала «Медведь». Переиздание альбомов группы 2h Company. 860-й гол Овечкина.

Список пожеланий на следующий год у многих готов уже в октябре (новый альбом The Last Shadow Puppets!), и постоянные гости хоккейного раздела наверняка в список-2024 третьим-четвертым пунктом включают в него что-то связанное с количеством голов Овечкина.

Ну потому что чего еще желать от сезона? Кубок для Капризова? Было бы неплохо, но давайте смотреть правде в глаза. Кубок для «Рейнджерс», Панарина и Шестеркина? А вот вполне – но трудно представить, чтобы мы все заболели Нью-Йорком.

А Овечкин – что-то доброе, теплое, вечное. Он ведь такой: яркий, зимний, наш.

Это здорово ощущается все последние годы, но особенно остро – сейчас: рекорд все ближе, Ови вышел на чистое второе место в топе снайперов НХЛ, и каждый его подход к микрофону стал автоматическим ассистом на реплику про гонку за Гретцки.

Этой гонки было настолько много, что у кого-то она даже вызвала отторжение.

И я думаю, что у людей, которые не отсматривают нарезку смен Коннора Бедарда в первых его матчах за «Чикаго», а следят за НХЛ ну максимум по хайлайтам, есть ощущение, что «Вашингтон», который не тот, который как-то постепенно ослаб, который гремит совсем не так, как пять лет назад, который матч открытия сезона проигрывает «Питтсбургу» 0:4, в ближайшие год-два должен жить только этой гонкой.

«Пускай кубков больше не будет, но 895 голов достичь надо!» – вот такая по поводу «Кэпиталс» напрашивается эмоция, правда?

Но то, что здорово смотрится на уровне эмоций, часто распадается на уровне фактов. Подробнее об этом ниже, а весь остальной хоккей – по ссылке.

Плохая новость: Овечкин не молодеет

Если вы думаете, что «Кэпиталс» обречены на то, чтобы поддерживать голы Овечкина, то у меня для вас два графика.

Первый – о том, как от сезона к сезону меняется количество минут, которое требуется Овечкину для броска в створ ворот.

Этот параметр будет жутко колебаться, потому что на него влияет страшное количество не поддающихся цифровому учету переменных, но если взять то немногое, что по нему видно – то нужно осторожно признать: число этих минут скорее растет.

Второй график отражает динамику изменения реализации – то есть сколько бросков Овечкина в створ становились голами в разные сезоны.

Тут тоже достаточно нервная линия, и в ней тоже можно обнаружить некоторый рост – но глобально реализация просто стабильна.

Не собираюсь выстраивать на основе этих двух графиков математическую модель – я же не псих – и понимаю условность этих данных; по большому счету они скорее отражают величие Овечкина как снайпера, который всю карьеру бросает достаточно часто и с приличной реализацией.

Но. Если иметь в виду тренды, то эти графики кое-что еще рассказывают о ближайшем будущем «Вашингтона», Овечкина и вообще мирового хоккея. Будущее выглядит так: броски Овечкина будут доходить до створа чуть реже (а потом еще реже) – и даже если он сохранит реализацию на уровне последних сезонов, его результативность при текущем игровом времени упадет.

Эта перспектива грозно нависает над потенциальным рекордом Овечкина, на который Сашу настраивал Вячеслав Фетисов.

До Гретцки семь десятков шайб, что довольно много с учетом возраста Саши – и чтобы оставить шансы хорошими, нужно выдать что-то около 30 шайб в этом сезоне. В идеале – 35+.

А результативность падает.

У «Вашингтона» нет возможности дать Овечкину больше игрового времени (потому что тот и так забирает максимум), но это все означает, что для достижения рекорда штаб точно не должен позволять Овечкину играть меньше.

И это скверная новость, потому что таким образом личная амбиция врывается на территорию командной стратегии.

К чему это приведет?

Всю карьеру Овечкина его голы в регулярке – да и в плей-офф – помогали команде решать турнирные задачи.

Естественные процессы и все еще реальная возможность догнать Гретцки выворачивают этот процесс наизнанку: выходит, что команда должна помочь Овечкину. Отдавать ему, 38-летнему ветерану, все самые сочные возможности забить: игру в овертайме 3-на-3, последние минуты в атаке, последние минуты в обороне (когда соперник играет с пустыми воротами – на радость Александру Шмурнову), игру в обеих спецбригадах большинства, для остального персонала которых Овечкин будет чуть ли не единственным адресом, единственным вариантом выхода на бросок.

Это все никакая не новость, это все уже давно работает именно так – и Овечкин остается очень сильным и опасным бросающим, которого стоит нагружать по максимуму.

Но с другими сторонами его игры время расправляется нещадно.

Я осторожно отношусь к авторам математических моделей, но по поводу Овечкина Дом Лусчишин из The Athletic перед сезоном высказал праводподобное рассуждение:

«В прошлом году он забил 42 гола и 75 очков в 73 играх, что для некоторых является достаточным доказательством эффективности Овечкина. Но добиться этого гораздо проще, если вы проводите 95 процентов времени команды в большинстве. И если в большинстве у команды одна миссия – вывести Овечкина на бросок, даже если основная часть бросков будет средней.

Добиться этого гораздо проще, когда игра в защите рассматривается как необязательная. На протяжении всей своей карьеры Овечкин всегда довольно беспечно относился к игре без шайбы, но в прошлом сезоне это достигло нового минимума.

Он халтурит ради нападения, это не новость. Новым является то, что теперь он меньше и хуже играет с шайбой. Его игра уже не та, что была раньше, он не так эффективен в чужой зоне, и он стал нападающим ниже среднего по контролю шайбы.

Овечкин по-прежнему остается выдающимся талантом своего поколения из-за бросков и атакующего инстинкта, но он больше не тот игрок, который может быть лучшим в команде уровня плей-офф. Более слабый лучший форвард команды, чем Овечкин, есть только у «Сан-Хосе», «Филадельфии» и «Монреаля».

Ну то есть: если «Вашингтон» думает только о рекорде, то ему нужно по максимуму загружать нападающего, готового уже не ко всему. А ведь если у тебя много времени – значит, ты играешь и против лидеров соперника. А выпускать Ови сейчас против Брэди Ткачука то же самое, что в 2010-м против самого Овечкина выпускать Яромира Ягра – 24-летняя суперзвезда против 38-летнего ветерана; уверен, вы помните, чем тогда закончилось.

Овечкин и его рекорд – инструменты, которые нужно использовать

Это все не расправа над Ови. Его возможности по-прежнему удивляют, особенно если учесть, что большая часть его ровесников закончила карьеру.

Из тех, кто остался, лучшие – Перри и Картер, уже практически встали и доигрывают в нижних звеньях на маленьких минутах (с чем справляются достойно).

Их ровесник из Москвы в прошлом сезоне забил 42 гола. Это фантастика.

Но другие стороны его игры – общий контроль шайбы и защита – стали слабее. Как и в обращении с любым другим хоккеистом на это нужно делать поправку. Овечкина нужно грамотно использовать.

Слабый старт «Кэпиталс» включает в себя неуверенную игру Овечкина в завершении, но, кажется, объясняется не ей, а как раз тем, что происходит мощный внутренний поиск. Поиск сочетаний, схем и новых смыслов, которые перезапустят этот «Вашингтон».

Сначала новый тренер дал шанс старому ядру показать, что оно все еще то, и выпустил Овечкина в звене с Бэксом и Оши – вышло так себе. Против «Нью-Джерси» Овечкин играл уже со Строумом и Уилсоном – и по цифрам этот матч звену удался неплохо.

Матч против «Дэвилс» вообще стал неплохой иллюстрацией того, куда нужно двигаться «Вашингтону» и какую роль в этом должны исполнять Овечкин и его рекорд. Ови не мог забить первые четыре игры и забил только в пятой – «Торонто» – при 0:4. Но его гол будто бы завел команду – и на следующий день с «Дэвилс» она сделала 3:0 и дожала до 6:4 (у Ови – гол в пустые).

Голы при этом забивали Манта, Строум (2), Милано и Макмайкл.

У Кузнецова – две передачи.

У Овечкина – гол в пустые и довольно прекрасный быстрый пас на Строума.

Похоже, что так и должен выглядеть «Вашингтон»-2024: скачок от группы молодых при поддержке Кузнецова, а Овечкин в роли опытного снайпера, ценного не работой ног, но опытом и игрой на последней четверти льда.

Александра и сейчас уводят от первых троек соперника, ставят на вторые-третьи звенья. По 20 минут за матч у него капают за счет того, что он находится на льду все время, пока «Кэпс» играют в большинстве.

И это тоже важный вопрос, потому что передачи на Овечкина в большинстве читают даже болельщики на трибунах.

«У нас должно быть три, четыре варианта – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери. – Если Овечкина выведут из игры, что мы будем делать? В это входит много разных аспектов, но мы открываем себя заново, чтобы действовать сразу несколькими способами. Это не отказ от того, что сделало команду успешной, и не изобретение колеса, а поиск различных способов атаковать и приспосабливаться».

То есть – нужны другие варианты розыгрыша. Хотя бы и такие.

Этому «Вашингтону» сейчас будет сложно побиться даже за выход в плей-офф, но для команды это не должно быть поводом остановиться и сосредоточиться только на голах Овечкина. В ее составе куча молодых игроков со своими карьерными целями – возможно, новый успешный «Вашингтон» будет выстроен именно вокруг них. Может быть, этот новый успешный «Вашингтон» будет выстроен быстрее, чем всем кажется – и Овечкин еще успеет побыть его частью. Кто знает?

Важно, что этот процесс уже начался. Овечкин шел к рекорду Гретцки, забивая за дерзкую, амбициозную и успешную команду, какой «Кэпиталс» и были с конца 2000-х.

Финишный рывок в 70 шайб – не мелочь. Эту дистанцию не пройти в составе аутсайдера, который нацелен только на вывод звезды на бросок. Овечкин сделает это в составе таких же (или почти таких же) ярких, обновленных, пересобравшихся «Кэпиталс» – или не сделает вообще.

Фото: AP Photo/Nick Wass