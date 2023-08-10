Петухов – о легенде №25.

В 2023-м Илья Ковальчук стал одной из звезд прощального матча Зарипова, а за два года до этого выступил гостем в подкасте Николая Хабибулина, где вспомнил, как пересекся с Данисом в одной команде – «Ак Барсе» сезона-2004/05.

НХЛ тогда отменила сезон из-за локаута и российскую суперлигу завалило оползнем мировых суперзвезд – и в эпицентре находилась сытая, богатая Казань.

– Команда у нас была интересная, – вспоминал Ковальчук – Ковалев, Житник, Салей, Антропов, Нюландер, Хитли, Морозов, Каспарайтис.

И добавил: «Данис Зарипов тогда в шестом звене был. За музыку отвечал».

Играя в шестом звене, Данис набрал 25 очков в 56 играх – в современной КХЛ это позволило бы ему рассчитывать на контракт в 101 млн, – но в целом эта фраза Ковальчука довольно неплохо описывает перспективы Зарипова по переезду в НХЛ. Кажется, это была бы сложная история, и Данису, возможно, пришлось бы многое переосмыслить – в том числе и собственный игровой функционал.

Стал бы он тогда тем, кем в итоге стал? Собрались бы на его прощальном матче Дацюк, Ковальчук и Овечкин?

На самом деле, путь Зарипова в КХЛ – это не то чтобы сплошная открыточная феерия. После отъезда звезд НХЛ из Казани он образовал элитную тройку с Морозовым и Зиновьевым, где и заслужил статус одного из лучших бомбардиров нашего хоккея – из тех, кто не уехал.

Но в начале 2010-х Зарипов начал растворяться. Билялетдинова тогда изъяли из Казани в пользу сборной – и Данис, переступая через порог тридцатилетия, как будто с каждым годом затухал.

Будто бы ему уже и доверяли меньше, и его статус изменился. И когда Зарипова отпустили в «Магнитку» – ему было уже 32, – казалось, что это финишная прямая интересной карьеры.

А в «Магнитке» Майк Кинэн попробовал поставить злого чеха Коваржа к двум неспешным мастерюгам Мозякину и Зарипову – и получилась тройка, которая изменила историю КХЛ.

Которая четыре года была главной тройкой лиги. Которая за эти четыре года привела «Магнитку» к трем финалам и двум победам в них.

В этой тройке Зарипов наиграл на приглашение в сборную – на постолимпийский, или, каким мы его знаем, посттравматический чемпионат мира.

До 2011-го он ездил на ЧМ почти каждый год, но к 2014-му точно выпал из обоймы; и вернулся в нее благодаря сумасшедшему перфомансу за «Металлург».

Вернулся – и попал в состав, где кроме него были Малкин, Овечкин (еще даже не 30-летние), Дадонов, Шипачев, Кулемин и Кузнецов.

Финал с финнами: у Зарипова передача на первый гол Широкову, потом на третий гол Малкину. А потом Финляндия хватает удаление и Данис разыгрывает блистательную комбинацию с Широковым – и делает 4:2.

Очки в том финале распределились следующим образом: Овечкин – 1, Малкин – 1, Зарипов – 3.

Не то чтобы у Даниса прямо идеальная карьера и не то чтобы он лучший наш хоккеист в истории, но несколько вещей, которые он сделал, выглядят абсолютно эксклюзивными.

Он сыграл сразу за две эпохальные для истории КХЛ тройки. Казанскую с Зариповым и Морозовым и магнитогорскую с Мозякиным и Коваржем. Второй мегапик его карьеры случился после тридцати и длился не пару лет, а прям несколько полных сезонов – например, по ходу плей-офф-2017 Зарипову стукнуло 35 – и он набрал 22 очка в 18 играх.

Это немного нереальное долголетие позволило ему вернуться в Казань и сразу же взять с ней кубок. Третий для клуба и пятый для него лично.

Страшно подумать, что кубков могло бы быть шесть — если бы СКА-2017 был бы хоть чуть-чуть не таким монстром.

Страшно подумать, что кубков могло бы быть семь, если бы Зарипову хватило бензинчика на сезон-2022/23, а «Ак Барсу» чуть больше повезло в финале.

И так-то кажется, что круче особо некуда – а на самом деле, круче вполне могло быть. Два порыва ветра – и вот тебе еще пара кубков.

«Все победы достались через тяжелый труд. Точно скажу, что я не халтурил, как говорится, не срезал, не обманывал», – сказал сам Зарипов.

В этих достижениях Даниса и в том, каким он был на льду, чувствуется умение преобразовывать и насыщать смыслом пространство вокруг себя – дико важная штука не столько для хоккеиста, сколько для человека.

Если ты выходишь на лед и для тебя этот выход – праздник, если ты делаешь этот выход праздником для зрителей и совершенно честно хочешь выиграть все, до чего позволяет дотянуться твой талант – вообще без разницы, как эта лига называется и где она дислоцируется, праздник состоится в любом случае.

Очевидно, что Зарипова нам в КХЛ не хватает уже сейчас, но как пример, как ориентир, как ролевая модель для пацанов, у которых по каким-то причинам не получится трансфер в Северную Америку, он без проблем отработает ближайшие 10-15-20 лет.

В России достаточная мощная хоккейная инфраструктура, в рамках которой ты как игрок можешь получить и подарить зрителям любые эмоции, любой кайф.

Набор простой – любить игру, честно отдаваться делу и быть человеком.

«У него глаза добрые, – объяснил Зарипова Евгений Кузнецов. – Когда он улыбается, мне тоже хочется улыбаться».

Фото: ak-bars.ru; РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Elsa / Staff