35 комментариев

овечкин и седины
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Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

Филадельфия Филадельфия
Иван Федотов Иван Федотов
НХЛ НХЛ
ЦСКА ЦСКА
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

«Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ».

При всей сложности обстановки в мире в последние полтора года КХЛ и НХЛ воздерживались от конфликтных шагов. Да, НХЛ официально разорвала отношения с российской лигой в марте-2022, но это был скорее символический шаг; за год непосредственно от него никто не пострадал.

Меморандум о взаимоуважении контрактов, который лиги приняли в 2010-м и который не позволял игрокам подписывать контракты одновременно и в НХЛ, и в КХЛ, оставался в силе.

Но все, что может провалиться, проваливается.

Летом-2022 забрали в армию вратаря сборной России Ивана Федотова – при вызывающе эксклюзивных обстоятельствах: на выходе из тренировочного зала, руками нескольких человек, с насильным перемещением в военкомат и так далее.

В итоге он провел год служащим ВС РФ – и закончил службу летом-2023.

При этом у Ивана был действующий контракт с клубом НХЛ – «Филадельфией». В новом для себя контексте «Флайерс» заморозили соглашение.

Еще до того, как Федотов выложил первое фото с отдыха после возвращения со службы, про него стало известно два противоречивых факта:

• контракт с «Филадельфией» не перестал быть актуальным. Клуб приостановил соглашение, и оно оставалось в силе на сезон-2023/24;

• он подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

Эти два факта довольно скверно стыковались между собой: ясно, что вратарь, пропустивший целый год, не нужен «Филадельфии» немедленно и в основе, но почему она должна ждать еще два года, пока он отыграет в ЦСКА, непонятно совсем.

«Всем оооггггромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! – написал об этом в своем телеграме сам Федотов – Было непросто… но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут».

Трудности действительно не закончились.

В первых числах июля ЦСКА подтвердил 2-летний контракт с вратарем – и КХЛ его не зарегистрировала, ссылаясь на то, что нужно уточнить статус игрока в НХЛ.

«У него действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией Флайерс», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

8 июля наша лига вынесла вердикт: контракту с ЦСКА быть. И сопроводила решение таким текстом:

«КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова. 

На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании.

Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, Лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/24 и 2024/25».

«Считаю, что лига в данной ситуации поступила очень грамотно, детально и последовательно разобравшись с ситуацией, – прокомментировал новость для «Матч ТВ» президент ЦСКА Игорь Есмантович. – Самое главное здесь то, что контракт Федотова с «Филадельфией» был заключен на сезон‑2022/23 и далее не продлевался, то есть при подписании соглашения с ЦСКА Иван не имел каких‑либо юридически обоснованных ограничений».

В НХЛ ответили, что интерпретация, предложенная КХЛ – неоднозначная.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/24 в НХЛ, – объяснил тот же Дэйли «Спорт-Экспрессу». – Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерс».

При этом тот же «СЭ» уверяет, что НХЛ не присылала КХЛ официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с Федотовым на сезон-2023/24 (но его и не могло быть – вратарь подписывал соглашение на один чемпионат – 2022/23, которое потом было заморожено). При этом издание отмечает, что контракт игрока с ЦСКА был подписан без трансферной карты – решение КХЛ о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны ИИХФ. По идее, без наличия этой карты игрок не может играть в чемпионате.

В этих раскладах не хватает позиции самого Федотова – но он пока ее не озвучил; только КХЛ ссылается на «проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА».

Все это звучит довольно пожароопасно – но для дальнейшего развития событий важны не юридические детали, а позиция и желание самого игрока. Федотов вряд ли готов сейчас стартовать в топовой лиге мира, и мог бы договориться с «Филадельфией» о дальнейшей заморозке контракта – или о его разрыве (кстати, почему этого еще сделано?).

Если Федотов не хочет в НХЛ сейчас, то все разрешимо.

Но вот вопрос – правда ли не хочет?

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Фото: Telegram-канал Mash; Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press, Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Matt Slocum

35 комментариев

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VintDV
Эту войну КХЛ не выиграть. Зачем из-за Федотова начинать?? Ладно Есматович, он еще тот делец и дурачок, но руководство КХЛ то куда лезет? Взяли бы паузу, подождали бы. Ведь уважение контрактов со стороны НХЛ для них намного важнее чем один Федотов!!!
+26
0
+26
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ivgr
Ответ гилберт
Именно сейчас уважение контрактов со стороны НХЛ саму КХЛ вообще не беспокоит. Сейчас есть рычаги покруче. Поэтому КХЛ спокойно и осознано идет на эскалацию.
Ну это закончится тем, что игрок уедет в Турцию отдохнуть, а всплывет в НХЛ
+20
0
+20
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Волька-ибн-Алёша
Ответ гилберт
Понять ЦСКА и КХЛ можно. Для чего они отправляли человека на год на север? Для того чтобы истек договор с Филой. Я и говорю, повезло Федотову что на год подписал. Договор истек и игрока вернули из армии. Дальше игрок подписывает контракт с ЦСКА, вопрос закрыт. Это по регламенту НХЛ действие договора переносится, если он не отработал, но КХЛ не обязана соблюдать регламент НХЛ, как и НХЛ не обязана соблюдать регламент КХЛ. В данном случае НХЛ просто придется смириться.
зачем ради федотова (не бог весть какой воротчик на самом деле) ставить под сомнение джентельменское соглашение с нхл,ведь ясно,что заоокеанская морковка толще и слаще,в итоге проигравшей из-за прихоти роснефти будет вся кхл
+17
0
+17
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Волька-ибн-Алёша
Ответ гилберт
Потому что соглашение важнее для НХЛ, чем для КХЛ.
с чего бы,к нам рвется макдевид,что-ли?
+13
-1
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ivgr
Ответ гилберт
Понять ЦСКА и КХЛ можно. Для чего они отправляли человека на год на север? Для того чтобы истек договор с Филой. Я и говорю, повезло Федотову что на год подписал. Договор истек и игрока вернули из армии. Дальше игрок подписывает контракт с ЦСКА, вопрос закрыт. Это по регламенту НХЛ действие договора переносится, если он не отработал, но КХЛ не обязана соблюдать регламент НХЛ, как и НХЛ не обязана соблюдать регламент КХЛ. В данном случае НХЛ просто придется смириться.
Конечно. Значит теперь будет примерно так-у игрока контракт с КХЛ, он уехал отдохнуть, а всплыл в НХЛ.
+11
0
+11
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SadButTrue
Ответ riverman1980
Надо обязать всех российских игроков подписывать дополнительный контракт с КХЛ. Любой последующий переход за пределы КХЛ только с разрешения КХЛ и за компенсацию, которую определяет КХЛ. В случае самовольного отьезда в другую лигу штраф от 1 млрд рублей и конфискация имущества. Абсурдную ситуацию, когда НХЛ за копейки получает топ-игроков вроде Овечкина давно пора прекращать.
Вот правильно. Вообще надо сажать пожизненно за измену родине всех хоккеистов уехавших без разрешения Совета Безопасности (политбюро). Родина в лице Сечина, Третьяка, Есмантовича родила тебя в финской Лаапенранте, разрешила тренироваться по вечерам в Питере до потери пульса с 5 лет, таскать баул в метро на тренировки до Спортивной, а он после всего этого контракт подписывает, да ещё и с родным городом Рокки Бальбоа!
+7
0
+7
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SadButTrue
Ответ Евгений Мешков
да, поедет. там его отправлят в ахл, и на этом вся история закончится. надо на шаг то вперед думать, хоть чуть чуть
Риск отправиться надолго в АХЛ есть только с двусторонним контрактом. Это известно на момент подписания.
+6
0
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Волька-ибн-Алёша
Ответ гилберт
С того что НХЛ это бизнес структура и нужно действовать аккуратно и в интересах всех команд, а не каких то избранных как у нас.
это слишком глубокомысленно,всё проще,они просто плюнут на со сисочный контракт и увеведут мичкова и прочих,так что с.ать против ветра-такой себе метод самоутверждения
+5
0
+5
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SadButTrue
Ответ гилберт
Потому что соглашение важнее для НХЛ, чем для КХЛ.
Да-да, сейчас все игроки НХЛ, например вот патриот Овечкин и всякие молодые таланты типа Бедарда бросят свои клубы и сбегут сначала в Турцию на отдых, а потом окажутся в КХЛ. НХЛ в ужасе, а Есмантович жадно потирает руки.

Правда есть небольшая вероятность, что наоборот скажем те трое наших ребят, что были выбраны в первом раунде драфта поедут отдыхать в Турцию и потом окажутся в Финиксе и Филадельфии, а наши клубы за них не получат ни копейки компенсации, "потому что Федотов".
+4
0
+4
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VintDV
Ответ Евгений Мешков
Да, иногда эскалация полезна, в деловом мире вполне нормальный ход. только не стал бы тут приписывать это КХЛ. скорее тут надо говорить про отдельные клубы, которые всех на одном месте вертели, извиняюсь за выражение. как то я слабо верю, что Нефтехимик мог бы такое провернуть. им бы не позволили, но ЦСКА другой вес имеет.
В деловом мире конфликт Феррари или Мерседеса или Тойоты с Автовазом смехотворен.
+3
0
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Ron Weasley
Ответ гилберт
Понять ЦСКА и КХЛ можно. Для чего они отправляли человека на год на север? Для того чтобы истек договор с Филой. Я и говорю, повезло Федотову что на год подписал. Договор истек и игрока вернули из армии. Дальше игрок подписывает контракт с ЦСКА, вопрос закрыт. Это по регламенту НХЛ действие договора переносится, если он не отработал, но КХЛ не обязана соблюдать регламент НХЛ, как и НХЛ не обязана соблюдать регламент КХЛ. В данном случае НХЛ просто придется смириться.
КХЛ как и НХЛ должны соблюдать трансферный меморандум. КХЛ этого не сделало. В итоге НХЛ сейчас может любого игрока подписывать не смотря на то что у игрока действующий контракт с другим клубом
+3
0
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Valeross
Ответ VintDV
Эту войну КХЛ не выиграть. Зачем из-за Федотова начинать?? Ладно Есматович, он еще тот делец и дурачок, но руководство КХЛ то куда лезет? Взяли бы паузу, подождали бы. Ведь уважение контрактов со стороны НХЛ для них намного важнее чем один Федотов!!!
Руководство куда лезет? Так они живут на деньги этих же олигархов, руку руку моет)
+2
0
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VintDV
Ответ riverman1980
Надо обязать всех российских игроков подписывать дополнительный контракт с КХЛ. Любой последующий переход за пределы КХЛ только с разрешения КХЛ и за компенсацию, которую определяет КХЛ. В случае самовольного отьезда в другую лигу штраф от 1 млрд рублей и конфискация имущества. Абсурдную ситуацию, когда НХЛ за копейки получает топ-игроков вроде Овечкина давно пора прекращать.
Лучше расстреливать сразу. Что мелочиться🤣🤣🤣
+1
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VintDV
Ответ гилберт
Именно сейчас уважение контрактов со стороны НХЛ саму КХЛ вообще не беспокоит. Сейчас есть рычаги покруче. Поэтому КХЛ спокойно и осознано идет на эскалацию.
Покруче это в армию? Но это на год. А дальше что? Загранпаспорт отобрать, наручниками пристёгивать?!
+1
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Евгений Мешков
Ответ SadButTrue
Риск отправиться надолго в АХЛ есть только с двусторонним контрактом. Это известно на момент подписания.
а у нас так много в КХЛ тех, кому односторонний дать готовы прям?
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гилберт
Ответ VintDV
Покруче это в армию? Но это на год. А дальше что? Загранпаспорт отобрать, наручниками пристёгивать?!
Это вы написали, а не я. И список можно продолжить.
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гилберт
Ответ SadButTrue
Да-да, сейчас все игроки НХЛ, например вот патриот Овечкин и всякие молодые таланты типа Бедарда бросят свои клубы и сбегут сначала в Турцию на отдых, а потом окажутся в КХЛ. НХЛ в ужасе, а Есмантович жадно потирает руки. Правда есть небольшая вероятность, что наоборот скажем те трое наших ребят, что были выбраны в первом раунде драфта поедут отдыхать в Турцию и потом окажутся в Финиксе и Филадельфии, а наши клубы за них не получат ни копейки компенсации, "потому что Федотов".
Ну смотри. Фила, Бостон и тд забрали игроков из КХЛ и очень рады. СКА или Ак Барс увели у Финикса или Баффало какого нибудь игрока третьего звена. Не звезда, но игрок полезный. Генмен Баффало такой, а мы? А нам? То есть Фила и Бостон стали сильнее, а Баффало слабее из за того что ЦСКА подписал Федотова. Как то странно получается. Так бизнес в цивилизованных странах не ведется.
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гилберт
Ответ Ron Weasley
КХЛ как и НХЛ должны соблюдать трансферный меморандум. КХЛ этого не сделало. В итоге НХЛ сейчас может любого игрока подписывать не смотря на то что у игрока действующий контракт с другим клубом
НХЛ не может никого подписывать. НХЛ это десятки клубов. Каким образом НХЛ компенсирует клубам потерю игроков, которых подпишет КХЛ?
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endggwp
Пони обнаглели ещё в 2019-м, придумав в финале запада «визуальную помеху вратарю», а глаза раскрылись у людей только сейчас…
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ivan555navi
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Ответ Евгений Мешков
Да, иногда эскалация полезна, в деловом мире вполне нормальный ход. только не стал бы тут приписывать это КХЛ. скорее тут надо говорить про отдельные клубы, которые всех на одном месте вертели, извиняюсь за выражение. как то я слабо верю, что Нефтехимик мог бы такое провернуть. им бы не позволили, но ЦСКА другой вес имеет.
С другой стороны, возможно, тут дано разрешение с самого верха.
Я сомневаюсь, что "отдельные клубы, которые всех на одном месте вертели". Клубы чётко подчиняются регламенту КХЛ и это тоже "политика партии".
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Евгений Мешков
Ответ VintDV
В деловом мире конфликт Феррари или Мерседеса или Тойоты с Автовазом смехотворен.
что то НХЛ уж больно сильно возмущаться начала, не вяжется как то с вашей аналогией
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dalmolchun
Все разрулит высказывание самого Федотова. Моряк, говори как есть!))
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Carlton Palmer
А что это Федотов прям такая звезда, новый Третьяк с Руа?
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