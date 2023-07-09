35 комментариев

«Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ».

При всей сложности обстановки в мире в последние полтора года КХЛ и НХЛ воздерживались от конфликтных шагов. Да, НХЛ официально разорвала отношения с российской лигой в марте-2022, но это был скорее символический шаг; за год непосредственно от него никто не пострадал.

Меморандум о взаимоуважении контрактов, который лиги приняли в 2010-м и который не позволял игрокам подписывать контракты одновременно и в НХЛ, и в КХЛ, оставался в силе.

Но все, что может провалиться, проваливается.

Летом-2022 забрали в армию вратаря сборной России Ивана Федотова – при вызывающе эксклюзивных обстоятельствах: на выходе из тренировочного зала, руками нескольких человек, с насильным перемещением в военкомат и так далее.

В итоге он провел год служащим ВС РФ – и закончил службу летом-2023.

При этом у Ивана был действующий контракт с клубом НХЛ – «Филадельфией». В новом для себя контексте «Флайерс» заморозили соглашение.

Еще до того, как Федотов выложил первое фото с отдыха после возвращения со службы, про него стало известно два противоречивых факта:

• контракт с «Филадельфией» не перестал быть актуальным. Клуб приостановил соглашение, и оно оставалось в силе на сезон-2023/24;

• он подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

Эти два факта довольно скверно стыковались между собой: ясно, что вратарь, пропустивший целый год, не нужен «Филадельфии» немедленно и в основе, но почему она должна ждать еще два года, пока он отыграет в ЦСКА, непонятно совсем.

«Всем оооггггромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! – написал об этом в своем телеграме сам Федотов – Было непросто… но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут».

Трудности действительно не закончились.

В первых числах июля ЦСКА подтвердил 2-летний контракт с вратарем – и КХЛ его не зарегистрировала, ссылаясь на то, что нужно уточнить статус игрока в НХЛ.

«У него действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией Флайерс», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

8 июля наша лига вынесла вердикт: контракту с ЦСКА быть. И сопроводила решение таким текстом:

«КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова.

На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании.

Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, Лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/24 и 2024/25».

«Считаю, что лига в данной ситуации поступила очень грамотно, детально и последовательно разобравшись с ситуацией, – прокомментировал новость для «Матч ТВ» президент ЦСКА Игорь Есмантович. – Самое главное здесь то, что контракт Федотова с «Филадельфией» был заключен на сезон‑2022/23 и далее не продлевался, то есть при подписании соглашения с ЦСКА Иван не имел каких‑либо юридически обоснованных ограничений».

В НХЛ ответили, что интерпретация, предложенная КХЛ – неоднозначная.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/24 в НХЛ, – объяснил тот же Дэйли «Спорт-Экспрессу». – Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерс».

При этом тот же «СЭ» уверяет, что НХЛ не присылала КХЛ официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с Федотовым на сезон-2023/24 (но его и не могло быть – вратарь подписывал соглашение на один чемпионат – 2022/23, которое потом было заморожено). При этом издание отмечает, что контракт игрока с ЦСКА был подписан без трансферной карты – решение КХЛ о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны ИИХФ. По идее, без наличия этой карты игрок не может играть в чемпионате.

В этих раскладах не хватает позиции самого Федотова – но он пока ее не озвучил; только КХЛ ссылается на «проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА».

Все это звучит довольно пожароопасно – но для дальнейшего развития событий важны не юридические детали, а позиция и желание самого игрока. Федотов вряд ли готов сейчас стартовать в топовой лиге мира, и мог бы договориться с «Филадельфией» о дальнейшей заморозке контракта – или о его разрыве (кстати, почему этого еще сделано?).

Если Федотов не хочет в НХЛ сейчас, то все разрешимо.

Но вот вопрос – правда ли не хочет?

Фото: Telegram-канал Mash; Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press, Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Matt Slocum