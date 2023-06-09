7 комментариев

Лучший в этом плей-офф. С отрывом.

Классные перфомансы вратарей бывают двух типов.

Первый – это когда вратарь делает, что он должен, не подводит команду и играет на уровне с полевыми.

Хороший пример такого – Эдин Хилл из «Вегаса». C 20 лет его болтает между основой и фармом разных клубов НХЛ, в регулярке-2022/23 он неплохо показал себя за «рыцарей», получил шанс в плей-офф и держится за него: не допускает провалов, берет свои шайбы, вдохновляется помощью, которую ему предоставляет система защиты (в третьем матче у «Вегаса» 31 блок).

Грандиозный пример второго типа – Сергей Бобровский. У него в этом плей-офф уже много выдающихся минут, во многих матчах он оставлял свою команду в бою – и наконец третий матч финала просто выиграл.

Полевой состав «пантер» в третьей игре сделал многое, чтобы «Вегас» повел 3-0. Потери при атаках в чужой зоне – сколько угодно. Нелепые удаления, запускающие цепочку «большинство соперника – гол» – сколько угодно. Предсказуемые розыгрыши в большинстве – достаточно.

Все это привело к тому, что ближе к концу второго периода «Вегас» внезапно для себя вышел вперед – 2:1.

На самом же деле и к тому моменту могло быть больше, и после него у рыцарей были очень хорошие моменты.

Вот пример, который прекрасно иллюстрирует вклад Бобровского в спасение «Флориды»: Сэм Беннетт идет в необъяснимую обводку в своей зоне и теряет шайбу. Стивенсон чисто слева выходит один-в-ноль и быть бы голу – но Бобровский все прочитал.

Не все его сэйвы выглядят именно так, но их было очень много.

«Он так здорово двигается во всех трех матчах финала, – прокомментировал игру Сергея Хенрик Лундквист, – он делает взрывные движения при каждом сэйве. Я так же заметил, что при перемещениях от штанги к штанге он прежде всего контролирует шайбу глазами – и это позволяет ему быть очень быстрым».

В итоге, вместо 4-5 шайб «пантеры» пропустили только две и получили возможность выгрызть концовку – что и сделали.

После второго матча Пол Морис был недоволен вопросом о статусе Бобровского: «Это грубо, потому что он был великолепен в первой игре, и он был так же хорош, как и наша команда во второй игре».

Тренера можно понять: медиа смотрят не на качество игры вратаря, а только на итоговый результат. И если команда проигрывает, то для медиа это означает только то, что карьера Бобровского на американских горках полетела вниз.

По голам, не забитым сверх ожидаемых, в этом розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский опережает конкурентов на два круга. У него это показатель – 19, у второго, Шестеркина – 8,8.

Сергей в этом плей-офф настолько лучше всех остальных, что его статус даже странно обсуждать.

Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky