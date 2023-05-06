37 комментариев

2-0 – уже угроза.

Сегодня все снова пересылают друг другу гол Ткачака в овертайме, но ключевые для серии эпизоды случились раньше – в одном из них, впрочем, тоже участвовал Мэттью.

Их два, и они отлично иллюстрируют, в чем реальные шансы «пантер» на выход в финал.

Ближе к середине второго периода «Флорида» забросила шайбу в чужую зону. Первым на ней был защитник «Каролины» Пеши, и вроде бы он должен был сыграть безопасно, но получилось только ткнуть шайбу по борту – на синей ее подобрал Джош Махура.

Защитник увидел в центре зоны абсолютно свободного Баркова, сделал простой пас, и Саша сложным финтом просто уничтожил Раанту.

Круто, но как так? Почему столько свободы в зоне защиты «Каролины», которая известна тем, что создает максимальную плотность?

А вот как. Я уже писал, что «Каролина» играет каждый с каждым по всей площадке – и в своей зоне тоже, и эта система иногда дает сбои. И в этом случае мы видели как раз такой сбой: Брэди Шей, который оставался на своем пятаке последним, нездорово прочитал ситуацию, подумал, что его игрок – ближе к синей линии, поехал за ним и освободил целую пропасть свободного места перед своим вратарем.

И вот если бы Барков не забил – это был бы проигранный матч. Саша вообще не то чтобы выжигает этот плей-офф. Но он огромный мастер и в такие моменты он хорош, и шанс «Флориды» в атаке как раз в том, чтобы звезды ее нападения пользовались такими провалами и мини-провалами системы «Каролины».

Второй эпизод случился в середине третьего периода. Брент Бернс вспомнил свой 2007-й, с обводкой пошел к чужим воротам и был в этом походе довольно успешен. Он прошел и Махуру, и Гудаса, оставалось только ткнуть шайбу налево, Мартинуку – и этот пас шикарным нырком прервал Мэттью Ткачак.

Без нырка нападающего это, скорее всего, был бы гол, и «Флорида» бы проиграла. И в смысле защиты ее шанс в том, чтобы вот такими – или более надежными – действиями снижать и без того невысокую эффективность примитивного количественного нападения «Харрикейнс». Основную долю бросков и прострелов прочитает Бобровский, кое-что у «Каролины», конечно, зайдет (в том числе в большинстве), но нельзя допускать, чтобы много.

В первых двух матчах «Флорида» играла с оборонительным планом, который работал здорово и помог взять ценные две победы: давление «Каролины» будет очень интенсивным, но ничего сложного она не создаст, это будет просто куча бросков, или выходов 3-в-2 / 2-в-1 с читаемым завершением.

Если держать это давление под контролем, то впереди поможет мастерство. Великолепный план необычной команды сработал, и теперь она фаворит серии и всего Кубка Стэнли.

А могла, напоминаю, запросто не выйти в плей-офф.

Финал Востока

Счет в серии: 0-2

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker