37 комментариев

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«Флорида» идеально отпахала старт против «Каролины». Бобровский хорош, но ему максимально помогали

Флорида Флорида
Каролина Каролина
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Александр Барков Александр Барков
Мэттью Ткачак Мэттью Ткачак
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Хоккей Хоккей

2-0 – уже угроза.

Сегодня все снова пересылают друг другу гол Ткачака в овертайме, но ключевые для серии эпизоды случились раньше – в одном из них, впрочем, тоже участвовал Мэттью.

Их два, и они отлично иллюстрируют, в чем реальные шансы «пантер» на выход в финал.

Ближе к середине второго периода «Флорида» забросила шайбу в чужую зону. Первым на ней был защитник «Каролины» Пеши, и вроде бы он должен был сыграть безопасно, но получилось только ткнуть шайбу по борту – на синей ее подобрал Джош Махура.

Защитник увидел в центре зоны абсолютно свободного Баркова, сделал простой пас, и Саша сложным финтом просто уничтожил Раанту.

Круто, но как так? Почему столько свободы в зоне защиты «Каролины», которая известна тем, что создает максимальную плотность?

А вот как. Я уже писал, что «Каролина» играет каждый с каждым по всей площадке – и в своей зоне тоже, и эта система иногда дает сбои. И в этом случае мы видели как раз такой сбой: Брэди Шей, который оставался на своем пятаке последним, нездорово прочитал ситуацию, подумал, что его игрок – ближе к синей линии, поехал за ним и освободил целую пропасть свободного места перед своим вратарем.

И вот если бы Барков не забил – это был бы проигранный матч. Саша вообще не то чтобы выжигает этот плей-офф. Но он огромный мастер и в такие моменты он хорош, и шанс «Флориды» в атаке как раз в том, чтобы звезды ее нападения пользовались такими провалами и мини-провалами системы «Каролины».

Второй эпизод случился в середине третьего периода. Брент Бернс вспомнил свой 2007-й, с обводкой пошел к чужим воротам и был в этом походе довольно успешен. Он прошел и Махуру, и Гудаса, оставалось только ткнуть шайбу налево, Мартинуку – и этот пас шикарным нырком прервал Мэттью Ткачак.

Без нырка нападающего это, скорее всего, был бы гол, и «Флорида» бы проиграла. И в смысле защиты ее шанс в том, чтобы вот такими – или более надежными – действиями снижать и без того невысокую эффективность примитивного количественного нападения «Харрикейнс». Основную долю бросков и прострелов прочитает Бобровский, кое-что у «Каролины», конечно, зайдет (в том числе в большинстве), но нельзя допускать, чтобы много.

В первых двух матчах «Флорида» играла с оборонительным планом, который работал здорово и помог взять ценные две победы: давление «Каролины» будет очень интенсивным, но ничего сложного она не создаст, это будет просто куча бросков, или выходов 3-в-2 / 2-в-1 с читаемым завершением.

Если держать это давление под контролем, то впереди поможет мастерство. Великолепный план необычной команды сработал, и теперь она фаворит серии и всего Кубка Стэнли.

А могла, напоминаю, запросто не выйти в плей-офф.

Кубок Стэнли

Финал Востока

Каролина – Флорида 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
21 мая, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Чэтфилд (Ноусен, Ахо)
1:1 – 27 Барков (Махура)
1:2 – 61 Ткачак (Беннетт, Райнхарт)
Вратари: Раанта 24/26 – Бобровский 37/38.

Счет в серии: 0-2

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«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker

37 комментариев

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pops_79
А вообще, словил себя ночью на мысли, что количество финнов и их класс у трех из четырех полуфиналистов просто зашкаливает
+36
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Udaf Pitonov
Ответ pops_79
"давление «Каролины» будет очень интенсивным, но ничего сложного она не создаст, это будет просто куча бросков, или выходов 3-в-2 / 2-в-1 с читаемым завершением" Ну это прям как-то жестоко по отношению к Каролине и несколько самонадеянно. Особенно про выходы с численным преимуществом: что там нужно выдумывать нечитаемого - там нужно исполнять и ведь прорвать может легко (обе победы прошли по очень тонкой грани). И нормально Каролина созидает, два гола в пошлой игре тик-так и в этой: быстрая и эффективная комбинация, а вот излюбленные рандомные отскоки-ковыряхи-скрины пока не залетают. Есть парни типа Нечаса, Ахо, Джарвиса и т.д., которые достаточно системно заточены не просто на давление, но и обострение полумоментов. А уж опытные товарищи типа Стаала и Бернса на это готовы априори. Показательный момент в 3-ем периоде, когда Ноусен пытался с 1,5 метра на хорошем ходу поднять шайбу под перекладину и потом ломал клюшку на скамейке. Все они могут и все понимают. Основа системы Каролины - это определенная физическая и тактическая работа при компактном построении команды в зоне нахождения шайбы. Это приоритет. Остальное - как получится, как останутся силы в каждом конкретном эпизоде. И ведь не скажешь, что это не работает, дьяволов с их быстрой и техничной игрой разобрали на молекулы. И те же Беннет, Рейнхарт тоже ничего выдающегося не придумывают в эпизодах: терпят, пашут, работают в стыках. Причем в целом, даже включая Ткачука, эти стыки проигрывают. Пока именно Бобровский и определенный стержень команды (не продавливается до определенного уровня) позволили взять FLA две очень важные игры
справедливости ради это не мысль автора, эту телегу относительно игры Каролины западные аналитики толкают уже как минимум третий год, что команда хорошая в меру молодая в меру мастеровитая, но абсолютно бесхитросная в атаке, тем более без Свечникова. Если Флорида выиграет серию, у Бриндамора точно появится фобия на российских вратарей. В 21 году серию с Тампой сильно тащил Вася, о чем на рукопожатии ему Бриндамор сказал, потом то же самое было в 22 году когда Шестёркин по сути выбил Каролину и там опять Бриндамор заявил ему что это он выиграл серию. Теперь очень ждём когда Бриндамор скажет тоже самое Бобровскому :)
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pops_79
"давление «Каролины» будет очень интенсивным, но ничего сложного она не создаст, это будет просто куча бросков, или выходов 3-в-2 / 2-в-1 с читаемым завершением"

Ну это прям как-то жестоко по отношению к Каролине и несколько самонадеянно. Особенно про выходы с численным преимуществом: что там нужно выдумывать нечитаемого - там нужно исполнять и ведь прорвать может легко (обе победы прошли по очень тонкой грани).
И нормально Каролина созидает, два гола в пошлой игре тик-так и в этой: быстрая и эффективная комбинация, а вот излюбленные рандомные отскоки-ковыряхи-скрины пока не залетают. Есть парни типа Нечаса, Ахо, Джарвиса и т.д., которые достаточно системно заточены не просто на давление, но и обострение полумоментов. А уж опытные товарищи типа Стаала и Бернса на это готовы априори.
Показательный момент в 3-ем периоде, когда Ноусен пытался с 1,5 метра на хорошем ходу поднять шайбу под перекладину и потом ломал клюшку на скамейке. Все они могут и все понимают.
Основа системы Каролины - это определенная физическая и тактическая работа при компактном построении команды в зоне нахождения шайбы. Это приоритет. Остальное - как получится, как останутся силы в каждом конкретном эпизоде. И ведь не скажешь, что это не работает, дьяволов с их быстрой и техничной игрой разобрали на молекулы.
И те же Беннет, Рейнхарт тоже ничего выдающегося не придумывают в эпизодах: терпят, пашут, работают в стыках. Причем в целом, даже включая Ткачука, эти стыки проигрывают.
Пока именно Бобровский и определенный стержень команды (не продавливается до определенного уровня) позволили взять FLA две очень важные игры
+27
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Karabas
Ответ pops_79
А вообще, словил себя ночью на мысли, что количество финнов и их класс у трех из четырех полуфиналистов просто зашкаливает
Думаю это не случайно. Финны в последнее время здорово играют в ПО. Возможно дело в школе
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dem
К чему это «но» в заголовке?
Боб тащит в этом плей-офф без всяких оговорок.
Несмотря на две подряд шайбы ткачука в овертаймах, Боб главный пока кандидат на Смарта.
+21
-5
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Сергей Югай
Ответ Aleksandr
В первом периоде была одна мысль - ну нет шансов у Флориды в финале с такой игрой. А потом Бобровский продолжил стоять как скала, все на нем стоит - так бы с условным Кемпером летели бы 0:2 уже после двух игр в гостях пантеры.
С кемпером они бы отлетели уже в первом раунде от Бостона и грелись бы дома на солнышке…
+10
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42mk@
Ответ Сергей Доплер
Я не очень понимаю, как всё устроено на Спортсе, хотя зарегистрирован давно и комментов хватает... Объясните, как автор, которому ставят кучу минусов (значит, непопулярный у читателей), регулярно попадает на главную страницу? Как-то диссонирует с трендом возмущения самого портала о кумовстве в нашем спорте. Или это другое?
Это когда штатный сотрудник на зарплате
+9
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37old
...но ему максимально помогали...
.
38 бросков сегодня и даже с учетом 4 овертаймов 65 бросков в 1й игре. Это ни разу ни "максимально".
+9
-1
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Krull
А момент в конце третьего периода, когда Серёга блином потащил шайбу, которая уже летела в пустой угол? Это не важный момент? Статья ни о чем. Минус.э
+10
-2
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swert-12
Ответ 37old
...но ему максимально помогали... . 38 бросков сегодня и даже с учетом 4 овертаймов 65 бросков в 1й игре. Это ни разу ни "максимально".
пусть хотя бы не мешают
+8
-1
+7
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nikozaryanov
Очень легко в будущем судить о том, что могло бы произойти в теоретическом будущем, если бы что-то произошло в прошлом по-другому. Ведь такие выводы никак не проверить.
В матчах часто происходят мини-моменты, отскоки, борьба у бортов, когда шайба вылетает туда, куда вылетает, и дальше это все ведет в цепочке событий и конечному результату. Автор, Вы выбрали всего два момента в игре и говорите, что Флорида проигрыла если бы да ка бы. А я скажу, что команда хорошо трудится в целом и отрабатывает, Боб тащит пока что по-взрослому, и мое якобы да ка бы отличается от Вашего.
Вообще не понимаю, зачем Вы это все написали. Думаю, кто смотрел матч или зотя бы хайлайты видели эти моменты и сделают очевидные выводы отсюда.
Удачи
+8
-1
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Febanacci-88
Ответ pops_79
А вообще, словил себя ночью на мысли, что количество финнов и их класс у трех из четырех полуфиналистов просто зашкаливает
Да, 4 у Флориды: Барков, Хепониеми, Лунделл, Луостаринен
По 5 у Каролины: Раанта, Ахо, Теравайнен, Котканиеми, Пулуярви
И Далласа: Хейсканен, Линделль, Хаканпяя, Хинтц, Кивиранта

Финны не болтают, а просто научились из относительно небольшой численности занимающихся хоккеем выращивать отличных игроков.

Уважение, крутые ребята, в оптимальном составе были бы фаворитами на любом турнире
+7
-1
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Михаил Майоров
Ответ Оганнес Багдян
мдааа.... хоккейные авторы на спортсе прям боги аналитики и косноязычия... один прям не устаёт считать деньги Бобровского, и приходит к выводу что аномальное везение и суперперформанс Бобровского не может длиться вечно. а второй вырывает из матча, богатого на события два момента, обрисовывая ими всю картину игры. Товарищи авторы, просьба к вам, ну сядьте напрягитесь хоть разок и дайте хоть раз аналитику как на ветке нба. Ну хоть разок...
Это невозможно. В баскете классно анализировать, потому что там считаемое количество атак, считаемый процент, стабильно повторяемые моменты игры, понятные тактические решения тренеров. В хоккее нет такой базы для анализа и роль случайности на порядки выше. Взять хотя бы черенок клюшки Флери после броска Ови. Ну и как этот эпизод и ту игру разобрать в стиле НБА?
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Melnikov1968
Никита,Вы иногда пишите странные вещи. Например, « давление Каролины ничего сложного не создает». Само по себе давление уже есть некая сложность для команды выходящей из своей зоны или пытающейся на скорости пройти среднюю. Большинство ошибок,как раз происходят из-за давления.
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Aleksandr
В первом периоде была одна мысль - ну нет шансов у Флориды в финале с такой игрой.

А потом Бобровский продолжил стоять как скала, все на нем стоит - так бы с условным Кемпером летели бы 0:2 уже после двух игр в гостях пантеры.
+9
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Yop-pop
Ответ DirtyHarry 44
Все-таки хайпожорство русских на спортсе это отдельный вид искусства)) Вы матчи вообще смотрели? Сколько Бобр ну по факту затащил опасных моментов? 5-7? Вот именно. Каролина лупит во вратаря оба матча, потому что играют как пьяные бурундуки. Выходя 2 в 1 даже комбинацию разыграть не могут!!! Конечно Флорида будет такие команды на изи проходить. Я второй матч смотрю и меня тошнит просто, как Стивен Эйя от матчей Никс. Такого глиномешания я давно не видел. Даже Тампа с её вязкостью и то интереснее смотрится. Да, согласен, защиту Пантер надо хвалить, в отличии от каролинской, она защищает, а не привозит. Но по факту, она просто забивает ошибки соперника. Всё. Флорида даже не будет напрягаться в этой серии, потому что Кэйнс сами себе шайб напривозят. Ни одного адекватного розыгрыша, все три шайбы тупо на шару закинуты. Мне жаль фанатов Каролины, и жаль, что мы опять увидим выкидыша однодневку, который залетел в ПО, случайно все заработало и они вышли в финал (смотри Вашингтон-2018, Сент-Луис-2019, Монреаль-2021), а в следующем сезоне пойдут обновлять дно таблицы. Я не против Пантер, вообще. Я не люблю Ткачака, но осознаю, что он реально хороший игрок. Просто смотря матчи, я понимаю, что любой, у кого нападение чувствует себя игроками НХЛ, а не пацанами с улицы(хотя и они умеют нормально отдавать), то тут, по той возне, что они показывают: 4-0, что, собственно, и было в регулярке. Никакой интриги в данной серии, кому повезет затолкать или на ошибке поймать тот и выгрывает матч. Что говорить, 4 ОТ сыграли в прошлый раз. Вот это рвение, вот это результативность!
Пример более менее финалиста-однодневки только Монреаль-21.Вашингтон-18 прошел всех соперников по делу(Однодневкой сложно назвать,стабильно выходили в ПО,3 раза выигрывали Кубок Президента,катастрофически не везло во 2 раундах,после КС еще 4 сезона выходили в ПО).Сент-Луис 2019 тяжело назвать однодневкой,стабильно выходили в ПО,перед КС выходили в финал Запада-2016,после КС возможно бы взяли КП-2020,если не пандемия,оказали самое упорное сопротивление Колорадо в 2022).Почему-то многие забыли,что Флорида в прошлом году брали регулярку,считались контендером,в этом сезоне пускай регулярку провели намного хуже,чем в сезоне 21-22,зато обросли мясом в ПО,чего стоят 6 победных ОТ в этом ПО(а еще он не закончен,еще финал КС впереди,если выйдут туда,конечно)
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Сергей Доплер
Я не очень понимаю, как всё устроено на Спортсе, хотя зарегистрирован давно и комментов хватает... Объясните, как автор, которому ставят кучу минусов (значит, непопулярный у читателей), регулярно попадает на главную страницу?
Как-то диссонирует с трендом возмущения самого портала о кумовстве в нашем спорте. Или это другое?
+6
-3
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Артем Зырянов
Ответ 37old
...но ему максимально помогали... . 38 бросков сегодня и даже с учетом 4 овертаймов 65 бросков в 1й игре. Это ни разу ни "максимально".
На самом деле оборона "Флориды" играет очень классно. Бобровскому очень помогают.
В сравнении с самой собой образца регулярки так просто невероятно здорово.
+3
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Cbj Fan
Я игру не видела, но судья по прошлых сезонах Каролина снова бегает туда, сюда, ставка на жесткий форчекинг. Но мастерства для реализации не хватает. В этом случае хватит защите соперника играть правильно по позиции и тут ещё Боб, которого я зря критиковала.
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42mk@
Ответ Krull
А момент в конце третьего периода, когда Серёга блином потащил шайбу, которая уже летела в пустой угол? Это не важный момент? Статья ни о чем. Минус.э
Вообще тут многие просто заходят минус ставить не читая.искать недочёты в статье необязательно)))
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Don_Krebs
Флорида удивительно раскрылась в этом плэйоф и сейчас показывает чемпионскую игру и чемпионский характер - не теряется под давлением, создает плотность на каждом участке площадки, никому не уступает в движении, использует свои шансы и вытаскивает игры на характере. Серия, конечно, еще не закончена и Каролина вполне может вернуться. Но после серии с Бостоном, по-моему, никто так солидно не смотрится как Флорида.
+1
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curdboy
Каролине в межсезонье, думаю, нужно подписать Тарасенко
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taxi driver
Все-таки плов хорошее время года. Даже в комментах вместо обычного чмырения Петухова идет нормальное обсуждение тактики)))
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Компотов
Бобровский просто божит, конечно.
0
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Al561
Ответ Сергей Доплер
Я не очень понимаю, как всё устроено на Спортсе, хотя зарегистрирован давно и комментов хватает... Объясните, как автор, которому ставят кучу минусов (значит, непопулярный у читателей), регулярно попадает на главную страницу? Как-то диссонирует с трендом возмущения самого портала о кумовстве в нашем спорте. Или это другое?
Тут надо смотреть не на минусы, а на сумму плюсов и минусов, на количество просмотров и комментариев, на вовлечение, короче.
Вы кликнули, прочитали, написали коммент, поставили + или -, провели время на странице, это Ваши 5 копеек в популярность материала, автора, сайта, которую потом продают рекламодателю.
Ставят вперед тех, кто популярен, неважно с каким знаком, + или -)))
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