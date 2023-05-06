37 комментариев

«Флорида» идеально отпахала старт против «Каролины». Бобровский хорош, но ему максимально помогали
2-0 – уже угроза.
Сегодня все снова пересылают друг другу гол Ткачака в овертайме, но ключевые для серии эпизоды случились раньше – в одном из них, впрочем, тоже участвовал Мэттью.
Их два, и они отлично иллюстрируют, в чем реальные шансы «пантер» на выход в финал.
Ближе к середине второго периода «Флорида» забросила шайбу в чужую зону. Первым на ней был защитник «Каролины» Пеши, и вроде бы он должен был сыграть безопасно, но получилось только ткнуть шайбу по борту – на синей ее подобрал Джош Махура.
Защитник увидел в центре зоны абсолютно свободного Баркова, сделал простой пас, и Саша сложным финтом просто уничтожил Раанту.
Круто, но как так? Почему столько свободы в зоне защиты «Каролины», которая известна тем, что создает максимальную плотность?
А вот как. Я уже писал, что «Каролина» играет каждый с каждым по всей площадке – и в своей зоне тоже, и эта система иногда дает сбои. И в этом случае мы видели как раз такой сбой: Брэди Шей, который оставался на своем пятаке последним, нездорово прочитал ситуацию, подумал, что его игрок – ближе к синей линии, поехал за ним и освободил целую пропасть свободного места перед своим вратарем.
И вот если бы Барков не забил – это был бы проигранный матч. Саша вообще не то чтобы выжигает этот плей-офф. Но он огромный мастер и в такие моменты он хорош, и шанс «Флориды» в атаке как раз в том, чтобы звезды ее нападения пользовались такими провалами и мини-провалами системы «Каролины».
Второй эпизод случился в середине третьего периода. Брент Бернс вспомнил свой 2007-й, с обводкой пошел к чужим воротам и был в этом походе довольно успешен. Он прошел и Махуру, и Гудаса, оставалось только ткнуть шайбу налево, Мартинуку – и этот пас шикарным нырком прервал Мэттью Ткачак.
Без нырка нападающего это, скорее всего, был бы гол, и «Флорида» бы проиграла. И в смысле защиты ее шанс в том, чтобы вот такими – или более надежными – действиями снижать и без того невысокую эффективность примитивного количественного нападения «Харрикейнс». Основную долю бросков и прострелов прочитает Бобровский, кое-что у «Каролины», конечно, зайдет (в том числе в большинстве), но нельзя допускать, чтобы много.
В первых двух матчах «Флорида» играла с оборонительным планом, который работал здорово и помог взять ценные две победы: давление «Каролины» будет очень интенсивным, но ничего сложного она не создаст, это будет просто куча бросков, или выходов 3-в-2 / 2-в-1 с читаемым завершением.
Если держать это давление под контролем, то впереди поможет мастерство. Великолепный план необычной команды сработал, и теперь она фаворит серии и всего Кубка Стэнли.
А могла, напоминаю, запросто не выйти в плей-офф.
Финал Востока
- Дата проведения
- 21 мая, 03.00, «PNC Arena»
- Вратари: Раанта 24/26 – Бобровский 37/38.
Счет в серии: 0-2
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«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!
Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков
Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker
Ну это прям как-то жестоко по отношению к Каролине и несколько самонадеянно. Особенно про выходы с численным преимуществом: что там нужно выдумывать нечитаемого - там нужно исполнять и ведь прорвать может легко (обе победы прошли по очень тонкой грани).
И нормально Каролина созидает, два гола в пошлой игре тик-так и в этой: быстрая и эффективная комбинация, а вот излюбленные рандомные отскоки-ковыряхи-скрины пока не залетают. Есть парни типа Нечаса, Ахо, Джарвиса и т.д., которые достаточно системно заточены не просто на давление, но и обострение полумоментов. А уж опытные товарищи типа Стаала и Бернса на это готовы априори.
Показательный момент в 3-ем периоде, когда Ноусен пытался с 1,5 метра на хорошем ходу поднять шайбу под перекладину и потом ломал клюшку на скамейке. Все они могут и все понимают.
Основа системы Каролины - это определенная физическая и тактическая работа при компактном построении команды в зоне нахождения шайбы. Это приоритет. Остальное - как получится, как останутся силы в каждом конкретном эпизоде. И ведь не скажешь, что это не работает, дьяволов с их быстрой и техничной игрой разобрали на молекулы.
И те же Беннет, Рейнхарт тоже ничего выдающегося не придумывают в эпизодах: терпят, пашут, работают в стыках. Причем в целом, даже включая Ткачука, эти стыки проигрывают.
Пока именно Бобровский и определенный стержень команды (не продавливается до определенного уровня) позволили взять FLA две очень важные игры
Боб тащит в этом плей-офф без всяких оговорок.
Несмотря на две подряд шайбы ткачука в овертаймах, Боб главный пока кандидат на Смарта.
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38 бросков сегодня и даже с учетом 4 овертаймов 65 бросков в 1й игре. Это ни разу ни "максимально".
В матчах часто происходят мини-моменты, отскоки, борьба у бортов, когда шайба вылетает туда, куда вылетает, и дальше это все ведет в цепочке событий и конечному результату. Автор, Вы выбрали всего два момента в игре и говорите, что Флорида проигрыла если бы да ка бы. А я скажу, что команда хорошо трудится в целом и отрабатывает, Боб тащит пока что по-взрослому, и мое якобы да ка бы отличается от Вашего.
Вообще не понимаю, зачем Вы это все написали. Думаю, кто смотрел матч или зотя бы хайлайты видели эти моменты и сделают очевидные выводы отсюда.
Удачи
По 5 у Каролины: Раанта, Ахо, Теравайнен, Котканиеми, Пулуярви
И Далласа: Хейсканен, Линделль, Хаканпяя, Хинтц, Кивиранта
Финны не болтают, а просто научились из относительно небольшой численности занимающихся хоккеем выращивать отличных игроков.
Уважение, крутые ребята, в оптимальном составе были бы фаворитами на любом турнире
А потом Бобровский продолжил стоять как скала, все на нем стоит - так бы с условным Кемпером летели бы 0:2 уже после двух игр в гостях пантеры.
Как-то диссонирует с трендом возмущения самого портала о кумовстве в нашем спорте. Или это другое?
В сравнении с самой собой образца регулярки так просто невероятно здорово.
Вы кликнули, прочитали, написали коммент, поставили + или -, провели время на странице, это Ваши 5 копеек в популярность материала, автора, сайта, которую потом продают рекламодателю.
Ставят вперед тех, кто популярен, неважно с каким знаком, + или -)))