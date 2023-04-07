86 комментариев

овечкин и седины
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Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли. Самый точный прогноз на плей-офф НХЛ

Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Торонто Торонто
Миннесота Миннесота
Айлендерс Айлендерс
Эдмонтон Эдмонтон
Нью-Джерси Нью-Джерси
Виннипег Виннипег
Сиэтл Сиэтл
Колорадо Колорадо
Вегас Вегас
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Рейнджерс Рейнджерс
Каролина Каролина
Бостон Бостон
Даллас Даллас
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Петухов рассказывает плохое про всех.

Скорее всего, вы забыли, но я повторю. Кубок Стэнли – это время, когда прогнозисты сходят с ума и гадают, какая команда возьмет приз.

Реально ли это? По моим наблюдениям – отнюдь. Взять прошлый год: до кубка добралась всего одна команда из 16. Одна! «Тампа» взяла аж два матча финала, но опрокинули и ее.

Так что не знаю как вы, но гадать на победителя я не собираюсь, это же верный путь к неудаче. Гораздо безопаснее заявить, что проиграют все. Не победит никто.

В прошлом году я так уже делал – и мой прогноз сбылся на 94%. С золотой дорожки слетели 15 команд из 16. В этом плей-офф рассчитываю на аналогичные цифры и рассказываю, почему команда, за которой вы будете следить, все-таки обречена.

К моей некоторой досаде, одна команда все-таки доберется до кубка, но эту брешь я закрою гроссмейстерским (кажется, мы стали забывать это слово) ходом: напротив каждой оставлю по одному предложению, которое объяснит возможную победу.

На мой канал вы уже подписаны, так что ссылкой беспокоить не буду, просто некуда сейчас девать, положу пока тут.

***

Все-таки, я свалился не с Луны и понимаю: шансы вылететь рано не у всех одинаковые. И поэтому собрал похожие по предполагаемой силе коллективы в корзины.

Отличные шансы на вылет

«Сиэтл», «Торонто», «Бостон», «Рейнджерс», «Виннипег»

Хорошие шансы на вылет

«Миннесота», «Даллас», «Кингс», «Тампа», «Флорида», «Айлендерс»

Средние шансы на вылет

«Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Каролина»

Ужасные шансы на вылет

«Колорадо», «Вегас»

Прогнозы, в студию!

1. Отличные шансы на вылет

«Сиэтл»

Довольно очевидно: для команды большая радость и сам факт выхода в финал. «Кракен» относительно удачно появился в НХЛ в момент, когда «Сан-Хосе» и «Анахайм» зашли в яму поднабрать звезд с драфта; да еще и «Калгари» так удачно, хоть и немного необъяснимо, забуксовал.

Команда в целом выросла, но ее попадание в кубковую весну скорее объясняется внешними факторами; Мэттью Бенирс красавчик, но затащить «Колорадо» он пока не готов.

Что я напишу в случае победы: вы видели этого Бенирса? Да он же монстр!

«Торонто»

Еще более очевидно, чем в случае с «Сиэтлом», правда? Команда потеряла третье звено с уходом Михеева, да еще и Мэттьюс больше не суперснайпер (а просто элитный). Все попытки Кайла Дубаса на дедлайне переупаковать состав ничего не дали: да, звезд больше, состав плотнее, но как развести лидеров по звеньям, Шелдон Киф, кажется, не понимает.

Что я напишу в случае победы: ну, состав у ТМЛ всегда был одним из лучших в лиге, а тут еще и Самсонов наконец-то доказал всем, что он может.

«Бостон»

«Президент Трофи» – слишком тяжкий груз для команды, первым двум центрам которой в сумме неплохо так за 70. Я даже не про суеверия, а про фактическое состояние: да, в регулярке «Брюинс» были исторически непобедимы, но в плей-офф их сразу же ждет скоростная «Флорида», и чем дальше в лес, тем адовее и адовее будут скорости.

Нет ощущения, что «Бостон» к ним готов.

Что я напишу в случае победы: ну, вы все видели сами – исторически крутая регулярка взялась не на пустом месте.

«Рейнджерс»

Вот что я думаю. Во-первых, воссоединение Панарина одновременно с Тарасенко и с Кейном, это слишком красивая история. Понимаете? Слишком красивая.

Из тех историй, что, кажется, ведут к триумфу, а на самом деле обречены на жесткое разочарование. Россия на домашнем питерском льду в начале века. Россия в Ванкувере-2010. Вот что-то такое.

Плюс, по-моему, менеджмент «Рейнджерс» немного заигрался в улучшения и чуть-чуть сбил баланс команды – которая в прошлом плей-офф выстроилась как клинок самурая. Шестеркин – защита – убойная реализация.

Сейчас «Рейнджерс» больше похожи на ледовое шоу – ну, вы знаете, что с такими происходит в плей-офф.

Что я напишу в случае победы: Игорь Шестеркин все-таки наиграл на своего «Конн Смайта» и спас звездную группу нападающих.

«Виннипег»

Крепкая команда с приоткрытым все это время окном не добавила ничего нового в свою игру (пришел Дюбуа, ушел Лайне, раскрылся защитник Моррисси) и выглядит временами топово, временами средне – и в целом интересно, но как-то неубедительно.

Что я напишу в случае победы: у меня для вас только одна фамилия – Хеллибак.

2. Хорошие шансы на вылет

«Миннесота»

Я вообще из тех людей, которые призывают смириться с тем, что «Уайлд» это просто такой контендер, и отрезком без Капризова в регулярке они этот статус вроде бы подтвердили, и Кирилл вернулся – но теперь выбыл Эрикссон Эк, очень важный элемент системы.

С точки зрения предстоящей дистанции — очень серьезная потеря.

Что я напишу в случае победы: Капризов внес свое имя в список великих русских звезд в НХЛ – на уровень с Тарасенко, Малкиным, Овечкиным.

«Даллас»

Команда – сплошное обаяние, но не кажется ли вам, что этот набор слишком легок, чтобы пройти всю дистанцию? Мне очень нравятся и Павелски, и Робертсон, но не представляю, чтобы первый справился со всеми топовыми соперниками, на которых придется выходить в плей-офф, а у второго такая странная манера катания, будто он вот-вот споткнется.

Что я напишу в случае победы: затащили на багаже Кори Перри из 2020-го, а Миро Хейсканен просто легенда.

«Кингс»

Очень метко усилились Гавриковым на дедлайне и правильно отдали Джонатана Куика, но в моей картине мира у «Кингс» недостаточно крутой состав в топ-6 для долгосрочного выживания в плей-офф.

Что я напишу в случае победы: ну кто знал, что Блэйк Лизотт настолько хорош?

«Тампа-Бэй»

Время идет и звезды «Лайтнинг» уже в том возрасте, когда они не могут становиться лучше сами. Для прогресса команды лучше должно становиться их окружение. Но по сравнению с прошлым годом в команду пришел только Таннер Жанно – вам не кажется, что этого маловато?

Нижние звенья были мишенью еще в прошлом плей-офф, а теперь и вечного волшебника Палата нет.

Что я напишу в случае победы: да в целом как обычно – Кучеров, Василевский, подготовка к соперникам и блокированные броски.

«Флорида»

У «Пантерс» есть скорость и Мэттью Ткачак, но что еще? Вратарская линия просто в порядке, но не блещет. Барков без Юбердо как-то не так хорош, правда?

Приличная, очень приличная команда, которая потестирует скоростью заболевший «Бостон» – но не более того.

Что я напишу в случае победы: да ничего – победы не будет.

«Айлендерс»

Есть ощущение, что это какая-то новая энергия в НХЛ, но на самом деле это по сути та же команда, которая играла в двух финалах Востока два и три года назад.

Небольшие, косметические изменения все-таки есть, злоба в глазах и сердце есть, но не похожа эта команда на чемпионскую, хоть ты тресни.

Что я напишу в случае победы: я совсем забыл, что Илья Сорокин похож на вратаря чемпионской команды.

3. Средние шансы на вылет

«Эдмонтон»

Макдэвид попробует доказать, что один в плей-офф – воин, и в процессе этого доказательства пострадает куча защит. Каждую регулярку кажется, что у него все-таки есть потолок, а потом выясняется, что этот потолок выше – и в плей-офф-2022 было ощущение, что никакого потолка нет.

Но он же не может играть по 40 минут, правда? Даже 30 – нереальные цифры. И вот с остальным временем у «Ойлерс» по-прежнему проблемы.

Что я напишу в случае победы: хм, а 97 точно меньше, чем 99?

«Нью-Джерси»

Не вижу у «Девилс» слабых мест. Талантливая, скоростная, молодая, дерзкая, работоспособная команда, в которой есть и звезды, и опытные игроки; и которую ведет мегаопытный тренер.

А потом смотрю в ворота – и вижу.

Что я напишу в случае победы: ну, опыт «Эвеланш»-2022 которые активностью полевых полностью закрывали от угроз вратаря Кюмпера, не прошел даром.

«Каролина»

Потрясная команда, у которой уже довольно много важного кубкового опыта – и позитивного, и негативного.

Но – с одной стороны, проблемы с креативом в нападении по-прежнему не решены и никуда не делись.

С другой стороны, в прошлом плей-офф не хватило надежности от вратарей – в этот «Харрикейнс» идут с той же бригадой.

Что я напишу в случае победы: Род Бринд’Амор – гений, закрыл такие большие проблемы несколькими перестановками.

4. Ужасные шансы на вылет

«Колорадо»

Вот вам цена победы: словно в качестве мести за поверженную «Тампу» с «Эвеланш» весь сезон квитаются травмы. В результате командный организм, будто бы созданный доминировать в современной НХЛ, идет в плей-офф без своего капитана.

Чудеса в хоккее бывают, но я просто не верю, что потерю такого уровня можно как-то компенсировать или перекрыть.

Что я напишу в случае победы: большая разница этого «Колорадо» с прошлогодним – вратарь. Саша Георгиев, ты великолепен.

«Вегас»

Смотрите в чем логика: в принципе, «Вегас» не сильнее некоторых контендеров с Востока, но ему по рождению выпало право двигаться по западной части сетки. И тут не то чтобы совсем легко, но все же попроще – в прошлом году, например, «Эдмонтон» добрался до финала конференции почти без защиты и почти совсем без вратаря.

«Вегас» с любой стороны покрепче, поэтому имеет неплохие шансы на продвижение; но обыграть «Колорадо» этим обновленным рыцарям, с Айкелом, но без Стоуна будет сложно.

Что я напишу в случае победы: а нет, не сложно было. 

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«Бостон» – главный фаворит плей-офф, а «Тампе» даем только 5% на победу. Прогнозы на Кубок Стэнли-2023

Тарасенко поможет «Рейнджерс», Василевский затащит серию, а Орлов будет в финале. Чего мы ждем от наших в Кубке Стэнли-2023

Фото: East News/AP Photo/John Minchillo, AP Photo/Tony Gutierrez, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Winslow Townson, AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Mark Zaleski

86 комментариев

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banchik1
Уже пару лет на спорце правилом хорошего тона является хейтить автора. А я пару лет повторяю, что это веселый, нестандартный автор, читать которого легко и зибавно, и на телеграм которого, впрочем, я все равно подписываться не буду.
+143
-12
+131
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Kirill HG
«Флорида»
Что я напишу в случае победы: да ничего – победы не будет.

Ок, запомнили 😏
+76
0
+76
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curdboy
Ответ Kirill HG
«Флорида» Что я напишу в случае победы: да ничего – победы не будет. Ок, запомнили 😏
так же отметьте, что Никита больше верит во Флориду, чем в Бостон))
+32
0
+32
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Зомби-дитя
Ответ Soap74
так эт что получается, в этом году никто кубок не выиграет?
Почти никто
+19
0
+19
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hor1zont
Ну конечно, машина Бостон в первом раунде аут, а в Эдмонтоне только МакДевид тащит, никого больше нет в команде.... аналитика уровень "Петухов".
+26
-9
+17
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Артём Горбенко
С детства за Вегас 😁
+13
0
+13
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banchik1
Ответ Лёша Алёшин
чел тебе просто нравиться убивать своё время и жизнь хренью ,
Читать спортивный сайт? Определенная логика в твоих словах безусловно есть.
+10
0
+10
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Aviator92
В этом году давать прогнозы - дело неблагодарное, как никогда. Глобально на Востоке собралось шесть суперкоманд, каждая из которых достойна финала. Плюс Айлендерс, которые настоящие гуру в игре под названием "бицца-бороцца". Если соберутся и не будут раздолбайничать, то доставят хлопот любой из команд топ-6. Аутсайдером в этой восьмерке выглядит Флорида, но и у них есть туз в рукаве по имени Мэтт Ткачак, который если раскочегарится, то остановить его можно будет только ракетным залпом. Что касается Запада, то он по среднему уровню уступает Востоку где-то на полголовы, но между собой там вообще практически все равны. Взять даже серию между Сиэтлом и Колорадо, где, казалось бы, записной фаворит и действующий обладатель кубка встречается с зеленым дебютантом, которого никто даже не рассматривает всерьез. Но я вот вообще не удивлюсь, если Эвеланш влетят Сиэтлу. У Колорадо по-прежнему мощнейшая на Западе оборона и монструозная первая тройка нападения, но с глубиной атаки у них проблемы. По сравнению с прошлым победным сезоном у них в принципе отсутствует второе звено. Плюс психологическое давление от необходимости удержать титул. А Сиэтл, наоборот, раскрепощен, они уже красавчики. У них нет суперзвезд, но есть 4 добротные тройки нападения, ни одна из которых не проседает, да и защита не выглядит, как проходной двор. Кто скажет, что это молодая неопытная команда, пусть взглянет на их состав: Гурд, Шульц, Бураковски, Данн, Шварц и Грубауэр выигрывали чашку, Джонс и Олексяк доходили до финала. Плюс неуемный Бенирс и МакКанн, наколотивший в регулярке сорокет. Уже не все так однозначно, правда? А в остальных парах разница между командами еще менее заметна, и исход будут решать какие-то нюансы или случайности, что сегодняшнее утро, в принципе, и показало. Легкого пути не будет ну у одного из финалистов - и на Западе, и на Востоке будет настоящая мясорубка. И в итоге, как мне кажется, чашку возьмет тот, у кого банально останется больше сил. Разница в уровне особой роли играть не будет. В общем, нас ждут увлекательнейшие два месяца. Готовимся к бессонным ночам и запасаемся кофе))
+10
-1
+9
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Soap74
так эт что получается, в этом году никто кубок не выиграет?
+9
0
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Aslan Zhadilov
Ответ Зомби-дитя
Почти никто
ЦСКА наверное
+9
0
+9
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Александра Чиркова
моя любимая команда туда не попала
+7
0
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Alex Shultz
Стоун в заявке
+6
0
+6
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adimsonekat
Ответ banchik1
Уже пару лет на спорце правилом хорошего тона является хейтить автора. А я пару лет повторяю, что это веселый, нестандартный автор, читать которого легко и зибавно, и на телеграм которого, впрочем, я все равно подписываться не буду.
Согласен, и мои комменты под статьями автора тому подтверждение. У Никиты есть свой взгляд, своя интерпретация НХЛ.
+7
-2
+5
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Florisel
Обратите внимание, пожалуйста, на мой прогноз. Всё-таки писал, старался. Мнение альтернативное, но постарался обосновать. Пока его на сайте нигде не вижу, поэтому кидаю ссылку сюда. Надеюсь, Никита не будет слишком сердиться ) Может, и сам прочтёт, что-то новое для себя почерпнёт.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/florisel/3131208.html
+6
-2
+4
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Cbj Fan
Если меня память не изменяет, Юбердо играл в паре с Беннетом и Дюклером, Барков с Ферхаге и Марчментом. Просто в прошлом году был у него сумасшедший процент реализации.
+5
-1
+4
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sounds
Ответ banchik1
Уже пару лет на спорце правилом хорошего тона является хейтить автора. А я пару лет повторяю, что это веселый, нестандартный автор, читать которого легко и зибавно, и на телеграм которого, впрочем, я все равно подписываться не буду.
я подписывался как-то на телегу, но потом отписался. На спорце он вполне достаточен, канал - прямо лишнее)
+4
0
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Andrei Lisavets
Потому что моя любимая команда -- Филадельфия флаерс
+3
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t.gismatullov@gmail.com
Ответ Александра Чиркова
моя любимая команда туда не попала
Салават?
+3
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pgrtsd5br6
Вообще, лучше было бы рассмотреть пары первого раунда:
1. Каролина должна затащить серию с Айлендерс а-ля 4:2.
2. Бостон - тоже. 4:1.
3. Эдмонтон. В прошлом году играли с ЛА в 1 круге. 4:2 в серии.
4. Даллас тоже а-ля 4:2
5. Джерси - Ренджерс интересно. Тут НЙ может удивить и пройти 4:3
6. Торонто - Тампа - вообще хз. Торонто?
7. Вегас - Виннипег. Учитывая, что стоять будет Броссуа, шансы у Виннипега есть. Небольшие.
8. Ну, и Колорадо должны закрывать 4-0 (4-1) серию с Сиэтлом.
Посмотрим, как выйдет по факту
+3
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Vir_Cotto
Моя любимая команда не возьмёт Кубок Стэнли, потому что она не играет в НХЛ.
Ну а те, кто мне хоть немного в НХЛ симпатичен, почти все пролетели мимо плей-офф.
+2
0
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Максим Черкашин
Болельщики Бостона так блэт🐻🤔.
+2
0
+2
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Egorushka56
Петуховка решил что "Макдэвид и один в поле воин". Ну ок, Драйзайтль-то не в счёт)) Хотя сегодня именно Драйз и его звено нормально смотрелись в отличие от Некствана
+6
-4
+2
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Homyakus
Ну вот, довольно неплохо и с юмором
+3
-1
+2
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Glyb Aleksey
Почему моя любимая команда не возьмет КС? Да потому, что ее нет в плей-офф. Go, Flames, Go!!
+2
0
+2
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Serge Vendino
Прогноз на финалы конференций:
Тампа - Рейнджерс
Вегас - Даллас
+2
0
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