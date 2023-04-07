86 комментариев

Петухов рассказывает плохое про всех.

Скорее всего, вы забыли, но я повторю. Кубок Стэнли – это время, когда прогнозисты сходят с ума и гадают, какая команда возьмет приз.

Реально ли это? По моим наблюдениям – отнюдь. Взять прошлый год: до кубка добралась всего одна команда из 16. Одна! «Тампа» взяла аж два матча финала, но опрокинули и ее.

Так что не знаю как вы, но гадать на победителя я не собираюсь, это же верный путь к неудаче. Гораздо безопаснее заявить, что проиграют все. Не победит никто.

В прошлом году я так уже делал – и мой прогноз сбылся на 94%. С золотой дорожки слетели 15 команд из 16. В этом плей-офф рассчитываю на аналогичные цифры и рассказываю, почему команда, за которой вы будете следить, все-таки обречена.

К моей некоторой досаде, одна команда все-таки доберется до кубка, но эту брешь я закрою гроссмейстерским (кажется, мы стали забывать это слово) ходом: напротив каждой оставлю по одному предложению, которое объяснит возможную победу.

На мой канал вы уже подписаны, так что ссылкой беспокоить не буду, просто некуда сейчас девать, положу пока тут.

***

Все-таки, я свалился не с Луны и понимаю: шансы вылететь рано не у всех одинаковые. И поэтому собрал похожие по предполагаемой силе коллективы в корзины.

Отличные шансы на вылет

«Сиэтл», «Торонто», «Бостон», «Рейнджерс», «Виннипег»

Хорошие шансы на вылет

«Миннесота», «Даллас», «Кингс», «Тампа», «Флорида», «Айлендерс»

Средние шансы на вылет

«Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Каролина»

Ужасные шансы на вылет

«Колорадо», «Вегас»

Прогнозы, в студию!

1. Отличные шансы на вылет

«Сиэтл»

Довольно очевидно: для команды большая радость и сам факт выхода в финал. «Кракен» относительно удачно появился в НХЛ в момент, когда «Сан-Хосе» и «Анахайм» зашли в яму поднабрать звезд с драфта; да еще и «Калгари» так удачно, хоть и немного необъяснимо, забуксовал.

Команда в целом выросла, но ее попадание в кубковую весну скорее объясняется внешними факторами; Мэттью Бенирс красавчик, но затащить «Колорадо» он пока не готов.

Что я напишу в случае победы: вы видели этого Бенирса? Да он же монстр!

«Торонто»

Еще более очевидно, чем в случае с «Сиэтлом», правда? Команда потеряла третье звено с уходом Михеева, да еще и Мэттьюс больше не суперснайпер (а просто элитный). Все попытки Кайла Дубаса на дедлайне переупаковать состав ничего не дали: да, звезд больше, состав плотнее, но как развести лидеров по звеньям, Шелдон Киф, кажется, не понимает.

Что я напишу в случае победы: ну, состав у ТМЛ всегда был одним из лучших в лиге, а тут еще и Самсонов наконец-то доказал всем, что он может.

«Бостон»

«Президент Трофи» – слишком тяжкий груз для команды, первым двум центрам которой в сумме неплохо так за 70. Я даже не про суеверия, а про фактическое состояние: да, в регулярке «Брюинс» были исторически непобедимы, но в плей-офф их сразу же ждет скоростная «Флорида», и чем дальше в лес, тем адовее и адовее будут скорости.

Нет ощущения, что «Бостон» к ним готов.

Что я напишу в случае победы: ну, вы все видели сами – исторически крутая регулярка взялась не на пустом месте.

«Рейнджерс»

Вот что я думаю. Во-первых, воссоединение Панарина одновременно с Тарасенко и с Кейном, это слишком красивая история. Понимаете? Слишком красивая.

Из тех историй, что, кажется, ведут к триумфу, а на самом деле обречены на жесткое разочарование. Россия на домашнем питерском льду в начале века. Россия в Ванкувере-2010. Вот что-то такое.

Плюс, по-моему, менеджмент «Рейнджерс» немного заигрался в улучшения и чуть-чуть сбил баланс команды – которая в прошлом плей-офф выстроилась как клинок самурая. Шестеркин – защита – убойная реализация.

Сейчас «Рейнджерс» больше похожи на ледовое шоу – ну, вы знаете, что с такими происходит в плей-офф.

Что я напишу в случае победы: Игорь Шестеркин все-таки наиграл на своего «Конн Смайта» и спас звездную группу нападающих.

«Виннипег»

Крепкая команда с приоткрытым все это время окном не добавила ничего нового в свою игру (пришел Дюбуа, ушел Лайне, раскрылся защитник Моррисси) и выглядит временами топово, временами средне – и в целом интересно, но как-то неубедительно.

Что я напишу в случае победы: у меня для вас только одна фамилия – Хеллибак.

2. Хорошие шансы на вылет

«Миннесота»

Я вообще из тех людей, которые призывают смириться с тем, что «Уайлд» это просто такой контендер, и отрезком без Капризова в регулярке они этот статус вроде бы подтвердили, и Кирилл вернулся – но теперь выбыл Эрикссон Эк, очень важный элемент системы.

С точки зрения предстоящей дистанции — очень серьезная потеря.

Что я напишу в случае победы: Капризов внес свое имя в список великих русских звезд в НХЛ – на уровень с Тарасенко, Малкиным, Овечкиным.

«Даллас»

Команда – сплошное обаяние, но не кажется ли вам, что этот набор слишком легок, чтобы пройти всю дистанцию? Мне очень нравятся и Павелски, и Робертсон, но не представляю, чтобы первый справился со всеми топовыми соперниками, на которых придется выходить в плей-офф, а у второго такая странная манера катания, будто он вот-вот споткнется.

Что я напишу в случае победы: затащили на багаже Кори Перри из 2020-го, а Миро Хейсканен просто легенда.

«Кингс»

Очень метко усилились Гавриковым на дедлайне и правильно отдали Джонатана Куика, но в моей картине мира у «Кингс» недостаточно крутой состав в топ-6 для долгосрочного выживания в плей-офф.

Что я напишу в случае победы: ну кто знал, что Блэйк Лизотт настолько хорош?

«Тампа-Бэй»

Время идет и звезды «Лайтнинг» уже в том возрасте, когда они не могут становиться лучше сами. Для прогресса команды лучше должно становиться их окружение. Но по сравнению с прошлым годом в команду пришел только Таннер Жанно – вам не кажется, что этого маловато?

Нижние звенья были мишенью еще в прошлом плей-офф, а теперь и вечного волшебника Палата нет.

Что я напишу в случае победы: да в целом как обычно – Кучеров, Василевский, подготовка к соперникам и блокированные броски.

«Флорида»

У «Пантерс» есть скорость и Мэттью Ткачак, но что еще? Вратарская линия просто в порядке, но не блещет. Барков без Юбердо как-то не так хорош, правда?

Приличная, очень приличная команда, которая потестирует скоростью заболевший «Бостон» – но не более того.

Что я напишу в случае победы: да ничего – победы не будет.

«Айлендерс»

Есть ощущение, что это какая-то новая энергия в НХЛ, но на самом деле это по сути та же команда, которая играла в двух финалах Востока два и три года назад.

Небольшие, косметические изменения все-таки есть, злоба в глазах и сердце есть, но не похожа эта команда на чемпионскую, хоть ты тресни.

Что я напишу в случае победы: я совсем забыл, что Илья Сорокин похож на вратаря чемпионской команды.

3. Средние шансы на вылет

«Эдмонтон»

Макдэвид попробует доказать, что один в плей-офф – воин, и в процессе этого доказательства пострадает куча защит. Каждую регулярку кажется, что у него все-таки есть потолок, а потом выясняется, что этот потолок выше – и в плей-офф-2022 было ощущение, что никакого потолка нет.

Но он же не может играть по 40 минут, правда? Даже 30 – нереальные цифры. И вот с остальным временем у «Ойлерс» по-прежнему проблемы.

Что я напишу в случае победы: хм, а 97 точно меньше, чем 99?

«Нью-Джерси»

Не вижу у «Девилс» слабых мест. Талантливая, скоростная, молодая, дерзкая, работоспособная команда, в которой есть и звезды, и опытные игроки; и которую ведет мегаопытный тренер.

А потом смотрю в ворота – и вижу.

Что я напишу в случае победы: ну, опыт «Эвеланш»-2022 которые активностью полевых полностью закрывали от угроз вратаря Кюмпера, не прошел даром.

«Каролина»

Потрясная команда, у которой уже довольно много важного кубкового опыта – и позитивного, и негативного.

Но – с одной стороны, проблемы с креативом в нападении по-прежнему не решены и никуда не делись.

С другой стороны, в прошлом плей-офф не хватило надежности от вратарей – в этот «Харрикейнс» идут с той же бригадой.

Что я напишу в случае победы: Род Бринд’Амор – гений, закрыл такие большие проблемы несколькими перестановками.

4. Ужасные шансы на вылет

«Колорадо»

Вот вам цена победы: словно в качестве мести за поверженную «Тампу» с «Эвеланш» весь сезон квитаются травмы. В результате командный организм, будто бы созданный доминировать в современной НХЛ, идет в плей-офф без своего капитана.

Чудеса в хоккее бывают, но я просто не верю, что потерю такого уровня можно как-то компенсировать или перекрыть.

Что я напишу в случае победы: большая разница этого «Колорадо» с прошлогодним – вратарь. Саша Георгиев, ты великолепен.

«Вегас»

Смотрите в чем логика: в принципе, «Вегас» не сильнее некоторых контендеров с Востока, но ему по рождению выпало право двигаться по западной части сетки. И тут не то чтобы совсем легко, но все же попроще – в прошлом году, например, «Эдмонтон» добрался до финала конференции почти без защиты и почти совсем без вратаря.

«Вегас» с любой стороны покрепче, поэтому имеет неплохие шансы на продвижение; но обыграть «Колорадо» этим обновленным рыцарям, с Айкелом, но без Стоуна будет сложно.

Что я напишу в случае победы: а нет, не сложно было.

Фото: East News/AP Photo/John Minchillo, AP Photo/Tony Gutierrez, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Winslow Townson, AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Mark Zaleski