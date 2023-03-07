17 комментариев

овечкин и седины
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Все лучшие игроки теперь на Востоке, «Питтсбург» загубил сезон Малкину и Кросби. Итоги безумного дедлайна в НХЛ

Лос-Анджелес Лос-Анджелес
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Даллас Даллас
Каролина Каролина
Колорадо Колорадо
Миннесота Миннесота
Питтсбург Питтсбург
Бостон Бостон
Айлендерс Айлендерс
Виннипег Виннипег
Баффало Баффало
Сиэтл Сиэтл
Эдмонтон Эдмонтон
Вегас Вегас
Торонто Торонто
Нью-Джерси Нью-Джерси
переходы переходы
Рейнджерс Рейнджерс
Калгари Калгари
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Хоккей Хоккей

Петухов – с большим разбором.

3 марта закончилось безумие в НХЛ, растянувшееся на несколько недель – большая волна обменов перед дедлайном дозаявок.

За это время мы все несколько раз крикнули «вау!», пару раз «не может этого быть», и один раз «хм, а им-то Клингберг зачем?».

Все, кто проходит в плей-офф, кинулись на рынок, как парнокопытные к водопою – кажется, такой агрессии в исполнении претендентов на кубок (или хотя бы на выход во второй раунд) не было давно.

Это все невозможно оставить без итогов – и я решил исполнить эту штуку в виде рейтинга силы (кхм-кхм) топов НХЛ с учетом проведенных сделок.

Небольшая техническая пометка: я не рассматриваю потери, потому что с точки зрения текущего сезона они в любом случае не существенны; если «Тампа» возьмет Кубок Стэнли (а она возьмет), то пять драфтовых пиков за Жанно (Аннанидзе) – это ерунда.

И еще, я рассматриваю не качество работы на рынке за конкретные несколько последних недель, а по картине, которая получается на выходе – мне кажется, в этом больше смысла. В конце концов, работа менеджера не в имитации бурной деятельности, а в качестве состава, с которым ты заходишь в плей-офф.

Общий тренд, мне кажется, уловили все. На Востоке будет безумная мясорубка в каждой серии каждого раунда – и победитель этого беспредела выйдет на какого-нибудь западного гранда, который, может такое быть, приедет отдохнувшим. Как в прошлом году. 

И клубы Востока усиливались, во многом подгоняя друг друга – это еще называется «гонка вооружений». 

Небольшое напоминание подписываться на мой телеграм, в котором про НХЛ я пишу почти ежедневно – и поехали.

ЗАПАД

9. «Калгари» – без серьезных перемен

Статус: борьба за попадание в плей-офф (скорее всего, неудачная)

Приобрели: героя России-2021 Троя Стетчера и легенду «Анахайма» (и еще примерно пяти клубов) Ника Ричи. Это все относительное укрепление глубины – четвертого звена и третьей пары.

Общая картина: забавно все-таки – на рынок февраля-2023 «Нэшвилл» вышел в качестве продавца, а «Калгари» при этом в таблице Запада еще и пониже. Привет людям, придумавшим обмен Ткачака на Юбердо (хотя согласен, там от «Флэймс» зависело не так много).

А еще я читал о том, что «Калгари» дико невезучая команда, которая достаточно создает и держится в лидерах лиги по xGF%, но при этом довольно ужасно эти свои моменты реализует. Получается, мы имеем дело с хорошим составом, который играет достаточно хорошо, но из-за скверной реализации уступает, по сути, выигранные матчи.

То есть шутки немного неуместны, и наука в таких случаях, в основном, бессильна.

8. «Сиэтл» – лучшее, конечно, впереди

Статус: пока держится в тройке Тихоокеанского дивизиона, но дверь уже проламывают «Ойлерс».

Приобрели: в самом начале февраля выменяли из «Сан-Хосе» защитника Мегну – и на этом все.

Общая картина: я думаю, на этом этапе развития франшизы, «Сиэтлу» важнее проверить текущий состав в плей-офф и уже по его итогам обдумывать дальнейшие шаги. После прошлой регулярки прогресс очевиден, о претензиях на кубок речь вроде бы не идет, поэтому спешить некуда; вот на дедлайне ничего и не делали.

7. «Лос-Анджелес» – ушла эпоха Куика

Статус: борьба за первое место в дивизионе

Приобрели: Влад Гавриков укрепил топ-4 и первую бригаду меньшинства, а Йоонас Корписало попробует стать решением вратарского вопроса (немного наивный вариант, но других на рынке не было).

Общая картина: «Кингс» своим успехом олицетворяют для меня спорный уровень конкуренции в Тихоокеанском дивизионе – в прошлом плей-офф они выглядели достойно, но примерно так же бессистемно, как «Ойлерс».

Другое дело, что с тех пор они ввели в топ-6 бойкого господина из Швейцарии по фамилии Фиала, в топ-4 – господина из России Гаврикова, и в плей-офф в воротах попробуют Корписало (Куика отдали в «Вегас»). Это небольшие, но однозначные шаги вперед – куда-нибудь во второй раунд.

6. «Виннипег» – 7-я команда в карьере Наместникова

Статус: вторая строчка wild-card Запада

Приобрели: у «Нэшвилла» (который удивительным образом находится сразу после в таблице) выменяли Нино Нидеррайтера, у «Тампы» через «Сан-Хосе» – Влада Наместникова.

Общая картина: оба обмена не столько усиление, сколько в целом укрепление состава приличными хоккеистами уровня НХЛ, без каких-то завышенных ожиданий. Нормальный состав, успех которого зависит от идей и их воплощения. Вернутся Дюбуа и Перфетти (про его возвращение не видел оптимистичных реплик, впрочем) – и будет бодрее.

5. «Миннесота» – день открытых кошельков

Статус: 2-е место в Центральном дивизионе

Приобрели: Джона Клингберга (!) в третью пару (!!), ветерана «Вашингтона» Маркуса Юханссона, Оскара Сундквиста, а так же половину торонтовской зарплаты Райана О’Райлли, половину бостонской зарплаты Дмитрия Орлова и травмированного до конца сезона Густава Нюквиста.

Общая картина: на рынке «Миннесота» преследовала какие-то свои цели и помогала усиливаться командам Востока, но меня в этом посте интересует ее собственный состав.

Большая новость одна и она большая для меня – я прям ждал, куда рванет Клингберг, который по плану должен был стать главным лотом дедлайна-2023, а стал, наверное, самым необязательным. На фоне сезона в «Анахайме». Но первой спецбригаде он точно поможет – а там посмотрим.

В целом, усиление получилось очень западное по духу: пришли понятные имена с понятными возможностями; понятно, что в итоге все будет зависеть от Кирилла Капризова, ха-ха.

4. «Вегас» – привет, Иван

Статус: борьба за первое место в дивизионе и первое место в конференции

Приобрели: Джонатана Куика в роли батьки-наставника для вратаря, который будет основным в плей-офф (ну, видимо, так). Ивана Барбашева, которого сразу поставили в первое звено, и который справляется (что не удивляет). На сдачу – Теодорса Блюгерса в нижние звенья.

Общая картина: «Рыцари» – еще одна команда, которая бы легко отказалась от обменов на дедлайне, если бы была возможность этим отказом вернуть травмированную звезду; в их случае это Марк Стоун (про которого не очень понятно, вернется он до плей-офф или нет).

На рынке сработали, скорее, исходя из возможностей, которые открылись на нем: Даг Армстронг из «Сент-Луиса» устроил распродажу и появился шанс укрепить топ-9 аж Иваном Барбашевым – «Вегас» это сделал.

3. «Колорадо» – укрепили центральную линию

Статус: удивительно, но борьба за попадание в плей-офф (почти наверняка удачная)

Приобрели: Ларс Эллер, датчанин, без которого у Овечкина, скорее всего, не было бы и одного Кубка Стэнли. И которого сразу же поставили в центр третьего звена – где он и был нужен.

Общая картина: Эллер укрепил центральную линию, которая очевидным образом просела после распрощания с Наземом Кадри, и еще более очевидным образом развалилась после травм Ландескуга и Хелма.

Так что правильнее сказать не «укрепил», а «привел в человеческий вид» – насколько я помню, по сезону «Эвс» пробовали вторым центром Ньюхука, что в принципе возможно, но не сейчас (если, конечно, речь о том, чтобы снова добраться до финала).

То есть с Эллером правда лучше, но хотя бы без Ландескуга «Колорадо» не выглядит таким сталелитейным комбинатом, каким был в прошлом году.

2. «Эдмонтон» – нашли большого игрока в защиту

Статус: зацепились за первую строчку wild-card, претендуют на попадание в первую тройку Тихоокеанского дивизиона. Приобрели: Ника Бьюкстада (работяга в четвертое звено) и, барабанная дробь, Маттиаса Экхольма, легенду «Нэшвилла», крайне крепкого защитника в топ-4, для решающих минут и вот таких вот передач.

Еще из приобретений – 3 млн и 4,5 млн под потолком от обмена Пулюярви в «Каролину» и Бэрри в тот же «Нэшвилл».

Общая картина: если я все правильно понимаю, Пулюярви постепенно становится Капаненом-2 (не зря играли в одной молодежке!) и с учетом его текущих результатов, было выгоднее за счет финна освободить место под решение другой, более важной проблемы – на синей линии.

Экхольм добавит защите «Ойлерс» стабильности, спокойствия и, я бы сказал, авторитета, этого команде очень не хватало. Хороший и ценный ход, не то чтобы он прям спасет «Эдмонтон», но в общем команда будто бы стала сильнее – особенно с учетом не самой жесткой конкуренции на Западе.

1. «Даллас» – очевидное иррациональное

Статус: борьба за первое место в конференции

Приобрели: Евгений Дадонов (в обмен на Дениса Гурьянова) и Макс Доми.

Общая картина: «Даллас» для меня был и остается аномалией, и говорить про него мне сложно. Просто проговорите вслух: «звено Роберстон – Хинтц – Павелски (156 лет) одно из лучших в лиге». Гурьянов причем затух так, что его без сожалений обменяли – на Дадонова.

Сегин работает где-то в группе поддержки. С синей линии ушел аж Клингберг, а она стала только лучше.

Думаю, Макс Доми такой команде поможет, а Евгений Дадонов не помешает.

ВОСТОК

9. «Баффало» – не стали продавцами и уже хорошо

Статус: ожесточенная борьба за место в плей-офф

Приобрели: Джордана Гринуэя, здорового такого работягу.

Общая картина: на финише регулярки я прям сильно за «Баффало» и, как в некоторых других случаях, очень переживаю за то, чтобы они взращивали свою идентичность, еще лучше поняли, кто они – и уже потом выходили на рынок и добивали этот состав игроками.

Очень хочется, чтобы вот этот задор – а игры «Баффало» поражают именно задором – сохранился и вышел в плей-офф, набил там какие-то шишки и осознал свои слабые места. И уже летом прорабатывал бы их.

Такое ощущение, будто в клубе примерно по этому пути и идут.

8. «Айлендерс» – стабильность

Статус: ожесточенная борьба за место в плей-офф

Приобрели: Бо Хорвата (но уже давно) и Пьера Энгвалла.

Общая картина: с приходом Хорвата «Айлендерс» уже существенно подросли, и Энгвалл, как мне кажется, нормально впишется в их рабочую идентичность, но как-то все это не вдохновляет на развернутое рассуждение. Боевая, хорошая, стильная команда, у которой большие шансы вывалиться в первом раунде на «Бостон» или «Каролину» – и дальше вроде бы и не о чем говорить.

7. «Питтсбург» – анекдот года

Статус: ожесточенная борьба за место в плей-офф

Приобрели: Ник Бонино, Микаэль Гранлунд (где же мой 2011-й?), Дмитрий Куликов, 3 свободных миллиона после выставления Капанена на драфт отказов.

Общая картина: про анекдот года я не пошутил. Там же правда забавно: у Сида и Джино последние годы карьеры, они кое-как цепляются за зону плей-офф, а их генменеджер бережет пики и выставляет Капанена на драфт отказов, то есть отпускает буквально просто так.

И пока все медиа кричат о том, что третье звено просело (я не изучал своими глазами, поэтому подтвердить не могу), генменеджер берет у «Нэшвилла» Гранлунда, продуктивное время которого закончилось чуть ли не в 2014-м.

Зато пики на месте.

Ох, забавно.

То есть если бы мы тут ранжировали работу на рынке, то «Питтсбург» конечно был бы последним, но мы про общее состояние (о котором и есть смысл говорить), ну и «пингвины» все равно выше среднего. Малкин и Кросби все равно хороши, и при определенном уровне выдачи от остального состава, «Питтсбург» может быть довольно сильной командой. Правда же?

6. «Торонто» – Дубас идет в отрыв

Статус: гарантированная встреча с «Тампой» в первом раунде.

Приобрели: загибайте пальцы. Райан О’Райлли, Джейк Маккейб, Сэм Лафферти, Эрик Густафссон, Люк Шенн.

Общая картина: Дубас пошел ва-банк, отпустил Сандина, отпустил Энгвалла, раскидал драфтовые пики, чтобы подготовить команду к плей-офф – а команда, как кажется, действительно была не вполне готова.

Была дыра в топ-6, в районе звена Тавареса.

Что такое «продуктивное четвертое звено» в Торонто уже давно забыли.

В защите не то чтобы катастрофа, но очень не хватало гармонии – достаточно неплохих защитников, которые при этом не очень-то друг другу подходят (ну там реально проблема была с тем, что Броди надо было растянуть на несколько пар).

Деньги вложены, подписи поставлены. Решены ли проблемы? По факту посмотрим попозже, но чисто номинально – конечно, решены.

Меня очень смущает, что усиления все равно чисто механические – и зачастую игроки (тот же О’Райлли) должны не вписаться в текущие смыслы, а создать новые. Типа, ну вот не клеится у нас, Райан, второе звено. Давай, ты его придумаешь?

Когда Орлов идет в «Бостон», нам сразу понятно, куда его поставят и зачем. Маккейб должен что-то привести с собой – и «Мэйпл Лифс» так делают постоянно.

Классная работа менеджера, который поставил на этот сезон все. Но стала ли команда сильнее?

5. «Рейнджерс» – 11 (ну почти) друзей Панарина

Статус: почти гарантированная встреча с «Девилс» в первом раунде.

Приобрели: всех друзей Панарина, которых только смогли найти; жаль Олег Знарок закончил карьеру игрока, так бы «Рейнджерс» взяли и его. Вы все знаете это список: Владимир Тарасенко, Патрик Кэйн и кто-то там еще в глубину (Нико Миккола и Тайлер Мотт).

Общая картина: как по мне – все немного запуталось. В прошлом плей-офф «Рейнджерс» нравились мне своей заточенностью, гармонией, которую было видно в составе, сочетание скорости, опыта, дерзости и мастерства.

Февраль-2023 завалил этот баланс в сторону опыта и мастерства – какой будет эта команда, понятно не совсем, а строить ее надо прям мгновенно. Срок сдачи объекта какой? Пара недель? Три?

Причем вот и переход Кэйна, при всем волшебстве, при всей мифологичности, в каком-то смысле личная, а не бизнесовая история. И вот представьте, что будет, если у него с Панариным сейчас не пойдет? Что это будет за покемон?

Интересно? Безусловно. Предсказуемо? Нисколько.

4. «Тампа» – полцарства за Жанно

Статус: гарантированная (после пяти поражений подряд стоит прибавить слово «почти»?) встреча с «Торонто» в первом раунде.

Приобрели: Таннера Жанно, который уже успел эффектно (и, если честно, жутковато) разбить лицо 61-му номеру «Баффало».

Общая картина: Жюльен Брисбуа никого не выменял на флажке, хотя вроде бы готовился (там же был обмен Наместникова на неизвестного мне парня из «Сан-Хосе»). Интересно, о чем это говорит? Не хватило ресурсов на нужного игрока? Не нашлось подходящего хоккеиста, а размениваться для количества – не наш стиль?

Похоже на то.

«Тампа» по классике усилила нижние звенья работоспособными кулачищами (за которые, кстати, заплатила будь здоров – значит очень хотела) и не сделала больше ничего; думаю, у нас есть основания полагать, что не сделала, потому что ничего больше и не надо было. Брисбуа все видит.

3. «Каролина» – дедлайн в стиле минимализм

Статус: скорее всего, первое место в Столичном дивизионе

Приобрели: Йессе Пулюярви в линию нападения и Шейна Гостисбеера в защиту. Зачем? Вряд ли прям для усиления – я думаю, скорее всего, страхуясь от травм.

Общая картина: «ураганам» нужен был забивной край, они вернулись в 2016-й, провели скаутскую работу и в 2023-м выменяли хоккеиста, который обещал вырасти в элитного бомбардира как раз где-то в середине 2020-х.

С другой стороны, что делать, если ну вот нет таких игроков? Я причем не уверен, что тот же Майер закрыл бы им эту дырочку. На нее брали Пачиоретти, голеностоп Макса сказал «я слишком стар для этого дерьма», а кто еще? Кэйн к нам не поедет.

Так что обошлись тем, что добавили глубины в обе линии – причем Гост так расцвел в атмосфере пионерлагеря (руководитель – Род Бринд’Амор), что начал с двух голов в двух первых матчах.

То есть: состав проапгрейдился не сильно, но судя по этому сезону, там вполне достаточно простора для роста тех игроков, которые уже есть – в диапазоне от Свечникова до Котканиеми. У них уже и опыт кое-какой имеется.

2. «Нью-Джерси» – урвали одного из самых ценных игроков

Статус: вероятнее всего, второе место в Столичном дивизионе и почти гарантированная встреча с «Рейнджерс» в первом раунде.

Приобрели: одного из самых важных игроков этого отрезка сезона Тимо Майера, и – очевидно, на всякий случай – Кертиса Лазара.

Общая картина: я уже второй год пребываю в таком восторге от «Девилс», что выдавливать из себя какие-то объективные, сухие наблюдения, пожалуй, у меня выйдет так себе. На рынке отработали спокойно: взяли самый сочный лот (Майер поможет укрепить топ-9) и просто боевитого парня в ротацию нижних звеньев.

Я, скорее, переживал, как бы они не нахватали чего-нибудь лишнего и не разрушили эту удивительную гармонию, которая позволяет им в довольно сложном дивизионе быть с запасом вторыми – и этого не произошло.

Выздоровел Палат, подтянулся Майер, все остальные на месте – и за пару недель команда прям еще подросла в сумме скилла. С учетом конкуренции на Востоке, это может быть и вылет в первом раунде, но я думаю, что это будет дико красивый вылет. Об этом мне сообщает форма, в которой сейчас находится Доусон Мерсер, даже не главная звезда этой замечательной команды.

1. «Бостон» – богатые стали богаче

Статус: лучшая команда на планете

Приобрели: Дмитрия Орлова (!) и Гарнета Хэтэуэя из «Вашингтона», а так же Тайлера Бертуцци (!!) из «Детройта» – трудно представить более подходящего «Брюинс» игрока из тех, что еще там не играют. Ну и, естественно, права на Андрея Светлакова (!!!), которых так не хватало для уверенного выступления в плей-офф.

Общая картина: коллеги из США/Канады про это пишут просто – «богатые стали еще богаче».

Это чистая правда: команда, которая проводит фантастичнейшую регулярку, идет на рекорд по набранным очкам (и прошла с рекордом промежуточную отметку в 100 очков), команда, к составу которой нельзя придраться, даже если хочешь выставить его на межгалактические хоккейные бои, вот эта команда на дедлайне подбирает Диму Орлова (недооцененно классного защитника) и Тайлера Бертуцци (от последнего перехода я аж вскрикнул, настолько гармоничным он мне показался).

Отдельный текст по «Бостону» у меня в шорт-листе, там есть что обсудить, и там я выскажу кое-какие сомнения по поводу пути «Брюинс» в этом сезоне, но качество прохождения этой дистанции – невероятное. Это номер один во всех смыслах.

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Фото: REUTERS/Sergei Belski, Isaiah J. Downing, Jayne Kamin-Oncea, James Carey Lauder, Stephen R. Sylvanie, Ron Chenoy, James Carey Lauder, Jerome Miron, Gary A. Vasquez, Charles LeClaire, Steven Bisig, Nathan Ray Seebeck, James Guillory, Ed Mulholland, Winslow Townson; East News/BRUCE BENNETT/Getty AFP

17 комментариев

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Pitts
Ответ Lightning 91
Я соглашусь, со многим можно и нужно спорить, но дело ведь в чем, на мой взгляд любой материал - это субъективщина, тем более на спортсе, где материал может писать любой) Каждый может прочитать кучу субъективных мнений и сделать собственные выводы. Я думаю, что Петухов не претендует на звания гуру НХЛ, а просто выражает свои чувства и размышления. Поэтому не понимаю такого шквала критики в его адрес, тем более раз он так не нравится, зачем читать тогда его?)
Да я и не читаю. И да, каждый может писать всякое барахло, но для этого есть комменты. Писал бы он в комментах, вопросов бы не было. Шквал критики потому, что он вываливает как из пулемёта именно в МАТЕРИАЛАХ свою отсебятину, как у нас в школе говорили про плохих учеников, даже по по тому поводу, в с которым поверхностно едва знаком. Есть тут блог "Чувствуя Манитобу", например. Там человек просто погружен в тему, и его материал - это материал, его читать интересно, если даже тебе до балды Виннипег и Трэшерз. А "материал" Петухова - это что-то для галочки, видимо. Я тоже могу с умным видом написать 20 очерков про Вторую мировую войну, посмотрев пару передач на Viasat History. Но одно дело - быть в теме и создавать эти передачи для Viasat History (делать материал), а другое дело - просто пересказывать от себя (это для комментов годится).
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IceHockeyGuest
Ответ Lightning 91
Тампа - чемпион)))))
Конечно. Вон и Никита каждый раз нам это сообщает )
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IceHockeyGuest
Пишу персонально Никите (возможно кто-то будет солидарен со мной). Никита, успокойся уже ты со своей Тампой. Мы уже согласны: да, твоя Тампа снова выиграет кубок! Сама статья интересная, но вот такие эмоции вынуждают морщиться. Завязывай уже.
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Lightning 91
Ответ Art Ebosh
Pettwohoff, перелогинитесь
Да брось ты..
Не понимаю этого хейта просто, ну поверхностно и не авторитетно - не читайте)
Тут на спортсе много экспертов очень? Вы, например, эталонный критик Петухова, это я точно понял)
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Lightning 91
Ответ Aviator92
Эталонная петуховщина. Рейнджерс: приобретают Тарасенко, Кейна и Микколу за пять драфт-пиков и Блэйза. Петухов: они внесли дисбаланс! Что же теперь делать тренеру?! 5 место! Тампа: примерно за такие же пять пиков и Фута выменивают Жанно. Петухов: ох, как хорош Брисбуа! Какой изящный ход гениального мастера! 4 место! Я уже не говорю про центральную ось с Ландескугом и отсутствие конкуренции на Западе, где восьмая команда по потерянным очкам отстает от первой на 4 балла...
Дело не в отсутствии конкуренции на западе, а в отсутствии конкуренции запада с востоком, судя по регулярке.
Ну а по рейнджерс, вы уверены, что все эти громкие трансферы принесут КС? Я вот вообще нет, громкие имена далеко не всегда равны громким победам
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Art Ebosh
Ответ Lightning 91
Я соглашусь, со многим можно и нужно спорить, но дело ведь в чем, на мой взгляд любой материал - это субъективщина, тем более на спортсе, где материал может писать любой) Каждый может прочитать кучу субъективных мнений и сделать собственные выводы. Я думаю, что Петухов не претендует на звания гуру НХЛ, а просто выражает свои чувства и размышления. Поэтому не понимаю такого шквала критики в его адрес, тем более раз он так не нравится, зачем читать тогда его?)
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Lightning 91
Ответ Pitts
Совершенно нет, во многом это так и есть. Хекс - тот ещё клоун. Просто НХЛ - не тема Петухова. Игнорируются почти все основные причины и следствия. Чтобы писать такие материалы (и вообще что-то про НХЛ), нужно быть погружённым в тему. А у Петухова из каждого угла сквозит поверхностностью. Чё-та мне нечего было делать, и "я решил написать материал, кхм-кхм". Нахватал по верхам фамилий и пересказал, кого куда сменяли. И всё это "не совсем моя тема", "я не рассматриваю то", "я не рассматриваю это", "я не изучал своими глазами, поэтому подтвердить не могу" и прочий вымысел, иначе и не скажешь. Он оперирует (и тут, и в недавнем материале про МакДэвида) какими-то чужими эмоциями - все кричат "вау!", "мне прислали сообщение "ты видел гол МакДэвида?" и я полез его смотреть". То есть, он сам почти НИЧЕГО не смотрит, почти НИ ЗА ЧЕМ не следит, почти НИЧЕГО не понимает. Всё, что он пишет о паре команд НХЛ, за которыми хоть как-то следит, - его субъективное и оторванное от реальности восприятие ("да, этот материал я пишу, как болельщик Торонто") действительности с претензией на аналитику. Материалы Петухова - не материалы для спортивного ресурса, а наполнение для комментариев. Вот там вся эта лирика, субъективщина и демагогия смотрелась бы, как влитая.
Я соглашусь, со многим можно и нужно спорить, но дело ведь в чем, на мой взгляд любой материал - это субъективщина, тем более на спортсе, где материал может писать любой)
Каждый может прочитать кучу субъективных мнений и сделать собственные выводы. Я думаю, что Петухов не претендует на звания гуру НХЛ, а просто выражает свои чувства и размышления. Поэтому не понимаю такого шквала критики в его адрес, тем более раз он так не нравится, зачем читать тогда его?)
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Art Ebosh
Петухов с разбором? Положить с пpибоpоm!
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Палец Мето
С шутки про друзей Панарина и Знарка поорал, спасибо)
Бостон очень крутой, конечно, а Дима прям с ноги там заиграл, как на свое место сел родное.
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Андрей Шарафутдинов
Просто проговорите вслух: «звено Роберстон – Хинтц – Павелски (156 лет) одно из лучших в лиге»

Так, проговорил. Не понял почему это должно удивлять. Звено из очень классного ветерана и двух молодых ё#####. Робертсон вообще должен был еще в сезон когда Капризов становиться лучшим молодым в лиге, если бы не Кирилл. Хинтц ворвался в лигу с 0,5 очка за игру, последние три сезона идет почти очко за игру(0,98).

В чем проблема, что два классных молодых форварда, один из которых самый крутой молодой игрок последних лет и топовая звезда Павелски - разрывают лигу?
+1
-1
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Aviator92
Эталонная петуховщина.

Рейнджерс: приобретают Тарасенко, Кейна и Микколу за пять драфт-пиков и Блэйза.
Петухов: они внесли дисбаланс! Что же теперь делать тренеру?! 5 место!

Тампа: примерно за такие же пять пиков и Фута выменивают Жанно.
Петухов: ох, как хорош Брисбуа! Какой изящный ход гениального мастера! 4 место!

Я уже не говорю про центральную ось с Ландескугом и отсутствие конкуренции на Западе, где восьмая команда по потерянным очкам отстает от первой на 4 балла...
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Pitts
Ответ Lightning 91
Обидно, что Питтсбург анекдотом назвал?)
Совершенно нет, во многом это так и есть. Хекс - тот ещё клоун. Просто НХЛ - не тема Петухова. Игнорируются почти все основные причины и следствия. Чтобы писать такие материалы (и вообще что-то про НХЛ), нужно быть погружённым в тему. А у Петухова из каждого угла сквозит поверхностностью. Чё-та мне нечего было делать, и "я решил написать материал, кхм-кхм". Нахватал по верхам фамилий и пересказал, кого куда сменяли. И всё это "не совсем моя тема", "я не рассматриваю то", "я не рассматриваю это", "я не изучал своими глазами, поэтому подтвердить не могу" и прочий вымысел, иначе и не скажешь. Он оперирует (и тут, и в недавнем материале про МакДэвида) какими-то чужими эмоциями - все кричат "вау!", "мне прислали сообщение "ты видел гол МакДэвида?" и я полез его смотреть". То есть, он сам почти НИЧЕГО не смотрит, почти НИ ЗА ЧЕМ не следит, почти НИЧЕГО не понимает. Всё, что он пишет о паре команд НХЛ, за которыми хоть как-то следит, - его субъективное и оторванное от реальности восприятие ("да, этот материал я пишу, как болельщик Торонто") действительности с претензией на аналитику.

Материалы Петухова - не материалы для спортивного ресурса, а наполнение для комментариев. Вот там вся эта лирика, субъективщина и демагогия смотрелась бы, как влитая.
+5
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CHIP26RUS
Снова шутка про Жано,которая и в прошлый раз не зашла
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Lightning 91
Ответ Pitts
Сразу минус. Потом попытка прочитать. Не получилось, жалко времени.
Обидно, что Питтсбург анекдотом назвал?)
+2
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Latenight Radio
Ландескуг не центр
+2
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Lightning 91
Тампа - чемпион)))))
+2
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Pitts
Сразу минус. Потом попытка прочитать. Не получилось, жалко времени.
+8
-5
+3
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