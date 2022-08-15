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До третьего кубка «Тампе» не хватило миллиметров. Но это все равно великая команда

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Кучеров, Купер и проблемы «молний» в разборе плей-офф-2022.

«Тампа» была в двух победах от третьего подряд Кубка Стэнли. У нее поменялся состав, ее терзали травмы, она прошла по самой сложной ветке плей-офф, но все равно добралась до финала – в абсолютно новом стиле. 

Игнорировать величие этой команды могут только идиоты, и то, что третьего кубка не случилось – не так важно. Перед нами исторически крутые мужики.

Этот выпуск – о них. Кучеров, Хедман, Василевский, Палат, Сирелли, Сергачев, Макдона.  

И о том, как «молнии» едва не добрались до самого громкого успеха последних лет. Подписывайтесь на мой канал - в ближайшее время там выйдет пачка видосов по героям Кубка Стэнли-2022, а потом, разумеется, документалка про Батрака.

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