Есть ли у «Тампы» шансы или это конец легендарного пути? Обсуждаем четвертый матч финала Кубка Стэнли в прямом эфире

Угадайте, кто ведущий.

Игроки «Тампы» по ходу плей-офф много раз повторяли: у нас есть опыт, мы видели многое. Ну вот, договорились – в финальной серии плей-офф-2022 команда столкнулась с ситуацией, которой последние три сезона просто не было.

Счет в серии 1-3. Нужно три победы подряд. И соперник не собирается сдаваться – и даже наоборот, немного подпрыгивает от предвкушения своего трумфа.

В этой ситуации «Лайтнинг» оказались после поражения в четвертом матче серии. Какой получилась игра? Чего «Тампе» не хватило для победы? Что будет дальше? Эти вопросы обсуждаем в прямом эфире (окошко ниже), обязательно подписывайтесь на мой канал, во время плей-офф он просто кипит.