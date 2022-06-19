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Ничушкин – душа «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли. Первый в форчекинге и на чужом пятаке

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Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
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Уже заработал на новый контракт.

Перед началом финала много обсуждали, как «Тампа» будет закрывать Маккиннона и хватит ли на это сил Энтони Сирелли. Но игра открыла нового героя «Эвеланш».

В середине первого периода первого матча серии «Тампа» – «Колорадо» случился грандиозный эпизод, в котором Ничушкин чуть ли не в одиночку, на широком шаге задавил всю защиту «молний» и заставил ее потерять шайбу – а потом забросил ее в ворота.

Прошло три дня – и ничего не изменилось: начало игры, шайба у Райана Макдоны, Валера Ничушкин активно идет на защитника, запирает того у борта, потом нагоняет вообще всех соперников подряд – и выходит на чужой пятак с броском.

Игра Ничушкина в последних двух матчах – это эмблема, дух и стиль «Колорадо». Да, Маккиннон – лицо этой команды, но таким, как он, быть невозможно. Невозможно так быстро работать с шайбой и быть настолько опасным в решениях; далеко не все игроки этого «Колорадо» настолько же ядерно талантливы.

Но и в целом команда берет свое в этом плей-офф скорее не талантом, а усердием, работоспособностью и энергетикой – и вот как раз это Валера иллюстрирует лучше всего. Он рвется вперед, толкается, отбирает шайбу и направляет ее прямо на чужие ворота. Он быстр и целеустремлен. Он, в конце концов, совсем не маленький парень и просто так спрятать от него шайбу не получится. 

По последним сезонам «Колорадо» вообще видно, что он нашел свою команду и что в этой команде он на своем месте – но в этом плей-офф и особенно в финале Ничушкин просто прекрасен.

Сайт NaturalStatTrick считает индивидуальные ожидаемые голы – это xG, сгенерированный конкретным игроком – и по сумме двух матчей против «Тампы» Ничушкин с отрывом первый игрок «Колорадо». 

В первом матче он создал 0,74 ожидаемого гола – это почти в два раза больше второго по показателю игрока. Во втором у него 0,33 – и это всего на одну сотую меньше, чем у Андре Бураковски, который стал лучшим.

Благодаря его напору и объему катания на чужой половине, первая тройка «Эвеланш» с ним, Ландескугом и Маккинноном выглядит просто непобедимой – во второй игре они сыграли вместе восемь минут, и за это время «Тампа» создала 0 ожидаемых голов. Просто ни одного, ни одной даже самой маленькой доли xG. 

Все опасности, созданные за это время, генерил «Колорадо» – и в этом огромная заслуга Ничушкина. Глядя на его игру, я понимаю, что он будто бы всегда был создан для такого хоккея. Ему не нужно отдавать начало атаки, его не нужно включать в какую-то сложную пасовую игру – просто дайте ему возможность рубить соперников и сразу лезть на ворота. Дайте ему возможность теряться на чужом пятаке среди нескольких соперников – и он будет это делать. 

И, конечно же, доверьте ему стать капитаном Форчека – он справится с этой ролью лучше всех в команде.

Форчекинг – это основа успеха «Колорадо» на старте финала. Защитники «Тампы» ни в одной серии плей-офф за три года не встречали такого сопротивления на стадии начала атаки; и я думаю, что против такого сочетания габаритов и динамики, какое есть у Ничушкина, они тоже не играли. И защитники выглядят растерянными против Ничушкина. Он будто бы слишком быстр и слишком точен для этих своих габаритов.

И он не перебарщивает с силовой игрой, он все равно играет в шайбу, и его главная цель – не сломанное плечо соперника, а шайба. Чужие ворота. Гол Василевскому.

За первые два матча он набрал уже 3+1, и его текущая форма – иллюстрация главного страха болельщиков «Тампы» перед третьей игрой.

Ведь если этот парень продолжит в том же духе и на этом же уровне, у их любимой команды шансов не очень много. Если вообще есть.

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Фото: East News/AP Photo/John Locher, Harry How/Getty AFP, Matthew Stockman/Getty Images/AFP

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