Петухов – об еще одной нашей команде НХЛ.

Приз зрительских симпатий – самая унизительная штука на планете, но если бы в НХЛ честно выдавали что-то типа, то по итогам плей-офф-2022 такую награду однозначно заслужили «Рейджерс».

Итоговый результат команды вряд ли устроит игроков, но за эти полтора месяца они показали нечто очень ценное – возможно, самое ценное, что можно показать в турнире, кроме победы. «Рейнджерс» показали прогресс. Они показали очевидный рост. Они были той командой, которая начала плей-офф достаточно нервно (с 1-3 в серии с «Питтсбургом» и о-о-о-о-очень неоднозначного хоккея), но преодолела все барьеры, выросла по ходу турнира и на глазах вытянула себя на новый уровень.

По ходу регулярки они не впечатляли, несмотря на стабильные результаты. Казалось, что их твердое место в зоне плей-офф – результат падения «Айлендерс», например, и великолепной формы Шестеркина.

Сейчас, в середине июня мы провожаем в отпуск самую настоящую команду, которая вела в серии с «Тампой» 2-0, которая была всего в двух победах от выхода в финал, и которая заставила «Лайтнинг» показывать что-то очень близкое к максимуму своих возможностей.

О том, что мы все узнали о «Рейнджерс» за май-июнь 2022-го, я рассказываю ниже, а пока подпишитесь на мой телеграм, там продолжается не прямая трансляция Кубка Стэнли.

Похоже, что Шестеркин – это надолго

Игорь выдал шикарную регулярку, и перед плей-офф было прям волнительно: а что если это была только вспышка?

Похоже, что нет. Очень похоже, что это была вообще не вспышка.

В прошлом году величие Андрея Василевского удобно было отслеживать по таблице сайта Moneypuck.com с заковыристым для русскоязычных пользователей названием «Голы, отраженные сверх ожидаемых». В плей-офф-2021 Вася убрал всех конкурентов и создал двойной отрыв от ближайшего – им был Кэри Прайс – 26,6 против 12,3.

Прямо сейчас в этой таблице лучший – Шестеркин, и его отрыв от Василевского не так велик, но он есть, и он заметный: 18,6 против 12,7.

Игорь будто бы прибавил в плей-офф и стал основой для защиты «Рейнджерс». Он читал простые комбинации «Каролины», он справлялся со сложными ходами «Тампы» и опережал соперников в битве на пятаке, был готов к переводам и в последнем матче грандиозно накрыл два выхода 2-в-1 с поперечной передачей (сэйв на Хэйгле выглядит особенно невозможным).

Серия с «Питтсбургом» выдалась нервной, но там заметно трясло всю защиту Нью-Йорка, и каков вклад Игоря в эту нервозность, лучше всего оценит только тренерский штаб; в целом, по дистанции Шестеркин был реальным Х-фактором и держал свою команду в игре на финише серии против мощной «Тампы».

«Рейнджерс» здорово обороняются

Одно из сильнейших впечатлений этого плей-офф – качество защиты НЙР во втором раунде. Да, старт серии был стрессовым, но с третьего матча команда начала перемалывать нападение «Каролины» и забирать один матч за другим, по сути не имея никакого преимущества. Просто кристально чистая работа по плану, основанному на плотности в своей зоне. Пятерка «Рейнджерс» сжималась в своей зоне, отрезала нападающих «Харрикейнс» от поддержки защитников и выжимала их из зоны. И так раз за разом, раз за разом.

Да, против команд, которые атакуют не только силой, но и интеллектом, «рейнджерам» было сложнее, и серия против «Питтсбурга» очень походила на проигранную – но против «Пингвинов» эти проблемы удалось компенсировать атакой. Ровно то же самое нужно было и в финале конференции, и «Рейнджерс» не хватило даже не столько голов, сколько просто смен с качественным контролем шайбы в чужой зоне; то есть – нападения.

Защитные схемы в порядке, Шестеркин их прекрасно дополняет, и на уровне исполнителей все превосходно. Фокс – один из самых умных защитников поколения, Линдгрен – львиное сердце, Миллер за полтора месяца вышел на новый уровень и смотрится во всех смыслах отличным защитником, он и забивает, и отрабатывает против Кучерова на своей половине.

Хочется, чтобы летом Галлан занялся атакой, но и при таком наборе в защите он способен собрать очень сильную контратакующую команду.

Треугольник Зибанежад – Фокс – Панарин дико опасен в большинстве

«Каролину» и «Тампу» «Рейнджерс» напрягли по сути одной схемой. Максимальная плотность в своей зоне + Шестеркин + голы в большинстве, которые в какой-то момент пошли конвейером. Панарин справа, Фокс на вершине, Зибанежад слева, готовый бросать – и все. Забили один – уже легче. Забили два – считай, победа.

И новость тут не сам факт появления этой схемы, а ее эффективность. Еще по регулярке было понятно, что Фокс по сути единственный игрок этого состава «Рейнджерс», который понимает игру в пас на уровне Артемия Панарина – и что им реально интересно играть вдвоем.

Было известно, что у Зибанежада шикарный бросок. Все было понятно. Но ко второму раунду все трое разошлись, и пасы пошли с угрожающей точностью, а Мика просто перестал промахиваться мимо ворот. В какой-то момент большинство «Рейнджерс» – ну, первая спецбригада – выглядело опаснее, чем большинство «Тампы», с Кучеровым, Хедманом и Стэмкосом.

Если вы сейчас заглянете на официальный сайт НХЛ, то увидите, что «Рейнджерс» – первые по реализации большинства, хотя они сыграли на несколько матчей больше, чем любой из конкурентов.

«Тампа», правда, проблему этой схемы решила радикально, перестав удаляться – и в одном из последних матчей Галлан решил собрать эту связку в равных составах; получалось так себе.

Но все трое очевидно остаются в команде и должны стать еще сильнее – и эта связка будет еще большей угрозой.

Чего не хватило с «Тампой»?

У ответа на этот вопрос несколько граней. Результаты, продвинутые цифры и просто впечатление говорят об одном: «рейнджерам» не хватило их нападения. Не хватило нескольких минут в чужой зоне и качественных атак с ходу – да и вообще атак с ходу. Эта версия была бы неполноценна без очень важного добавления: «Лайтнинг» приложили титанические усилия, чтобы это нападение нейтрализовать.

Список предпринятых Купером мер я выкатывал в одном из прошлых текстов: идеально подобранные и в итоге почти идеально сработавшие наложения, игра в средней зоне, максимальная концентрация игроков, которые постоянно выигрывали борьбу за шайбу, Андрей Василевский.

«Рейнджерс» не очень много атаковали и в серии с «Каролиной», но там у них получалось реализовывать моменты с очень высоким процентом. В четвертом матче их xG = 1,59, а шайб было 4. В шестом при xG = 2 заброшенных шайб сразу пять, в седьмом при xG = 2,4 голов аж шесть. Да, были голы в пустые ворота, были ошибки вратарей, но это будто бы другой уровень результативности.

В последних четырех играх команда забросила всего пять шайб – этого мало.

Результативность Зибанежада, Панарина и компании резко упала после того, как Купер внес свои изменения в состав и подпилил хоккей своей команды под соперника. И вот Галлан просто не придумал, чем он может ответить. Долгое время, три матча подряд, «Рейнджерс» придерживались того же сценария, что и в серии с «Каролиной», но он работал все хуже. В конце концов Галлан перетасовал звенья – и что из этого получилось, не хочется вспоминать даже ему самому.

Если не вдаваться в детали, все достаточно просто. У «Рейнджерс» по ходу всего плей-офф нападение работало в режиме чуда – на отскоках, на удаче, на таланте игроков. Системно сильным было только третье звено, тройка Хитила, но против него сыграл Николас Пол. Вдохновение Зибанежада перекрыл Сирелли, а против Панарина играла тройка Стэмкоса и Кучерова – по хайлайтам этой серии вы в целом можете понять, кто был сильнее в этом размене.

«Рейнджерс» не хватило связей или решений, которые бы позволяли нападающим создавать моменты в условиях повышенной плотности последних игр плей-офф.

Есть ощущение, что в следующем году они вернутся

Я в этом практически уверен. При всех своих проблемах «Рейнджерс» смогли пройти две сложные серии и были успешны в третьей, самой сложной. На эту стадию турнира команду вытащил потенциал ее состава – мне кажется, он практически безграничен. Он не ниже, а по-моему даже и выше, чем у «Колорадо» – потому что у «Эвс» нет такой защиты и не будет такого вратаря.

Это очень талантливая и уже очень крепкая, очень неудобная команда. Которая умеет обороняться, у которой есть характер и которая умеет забивать. Для больших побед ей нужно все это немного укрепить – и особенно старательно поработать над игрой с шайбой, над игрой в нападении: отдельные эпизоды из серии с «Тампой» это просто какая-то КХЛ, а то и хуже.

У «Рейнджерс» очень необычный подбор нападающих, целая пачка из которых подвисает в статусе неограниченно свободных агентов – вот с этим набором тренеру и генменеджеру стоит получше разобраться. Проработать какую-то Идею, которая объединит игроков в кулаки и позволит «рейнджерам» создавать преимущество в игре против любого соперника лиги.

Потенциал для этого у состава есть, осталось вытащить этот потенциал на лед и заставить его работать.

Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports, Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports