Все о великом матче «Тампы» и «Рейнджерс»: Панарин разогнал свое большинство, а Кучеров взломал Шестеркина

Рассказывает Никита Петухов.

Серия «Тампы» и «Рейнджерс» не радовала напряжением и вообще угрожала вчера в полночь по Москве превратиться в тыкву: если б «молнии» продолжили линию первых игр, Зибанежад, Панарин, Фокс и особенно Шестеркин не стали бы их задерживать на этой стадии.

Вместо абсолютного хоккея это был бы абсолютно необязательный хоккей.

Но даже на дистанции одной серии у команд полно времени, чтобы переосмыслять и пересобираться, и «Тампа» в полном составе (как тренеры, так и игроки) умеет это делать чуть ли не лучше всех в мире. В итоге третий матч серии получился великолепным – я бы даже сказал, великим.

Что такое абсолютный хоккей? Это хоккей, в котором важна буквально каждая мелочь, буквально каждая смена, каждое касание шайбы и бросок. Хоккей, в котором ты боишься моргать, чтобы не пропустить что-то важное.

Третья игра между «Лайтнинг» и «Рейнджерс» получилась именно такой – и когда стало ясно, что это будет, результат перестал иметь для наблюдателя принципиальное значение. Могло быть снова 6:2 в пользу Нью-Йорка, могло быть наоборот, «Тампа» могла б забить больше, а могла б проиграть – при любом раскладе это было бы великолепное зрелище.

Правда, развязка была очень эффектной и умножила восторг, это правда. Умножила еще и потому, что теперь мы точно знаем: это не закончится в четыре матча и вряд ли закончится в пять.

Ниже я собрал для вас ключевые пункты по фантастическому третьему матчу финала Востока, а вы пока подписывайтесь на мой телеграм, там лежит практически стенограмма этой игры, только в гифках.

«Тампа» наконец-то стала собой

Переживания по поводу продолжительности этой серии строились на впечатлении от хоккея действующего чемпиона в первых играх. Что это было? Кто вышел в майке Хедмана? Почему у Кучерова столько потерь? Где та команда, которая так здорово, почти идеально, компенсировала любые потери желанием отрабатывать назад в серии с «Флоридой»?

Третий матч оставил эти переживания позади. За первый период «Тампа» допустила всего одну потерю (за два прошлых матча потерь было 50). Хедман был титаном – как обычно. Макдона включил режим волшебника на своей половине площадки. Сергачев играл смело, но аккуратно.

Но и главное – нападение было нападением. Тройка Сирелли, несмотря на сопротивление «Рейнджерс» в позиционной защите, несмотря на высокую активность соперника в своей зоне, была монстром, выжигала чужой пятак – и провела в атаке кучу полезного времени. Хэйгл, Киллорн и тот же Сирелли сгенерировали сумасшедшие xG = 1,28 – у звена Кучерова 0,47, у тройки Панарина – 0,02 за весь матч.

Перри отдал голевую передачу. Пол уже в принципе наиграл на «Селки Трофи» в предыдущих матчах, но и в третьей игре был исключительно хорош.

Другое дело, что «Тампе» от этого не стало намного проще. «Рейнджерс» были быстры и показали, что 2-0 в серии – это не столько проблемы «молний», сколько их заслуга. Команда реально выросла за последний месяц и вышла на уровень, которого раньше не показывала. Несмотря на готовность сражаться, «Лайтнинг» было дико тяжело – и матч мог закончиться как угодно.

Шестеркин напугал атаку «молний»

Впрочем, главная причина неудач «Тампы» в третьем матче – не кто-то из полевых, а Игорь Шестеркин. Мы много говорим, что это серия «Шестеркин против Василевского», но есть ощущение, что за три игры Игорь уже оторвался в споре. Вчера у Василевского было меньше пропущенных, но и процент отраженных тоже меньше – несмотря на то, что как обычно он был блистательным и даже в стиле Шестеркина пытался организовать атаки своей команды.

Андрей в полном порядке, но у него не получается стать Х-фактором в этой серии. А Игорь именно это и выдает. Защитники «Рейнджерс» старательно выжигают пространство в своей зоне, но только вратарь превращает все броски Кучерова и компании в какую-то необязательную трату времени. Он отлично читает игру и всегда находится на линии броска и не потерялся даже в тот момент, когда у Стэмкоса и Кучерова прошли два подряд поперечных перевода в большинстве.

Шестеркин не делает сумасшедших сэйвов, он всегда находится на линии броска и, кажется, этим очень нервирует нападающих «Тампы». Оказываясь вчера на бросковой позиции, они регулярно отказывались от очевидного решения, искали каких-то улучшений и в итоге упускали момент – даже когда шел выход, например, 3-в-1.

Разумеется, в составе «Тампы» есть игрок, который не мог смириться с таким доминированием вратаря над его партнерами. Собственно, баттл Кучерова против Шестеркина и решил исход этой игры.

Панарин, Фокс и Зибанежад вывели большинство «Рейнджерс» на космический уровень

Правда, до этого был отрезок, на котором «Рейнджерс» забросили две, вышли вперед и подвесили над будущим серии большой такой пахучий знак вопроса.

Команда Галлана осуществила удачную попытку подсадить «Тампу» на тот формат игры, в котором «Нью-Йорк» вытащил серию против «Каролины». Может быть вы помните: активная защита в своей зоне + активная работа Шестеркина + голы Зибанежада в большинстве.

Казалось, что у «Тампы» есть ресурсы – и людские, и системные – на то, чтобы справиться с этими голами. Но и сами «Рейнджерс» не замерли: Панарин разгорается с каждой игрой, Фокс прибавляет, а точность, с которой бросает Зибанежад, не становится ниже. То есть у них очень простая схема в большинстве – идет или перевод от Панарина на Мику, или то же самое, но через Фокса. И эта элементарная штука работает, потому что Фокс и Панарин – суперзвезды, они прекрасно прячут искренние намерения и шикарно исполняют эти передачи.

Всего за матч они 4-5 раз идеально вывели шведа на бросок – одним из них он забил напрямую, еще один от Василевского отлетел на пятак, где шайбу спокойно добил Крайдер.

Той же схемой «Рейнджерс» поставили «Тампу» на грань выживания.

Кучеров все-таки взломал Шестеркина

«Тампу» очень выручил неожиданный пас Кори Перри в большинстве; но основной участок голевой работы лежал на Никите Кучерове. Пол, Сирелли, Хэйгл и тот же Стэмкос дают активность, они дают энергию, напряжение в чужой зоне. Но с этим напряжением Шестеркин справляется – ему несложно читать все эти простые броски и давление, он даже в этом плей-офф видел не менее изобретательных ребят (особенно в первом раунде – у «Питтсбурга»).

Против Игоря нужны какие-то хитрые ходы, за них в «Тампе» отвечает понятно кто, и он потратил весь матч, чтобы эти ходы все-таки найти. Нашел два – сначала в большинстве, когда неожиданным сильным броском по низу он прошил Шестеркина, готового к любому развитию событий, кроме такого.

И второй раз – шикарно, поэтично, с чисто кучеровским спокойствием – уже на последней минуте. «Тампа» спокойно раскатилась (на финише матча ей вообще очень помогло то, что «Рейнджерс» сами отдали территорию и инициативу), зашла в чужую зону, попробовала атаковать с ходу, потом подняла шайбу на синюю линию – и Кучеров затесался между линиями защиты, внутри защитного блока «Рейнджерс».

Вообще-то они туда никого не пускают, и успешно не пускали нападающих «Каролины», но Кучеров – это Кучеров. Он получил шайбу спиной к воротам и не глядя скинул Палату, у которого не было вообще никакого другого варианта, кроме как ткнуть ее в ворота.

Когда смотришь на повторе, развитие атаки кажется очевидным, но в моменте это было непредсказуемо – и еще очень-очень быстро. По реакции Шестеркина видно, что этот ход Кучерова он просчитать не успел – и был просто к нему не готов.

Две пробоины от Кучерова – и Игорь, который играл просто блистательно, упустил этот матч. Вот так вот «Рейнджерс», которые в своем стиле играли на победу, дали «Тампе» шанс вернуться в игру.

Что дальше? Боюсь, предсказать это невозможно. В финале Востока-2022 так много переменных, что прогнозировать нет никакого смысла. Нужно смотреть и просто кайфовать от хоккея.

Фото: REUTERS/Kim Klement