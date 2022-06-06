Два наших гения выясняют, кто круче.

Господи, что это сейчас было такое? Что я только что увидел? С каким же трудом сейчас даются хоть какие-то слова.

У меня уже давно закончились соусы, под которыми можно подавать финалы конференций Кубка Стэнли; в прошлой серии я применил словосочетание «абсолютный хоккей» – и это было сколько дней назад?

А что тогда было сегодня? Не знаю, у меня твердое ощущение, что третий матч «Тампы» и «Рейнджерс» – лучший из тех, что я видел. И я знаю, что такое ощущение бывает после великих матчей. Их вряд ли возможно сравнить – ну, например, как сопоставить полуфинал МЧМ-2012 с седьмым матчем серии «Даллас» – «Колорадо»? Но ощущение, которое после таких игр возникает, ни с чем спутать нельзя.

И вот сейчас я точно понимаю: это оно. Это был великий матч, который начинался как битва вратарей – Василевский и Шестеркин были великолепны на стартовом отрезке, да и в целом всю игру – а продолжился...

Ну вот тут я и перейду к самому интересному.

«Василевский против Шестеркина» – таким был первый соус для подачи финала Востока широкой аудитории. Два таких наших красавца: один, возможно, лучший вратарь в истории, другой – возможно, лучший вратарь сезона. Два таких разных вратаря, с абсолютно разными техническими характеристиками и сильными сторонами.

Идеальный сюжет, у которого всего один недостаток: Василевский и Шестеркин не пересекаются в игре. Они не обмениваются взглядами и вообще не контактируют на льду. Это поединок заочный, как в какой-нибудь мобильной игре: кто наберет больше очков, то есть отобьет больше бросков, тот и красавец.

Это интересно обсуждать, но не очень интересно смотреть. Они оба были сегодня чрезвычайно хороши – по разные стороны площадки.

Третий матч показал, кто с кем сражается в этой серии по-настоящему. Лицом к лицу, в непосредственном контакте. Чьи решения на площадке направлены на то, чтобы взломать решения противника – ну и так далее.

Когда Кучеров положил первую шайбу «Тампы» в матче, он исступленно заорал в лед. И было очевидно, откуда такая реакция – он наконец-то взломал Шестеркина. Он не забил 1-в-0. Он не запутал Игоря ни одним своим неожиданным действием. Он делал все как обычно, но Шестеркин со всем справлялся.

Забить у Никиты получилось только после двух поперечных переводов в большинстве, паса Хедмана и резкого, неожиданного, нетипичного броска низом в дальний, кажется, угол – только вот эту штуку Игорь пропустил.

Но не сломался – и дальше просто, чисто, спокойно пылесосил примерно все броски «Тампы». Их в итоге набралось под 50 – и я не вспомню ни одного, который бы заставил Шестеркина как-то выворачиваться. Все, что можно было прочитать, Игорь прочитал.

Кроме последнего действия Кучерова в матче. Он, зная, что идет последняя атака основного времени, принял шайбу на чужом пятаке и вместо суетливого разворота и попытки броска спокойно положил шайбу на неудобную и покатил туда, куда даже не мог посмотреть.

А там был Палат, а перед Палатом был удивительный зверь – пустой угол ворот Шестеркина. Ни один игрок «Тампы» за весь матч не видел ничего подобного.

Чех шмальнул в этот угол – и выиграл для «Тампы» самый сложный матч за три последних плей-офф.

Этот матч таким сложным для «Тампы» сделал Шестеркин. А Шестеркина перехитрил Кучеров.

Вот они между собой и решат, кто пойдет дальше. В непосредственной, и при этом не в силовой, а в интеллектуальной схватке. Кто кого обманет. Кто кого прочитает. Кто сделает ход, который удивит соперника. Кто останется непредсказуемым на протяжении всей серии.

Это будет очень интересно — и по-прежнему есть ощущение, что эта битва только началась.

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 1-2

Фото: East News/Mike Carlson/Getty Images/AFP, AP Photo/Chris O’Meara