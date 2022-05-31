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Кучеров против Панарина, Василевский против Шестеркина, Макдэвид против Маккиннона. Кубок Стэнли сошел с ума

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Никита Кучеров Никита Кучеров
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Артемий Панарин Артемий Панарин
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Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
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Прямой эфир с Никитой Петуховым. 

Привет. Если вы еще не поняли, Кубок Стэнли-2022 в самом разгаре, и он – просто отличный.

Мы увидели 5 седьмых матчей в первом раунде, увидели, как одна команда проигрывая 1-3 и 2-3, отыгрывалась и выходила в следующий раунд.

Мы увидели как «Торонто» преодолел свои комплексы, а Коннор Макдэвид – силу земного притяжения. 

Мы увидели, что как два наших вратаря стали безальтернативно лучшими в лиге, а один из них, скорее всего, и в истории. 

Мы увидели, как «Рейджерс» играют в защите. Мы увидели, как «Калгари» не играют в защите. 

Мы увидели, как главное оружие «Флориды» – скорость в средней зоне – безжалостно уничтожается двукратным чемпионом, который, казалось бы, на это уже не способен.

Мы увидели очень много часов потрясающего хоккея. 

И знаете что? Впереди – почти столько же.

Финалы конференций довольно удивительным образом сталкивают между собой главных русских звезд, двух лучших вратарей современности на одной ветке, и двух рулевых канадцев на другой. 

О том, чего ждать от предфинальной стадии Кубка Стэнли, говорим  в прямом эфире, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие шоу (а это именно шоу).

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