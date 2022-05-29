Шестеркин для «Рейнджерс» больше, чем вратарь. Он помогает команде в деталях, о которых другие просто не думают

Хорошо, что приехал.

Забавная деталь: в плей-офф остались 5 команд, и за две из них играют бывшие вратари СКА – Коскинен в «Эдмонтоне» и Шестеркин в «Рейнджерс». Причем в Питере они играли одновременно, в одной бригаде, и все это время тренеры больше доверяли финну (об этой несправедливости я рассказывал вот в этом материале).

Теперь Микко смотрит, как 40-летний Майк Смит тащит команду в финал Кубка Стэнли и остается основным вратарем, даже пропуская броски из чужой зоны.

Тем временем Шестеркин берет 37 бросков из 39 и выводит свою команду в седьмой матч серии с «Каролиной».

И надо сказать, делает он не только это.

В какой-то момент шестой игры на канале TNT дали графику: «Количество очков в серии против «Каролины». У Шестеркина – 2, у Криса Крайдера – 1. В моменте у вратаря очков больше, чем у лучшего снайпера команды в регулярке – неплохо, правда?

Да, у этих чисел скорее символическое значение, но в том-то и дело: они символизируют желание Шестеркина дать своей команде больше. Дать больше, чем он дал вчера. Дать все, что он может дать. А может Шестеркин немного больше, чем среднестатистический вратарь.

Сегодня Игорь отдал две передачи, одна из которых стандартная вратарская удача – просто подставил шайбу ближнему, а тот отдал пас на гол; а вторая – вполне неплохой пас своего игроку верхом на выход из зоны.

Мы все помним его короткое шоу в первом раунде – великую голевую передачу, которая очень помогла «Рейнджерс» в конкретном матче (а значит и в серии), которая так замечательно заткнула болельщиков «Питтсбурга» (они пытались троллить Игоря кричалкой) и которой, на самом деле, просто не было бы, играй в воротах «рейнджеров» какой-нибудь другой вратарь.

Последнее надо понимать – и это делает пас еще более крутым.

По ходу плей-офф я видел не только передачи. В серии с «Питтсбургом» Игорь один раз подставился под нападающего соперника – хотел поймать того на фол такой вот хитростью. Не получилось, но попытка была красивая. В шестом матче с «Каролиной» он сфолил сам, заблокировал Джарвиса, который рвался к шайбе за ворота с пятака – тоже ведь не по глупости, а от желания помочь.

Не вся эта помощь материализуется на табло, но и мы замечаем далеко не все попытки Игоря повлиять на ход матча. Сколько на самом деле этих попыток? И ведь ими Шестеркин не компенсирует свои промахи в непосредственной игре в воротах, эти попытки – приятный бонус к тому, что и так работает неплохо. Тридцать семь сэйвов + две голевые передачи, она из которых прям передача-передача – это не то, на что команда рассчитывает от базовых настроек вратаря.

Шестеркин давно показал, что его настройки гораздо лучше базовых и старается выжать из себя максимум – что и нужно делать в плей-офф, не правда ли? Он переосмысливает позицию вратаря и раздвигает границы возможного прямо на наших глазах – и делает команду реально сильнее.

Когда вратари будущего начнут отдавать в каждом матче по 2-3 голевые передачи, мы будем знать, кто сделал этот технический прием возможным.

Фото: East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP, AP Photo/John Minchillo