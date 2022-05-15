«Тампа» и «Торонто» выдали шедевр. Их седьмой матч сложно объяснить, но невозможно забыть

У Никиты Петухова – хоккейный отходняк.

Я видел версию, что серия «Тампы» и «Торонто» – это досрочный финал Востока, и она категорически не нравится мне пренебрежительным отношением к остальным участникам вечеринки (вы обалдели – вычеркивать «Каролину»?). Но я понимаю, откуда растут ее ноги.

Эта серия легко набрала все признаки досрочного финала Востока. «Лайтнинг» и «Лифс» максимально близки к пику своего развития (первые с него, скорее всего, сходят, вторые вот только взбираются) в текущих составах, и там, и там – суперзвезды, талант, глубина и даже кое-какая стратегия (ТМЛ в этом смысле дико прибавили прямо вот на глазах). Для обеих команд вылет из плей-офф сейчас был о-о-о-о-о-очень большой неприятностью: «Торонто» уже кучу лет не выбирается за пределы первого раунда и наработал себе кое-какие комплексы, а «Тампа» открыла для себя возможность, доступную только избранным – третий кубок подряд. И все это только полдела.

Вторая половина – они выдали шесть очень ярких шоу с разными результатами и выбрались в седьмой матч, как и должно быть в приличном финале. Аптекарь выдал хоккейное счастье прям по рецепту.

Оставался последний шаг – устроить красивую финальную битву. Чтобы был закрученный сюжет, драма, неожиданные герои и обескураживающая развязка. Что-нибудь такое, чего невозможно представить.

Сегодня ночью в «Торонто» все это было. И сюжет, и драма, и герои, и развязка. Правда, все это сплелось в такой единый большой ком, что вычленить что-то отдельно и описать, скорее всего, не получится. Это просто было невероятное шоу, достойное какого угодно статуса. Финал Олимпиады? Легко, да и с запасом. Финал Кубка Стэнли? Да без проблем.

Я не очень понимаю, как объяснять произошедшее в этой игре, и мне кажется, как раз объяснять – это лишнее. Хоккеем нужно наслаждаться – так вот летсгоу.

Обратите внимание на то, что «Тампа» снова вышла обороняться. «Лайтнинг» спали и видели, что сыграют с этим «Торонто» на 0-1 пропущенных шайб, и все не получалось. Просто не выходило засушить Мэттьюса, Нюландера, Марнера и Тавареса. Они все забивали и забивали. И казалось, что уже и не получится, что защитные ресурсы системы Купера исчерпали себя – и на тебе. Еще один матч, проведенный, по сути, в своей зоне, только на каком-то бешеном, нечеловеческом уровне.

Василевский пускал голы и пускал, всю серию, а сегодня вообще перестал. Он выдал тот самый кубковый перфоманс, за серию которых ему в прошлом году и дали «Конн Смайт Трофи». Просто человек отбил все броски. Поймал все шайбы. Ликвидировал все угрозы – ну, с небольшой погрешностью. Выиграл для команды матч. Показал, кто на самом деле лучший вратарь не то что сезона, а вообще в хоккее.

У «Тампы» травмировался Пойнт – по сути, главный командный центр – и травмировался на ровном месте, еще в первом периоде. И весь матч просидел на скамейке, чуть ли не рыдая. «Лайтнинг» были вынуждены постоянными перестановками в звеньях компенсировать эту потерю. Казалось, что сейчас-то они точно обречены: Пойнт, кроме всего прочего, был главным оружием против первого звена «Торонто».

Но его подстраховала остальная команда.

Казалось, что если кто-то у «Тампы» и будет героем в смысле заброшенных шайб, то Кучеров или Стэмкос – а две шайбы забил Ник Пол. Забил каким-то немыслимым образом: просто пошел к чужим воротам и ткнул мимо Кэмпбелла. С такой легкостью, будто он в седьмых матчах забивает всю свою карьеру. Если вы не в курсе, Ник Пол три года назад играл в АХЛ.

Я был уверен, что «Торонто» победит, потому что команда реально, без всяких шуток и оговорок, сильна. Я не верил, что они смогут забить только одну. Я не верил, что такое возможно. И «Листья» очень старались, в этой игре «Лайтнинг» прошли по лезвию.

Скажете чудо? А я скажу – так и должно быть в финале. Точнее: так и должно быть в хоккее – без разницы, финал это или нет. Это было неповторимое зрелище. и все остальное не очень важно. Две блистательные команды сыграли в блистательный хоккей.

Хорошая новость в том, что это только первый раунд – и впереди такого хоккея будет еще очень много.

Фото: REUTERS/Dan Hamilton-USA TODAY Sports; East News/Claus Andersen/Getty Images/AFP