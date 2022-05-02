«Вашингтон» подведут вратари, «Питтсбург» старый, у «Тампы» проблемы в нижних звеньях. Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли

Петухов рассказывает про всех плохое.

Вот-вот стартует розыгрыш Кубка Стэнли – главный хоккей 2022-го. Мы с вами находимся в моменте, когда на рынке хоккейных текстов лучше всего расходятся предсказания и прогнозы «Кто же возьмет приз?». В это время года более-менее все медиа синхронно сходят с ума и пытаются угадать ту единственную команду, которая летом искупается в фонтане в центре своего города.

Уверен, примерно этого вы ждете и от меня. Ну же, давай, произнеси это очевидное заклинание: «фавориты – «Колорадо» и «Флорида» (если я правильно помню, в НХЛ больше всего экспертов показывают именно на них).

Предсказать, какая из 16 команд победит – вы думаете, это реально? Вероятность попадания всего в районе 6% – Денис Куляш попадал по воротам с лучшим процентом. Как можно на такое подписываться? Зачем? Это же заведомое поражение.

Мне по душе более реалистичные вероятности. Самая элементарная математика буквально кричит в рупор: в случае с Кубком Стэнли гораздо проще угадать, не кто возьмет приз, а кто его не возьмет. Вероятность попасть просто гигантская: слетят все, кроме одной команды, называй любую – и получай почти 94% вероятности.

Более того, даже если скажешь, что Кубок Стэнли не возьмет никто из участников, то окажешься максимально близок в правде – 15 из 16 команд действительно проиграют.

Парадокс, но как красиво.

В этом году я решил поступить именно так: заявить, что ни одна команда не возьмет Кубок Стэнли, и объяснить почему. И меня ждет триумф: в 15 случаях мой прогноз сбудется, а облажаюсь я только в одном случае.

Но и на этот случай у меня есть специальный ход: для каждой команды я напишу фразу, которой буду отмазываться в случае ее победы – и все, стану неуязвимым.

Подписывайтесь на мой телеграм, там Кубок Стэнли будет проходить даже чуть быстрее, чем в прямом режиме, а мы начинаем.

Разумеется, не у всех команд одинаковые шансы взять Кубок Стэнли. У кого-то их больше, у кого-то меньше, есть аутсайдеры, есть фавориты. Поэтому я собрал клубы с похожей вероятностью в разные группы, то есть корзины – их получилось четыре. Вот они:

Просто ноль шансов на кубок:

«Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Даллас».

Ничтожно мало шансов на кубок:

«Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон», «Миннесота», «Эдмонтон».

Кажется, что у этих команд шансов больше, но на самом деле их так же ничтожно мало, как и у предыдущей группы:

«Флорида», «Торонто», «Колорадо».

Команды, которые точно не выиграют, но почему-то кажется, что они получше остальных:

«Каролина», «Тампа», «Бостон», «Сент-Луис», «Калгари».

Ну, к прогнозам!

1. Просто ноль шансов на кубок

«Лос-Анджелес»

В НХЛ нет слабых команд, а в плей-офф НХЛ таких команд нет тем более, но я не могу отделаться от ощущения, что «Кингс» играют в Тихоокеанском дивизионе, который и до этого был довольно слаб, так еще и у «Вегаса» просто сломался этот сезон. В какой-то момент регулярки в зоне плей-офф вообще находился «Анахайм», представляете?

Что я скажу, если все-так победит: теперь понятно, почему Владимир Ткачев не пробился в их состав, там такая сумасшедшая плотность.

«Нэшвилл»

Со времен впечатляющего кубкового забега-2017 (прошли в финале конференции «Анахайм», в финале Кубка Стэнли проиграли «Питтсбургу») «Предаторс» едут более-менее на той же самой структуре игры от синей линии, от таланта защитников – раньше там были еще Эллис и Пи Кей, а сейчас только Йоси и немного Экхольм.

Нападение в этом сезоне выглядит бодрее, чем раньше, но вы слышали, что говорил Дэррил Саттер про первого соперника «Колорадо»? «Это будет трата времени», – и вот очень похоже на то.

Что я скажу, если все-так победит: я просто слишком доверился Саттеру, а надо было слушать свое сердце.

«Даллас»

В прошлом году «Старс» не вышли в плей-офф и в прессе объясняли, что так даже лучше: надо отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. Сейчас акции этой подготовки явно не в цене: в 2020-м «Калгари» и «Даллас» тоже встречались в первом раунде, и тогда «Старс» считались фаворитами. Теперь – ровно наоборот.

Ну такое бывает: команда уже на сходе, но ей хватает сил, чтобы выбраться в плей-офф. Похоже, тот самый случай.

Что я скажу, если все-так победит: вы слышали песню, которую включают после их голов? С такой просто невозможно проигрывать.

2. Ничтожно мало шансов на кубок

«Рейнджерс»

Для меня «Рейнджеры» – это второй «Торонто». Не очень обдуманно насобирали очень хороших игроков, у которых не кликает – и теперь все вместе будто бы сидят в заложниках друг у друга. Панарину не с кем играть в пас, Галлан ставит силовой хоккей – и все эти отдельные части не очень подходят друг другу. Поэтому тащит Шестеркин и таланты по отдельности – тот же Панарин.

Стоит ли и говорить, что для плей-офф это не очень классная схема.

Что я скажу, если все-так победит: да я давно говорю, что Шестеркин – гений.

«Питтсбург»

Есть ощущение, что «Питтсбург» – это чуть более живой «Даллас». Разница в том, что «Старс» в плей-офф рассчитывают на Хинтца и Робертсона, а «Пингвины» все на тех же Кросби и Малкина. Не то чтобы это за гранью приличий, но как-то сложно представить, чтобы они уже в четвертый раз, через пять лет после предыдущего, затащили команду на самый верх. В НХЛ бывает все, но кажется, что все-таки так не бывает.

Что я скажу, если все-так победит: я предупреждал, что в НХЛ бывает все.

«Вашингтон»

Не вижу проблемы в том, что «Кэпиталс» не такие яркие как пять лет назад – для старта в плей-офф это, возможно, даже более выгодная позиция. Но вижу проблему во вратарях: серию с «Айлендерс» в 2021-м «Вашингтон» упустил во многом из-за ошибок Самсонова и поменять вратарскую бригаду не удалось. Теперь остается верить, что Илья и Витек выросли за год – но так ли это?

Что я скажу, если все-так победит: это была последняя гастроль одного из сильнейших составов десятилетия.

«Миннесота»

«Уайлд» смотрятся симпатично и даже очень, это свежий выбор для русского болельщика в плей-офф-2022 – все-таки до этого у нас просто не было возможности поболеть за «Миннесоту». Но много ли мы помним примеров, когда симпатичная команда брала кубок? Нужны какие-то более веские основания – и их надо будет предъявить в плей-офф. Что это может быть? Ну, кроме Капризова? Сказать сложно.

Что я скажу, если все-так победит: я очень рад за Диму Куликова!

«Эдмонтон»

«Ойлерс» – это комета: небольшое огненное ядро тащит за собой какой-то аморфный бесконечный хвост. Смотреть хайлайты «Эдмонтона» в регулярке – одно удовольствие, он бывает очень опасным, когда первое звено и первая бригада (то есть – Макдэвид) в порядке. Но бардак в защите и нижних звеньях в плей-офф будет просто балластом.

Что я скажу, если все-так победит: ну что, Макдэвид официально круче Мэттьюса!

3. Кажется, что у этих команд шансов больше, но на самом деле их так же ничтожно мало, как и у предыдущей группы

«Флорида»

«Пантеры» вместе с «Колорадо» – настолько очевидные фавориты у букмекеров и псевдоэкспертов, что даже неловко говорить об их шансах. Такие команды всегда проигрывают в первом раунде условному «Коламбусу» со счетом 0-4.

«Флорида» – превосходная команда, но в глаза бросается этот ее любимый формат игры, при котором она сначала пропускает 2-3 или даже может быть 5, а потом отыгрывается. Это даст нам очень веселую серию, но разве так можно выжить на какой-нибудь решающей стадии? Сомнительно.

Что я скажу, если все-так победит: а что вы хотели, у них Бобровский на воротах, рано или поздно он должен был помочь.

«Торонто»

«Мэйпл Лифс» уже не первую регулярку используют для того, чтобы пустить пыль в глаза – и зрителям, и экспертам, и, что хуже всего, себе. Видели бы вы их прессу: лучший сезон по очкам! Мэттьюс – лучший снайпер! У-а-а-а-а.

Как будто это все что-то значит.

Про минусы ТМЛ я готов говорить часами. У них, в отличие от кучи команд плей-офф, нет какой-то понятной структуры игры. Ее заменяют индивидуальные действия – даже вот то первое звено, которое так здорово набирало очки в регулярке, играет не на основе взаимодействий, а тупо за счет активности. Мэттьюс, Марнер и Бантинг здорово носятся по чужой зоне, потом шайба отскакивает к Митчу, тот находит Остона – и вынимай. Это класс, но это не элитная тройка.

У «Торонто», по сути, нет второго и четвертого звена. Во втором – окончательно потеряли друг друга Таварес и Нюландер, в четвертом – играют Спецца и Симмондс, и это выглядит экстремально слабо. Таварес, скорее всего, переходит в стадию ветерана, Нюландеру просто не подходит эта команда: тут не очень понимают, что он за игрок на самом деле, и не ищут ему подходящих партнеров.

В защите неплохой набор игроков, но это именно набор игроков – я не знаю, какими в первом матче будут пары. Это невозможно предсказать – там очень много переменных; и на самом деле, там просто нет каких-то железных связок – по-моему, это о работе генменеджера и тренера говорит лучше, чем набранные в регулярке очки. В чемпионате была куча игр с разными командами, а в плей-офф надо сразу же пройти «Тампу». Взять у нее 4 игры из семи.

Не очень себе это представляю.

Что я скажу, если все-так победит: а с НХЛ.ком майку Нюландера сейчас можно заказать?

«Колорадо»

Я обожаю «Колорадо»: если бы Доктор Стрэндж реально существовал, я бы затусил с ним и попросил отмотать сезон на начало – и вместо всех игр «Торонто» и «Тампы» посмотрел бы все матчи «Колорадо». Это не команда, а просто автомат по доставлению хоккейного удовольствия.

Но когда я говорю про «Колорадо» в плей-офф, я вспоминаю концовку серии-2020 против «Далласа». «Эвс» повели в счете за 3 минуты до конца седьмой игры – показалось, что все, обессилевший «Даллас» прибит.

«Даллас» отыгрался в следующей смене, «Колорадо» просто рассыпался и легко пустил тройку нападающих в свою зону. В регулярке это чистый фан, в плей-офф с такими прибабахами просто не идут дальше. Остаются в памяти – и во втором раунде.

У «Эвеланш» блистательная команда. Возможно, самая блистательная в НХЛ. Я желаю им победы как никому (кроме «Тампы»), и я буду страстно за них болеть; но может быть именно поэтому я за них переживаю – они же вообще не хотят защищаться. В этом их прелесть, но в этом их слабость – и я не уверен, что Мэнсон и Лехконен решают вопрос.

Что я скажу, если все-так победит: Господи, какое счастье, я не верю своим глазам.

4. Команды, которые точно не выиграют, но почему-то кажется, что они получше остальных

«Каролина»

Я провел в голове такую штуку – взял все команды, вышедшие в плей-офф, и выкинул все, у которых вижу какие-то более-менее очевидные минусы. Получилась, да, такая симуляция плей-офф – и остались две команды. Одна из них «Харрикейнс».

Наверное, дело в том, что я их не то чтобы прямо идеально знаю. В моем отношении к ним слишком много дистанционного уважения – «Каролина» производила очень серьезное впечатление всякий раз, когда я на нее попадал в этом сезоне. Даже когда она проигрывала.

Структура там будь здоров, они скинули слабоватых вратарей и взяли Андерсена, который с нормальной защитой будто воспрял духом. А ведь в прошлом году именно вратари лишили возможности всерьез побороться с «Тампой» за выход в следующий раунд. Там были матчи, буквально проигранные из-за ошибок Мразека и Недельковича.

Сейчас даже не знаю, о чем можно сказать. Весь мой страх за «Каролину» основывается на силе Востока: в кого ни ткни, любому участнику этой мясорубки будет трудно, почти нереально ее преодолеть.

Что я скажу, если все-так победит: я вам рассказывал, как провел в голове симуляцию этого плей-офф?

«Тампа»

«Лайтнинг» лишились четырех супербойцов боттом-6 из чемпионского состава и заменили их одним молодым игроком, двумя ветеранами и Ником Полом. Ни про одного из них нельзя сказать, что он не вписался. Кажется, в «Тампу» невозможно не вписаться, если уж тебя туда взяли – потому что здесь тебя знают лучше, чем ты сам.

Вопрос в том, что боттом-6 все равно не приобрел какого-то законченного вида. School Bus-лайн Марун – Бельмар – Перри на месте, но звено дико своеобразное и не покрывает столько пространства, сколько покрывала тройка Марун – Джонсон – Джозеф / Колтон. А звена Хэйгл – Колтон – Пол вообще пока нет, оно, по сути, так и не заиграло – не очень понятно, какую роль оно будет исполнять вот в таком составе.

Ценность тройки Гурде была в том, что она работала будто бы бетоном – то есть укрепляла игру «Тампы», выходя на лед, и очень качественно делала ту работу, которая была нужна в моменте. Не пропустить? Бьемся в своей зоне. Забить? Летим в контратаки, давим защитников, напрягаем чужой пятак. Минуты этого звена на льду были очень качественно заполненным игровым временем; я готов прям брать конкретные матчи и показывать куски, в которых «Тампа» могла бы развалиться, если б эта тройка была хоть чуть-чуть хуже – как ни крути, а серию с «Айлендерс»-2021 «молнии» прошли практически завалившись набок, на двух колесах.

Куча команд лиги за год стала сильнее, нагрузка на состав будет мощнее, и я вообще не уверен, что «Тампа»-2022 готова к этим испытаниям.

Что я скажу, если все-так победит: да я это все плохое про них на фарт писал, на самом деле.

«Бостон»

Превосходная команда с большими пробоинами в составе. Второго центра так и не нашли – может быть, стоило выменять Гертла? Без Крейчи «Бостон» будто бы лишился такой элитной и очень стильной глубины; Холл, конечно, закрывает эту позицию большого имени, но он же игрок совсем другого ритма.

И снова тема вратарей, Улльмарк не выглядит человеком, который протащит «Брюинс» сквозь гигантов Востока.

Что я скажу, если все-так победит: «Бостон» – моя любимая команда последних лет, ни секунды в них не сомневался.

«Сент-Луис»

«Блюз» в четвертой корзине – это не благотворительная акция. В НХЛ вообще любят преувеличивать слабости и постоянно недооценивать команды, и «Сент-Луис» будто бы одна из таких недооцененных.

Они были на грани финала в 2016-м, выбрались туда в 2019-м – и победили; и нельзя сказать, что сейчас это совсем другая команда. Да, многое поменялось, но ядро-то сохранилось, структура не должна была развалиться. Добавился Буч, взлетел Кайру, Володя снова тот. «Сент-Луис» будет очень серьезным бойцом в плей-офф.

Но – вратарь. Вилле Хуссо – чемпион НХЛ? Не представляю, как такое возможно.

Что я скажу, если все-так победит: было довольно очевидно, что «Сент-Луис» готов на большие свершения, и мы все это видели.

«Калгари»

Это вторая команда, оказавшаяся в финале в результате моей мысленной симуляции плей-офф.

Саттер выстроил превосходную систему, Годро – один из лучших игроков в НХЛ, у Маркстрема отличный сезон – каких-то очевидно слабых мест у «Калгари» нет вообще. Крохотного размера вопросы есть к результативности тех звеньев, что ниже первого, но это фантазии – у Манджипани 35 голов, камон.

С учетом длины дистанции есть вопрос к коллективному опыту конкретно этого состава – я понимаю, что звучит казенно, но тут уж как есть. Ну и все-таки обыграть «Колорадо» в серии из семи матчей – это слишком грандиозная задача.

Что я скажу, если все-так победит: ну не, «Калгари» еще до старта плей-офф выглядели моими фаворитами.

Фото: East News/David Berding/Getty Images/AFP, Adam Glanzman/Getty Images/AFP, Mike Ehrmann/Getty Images/AFP ; REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Eric Bolte-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Jason Franson/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency, Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency