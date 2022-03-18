«Спартак» с ходу разбил команду Ротенберга. Поймал СКА на ошибках, ушел в защиту и довел до разгрома

Легендарные 6:1.

У главного тренера СКА сегодня будет сложный разговор с генменеджером. Похоже, он не очень понимает, как использовать собранный генменеджером состав – ну или тот набрал случайных людей, которых никак не получается собрать во что-то более-менее рабочее.

Фраза «Комаров в первом звене» звучит как панч, который разорвет арену «Айлендерс» и уложит на лопатки Барри Троца, но в КХЛ, в СКА – это реальность. Да, Комаров должен был связывать Бурдасова и Кузьменко, да, звучит смешно, и да, на третий период тренер СКА все-таки их растащил – но перед этим были два проигранных.

С другой стороны, вопросы к генменеджеру – а где центры? Кемппаинен выбыл – и все? Хуснутдинов провел бодрый матч, но он вообще не связующий центр. Где воспитанники школы? Где продуктивные обмены и работа на рынке?

У генменеджера СКА сегодня будет сложный разговор с тренером. Ха-ха.

Если серьезно, то «Спартак» – это первое позитивное удивление этого плей-офф (а может быть и сезона). Пока весь наш хоккей, все клубы без исключения куксились на фоне бесконечных пауз, москвичи вдруг вышли и сыграли очень оптимистично. Не идеально, и не то чтобы с огромным запасом. Но – свежо ногами, смело головой, разумно руками.

В руках, по-моему, вся разница этого матча: армейцы слишком вальяжно относились к шайбе (лучшая иллюстрация этого – потери Лехтонена), а «Спартак» старательно цеплялся за нее в каждом игровом моменте. Вот буквально в каждом. Цыплаков видит, что идет под удар, и ставит корпус так, чтобы упасть, но перед этим выкрутить руки и скинуть себе за спину – на партнера. Дроздов видит, что Лехтонен завел себя в тупик, цепляет пас, который идет Бурдасову – и летит вперед.

Победу москвичей конечно видно на табло, но по сути она вот в этих десятках единоборств – хотя это даже не единоборства, это игра в шайбу. Игра в хоккей. У СКА в чужой зоне отличная диагональ под бросок нападающему на пустой угол – но ее обязательно кто-то зацепит. По активности – ровно. По броскам – ровно. По инициативе СКА получше.

Но вот по таким чисто техническим моментам у «Спартака» очевидный перевес; посмотрим, что будет на дистанции в серию, я вам по опыту просмотра НХЛ скажу, что там в этом очень хороша «Тампа» – ее защитники и нападающие так здорово играют в шайбу, перехватывают пасы, останавливают дриблинг, блокируют «сам смысл броска» (фраза Дениса Казанского), что очень многое не доходит до угроз и наоборот, очень многое из того, что они делают сами, доходит. Из-за чуткого и внимательного отношения к шайбе. И это очень похоже на тренерскую работу; впрочем, пока хватит про тренеров.

И да, у «Спартака» очевидный перевес в немного необъяснимой реализации. «Бросок – рикошет – вынимай – все в шоке» – вот таких сегодня было две или три еще до голов в пустые ворота. И конечно же эти шайбы считаются, но в следующем матче их вполне может не быть, а сегодня на общем впечатлении они безусловно сказались.

Ну то есть «Спартак» супер, СКА – нет, но часов через 40 это уже ничего не будет значить, все будет заново (главное держать Лео Комарова подальше от первого звена).

И еще одна оговорка: «Спартак» сегодня вышел на хоккей, как и должен выходить аутсайдер, нагло, смело, с верой в себя. Так играют команды, которым нечего терять. Но с этого момента «Спартаку» уже есть что терять. Упустить серию после победы 6:1 – это будет очень обидно.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев