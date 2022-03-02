Серия против «Авангарда» – возможно, последняя проверка Квартальнова: способен ли он вообще взять Кубок Гагарина

Ходит вокруг титула уже 7 лет.

Летом-2014 проект перезапуска ЦСКА (спонсор – «Роснефть») вышел на новый уровень. Команда затарилась свежей порцией игроков – например, французом Да Костой, который освоился в звене с Радуловым и Иваном Телегиным, пропустившим весь прошлый сезон – и, наконец, нормальным тренером.

Перед этим армейцами рулил американец Джон Торчетти – довольно странный период в жизни клуба. Летом пришел Дмитрий Квартальнов – пришел из «Сибири», с амбициями, на взлете. Весной-2014 его «Сибирь» в первом раунде обошла «Ак Барс» и во втором уступила будущим чемпионам из «Магнитки». Новое место, новый уровень, новые задачи, новый потолок.

Квартальнов строил простой и эффективный хоккей, который в масштабах армейского бюджета обещал очень многое.

Многое – было: ЦСКА сразу же вышел в финал конференции, где вел 3-0 против СКА и каким-то чудом упустил победу.

«ЦСКА был очень быстрым, даже быстрее нас, – выдыхал уже после победы в Кубке Гагарина Игорь Захаркин. Было очевидно: победитель пары СКА – ЦСКА стал бы чемпионом».

Через год СКА самоустранился из числа контендеров (см. главу «Эффект Назарова») и ЦСКА был финале, против «Магнитки», и взял стартовый матч 5:1, но дальше не пошло – 3-4. После первой игры Сергей Гимаев-старший сказал, что у армейцев больше шансов, Квартальнов потом бушевал: «Ну кто сказал, что нам должно было быть легко!? Эта команда два года назад брала кубок».

В 2017-м от ЦСКА ждали шага вперед, а случилось наоборот – во втором раунде армейцев притормозил вязкий «Локомотив» Кудашова. Квартальнова довольно логично, хоть и слишком поспешно, уволили из ЦСКА и вне всякой логики приняли главным тренером «Локомотива» (это хоккейный менеджмент, не спрашивайте).

В «Локомотиве» у него была дерзкая и молодая команда, которая неплохо колотила СКА – но снова без результата.

В 2019-м Квартальнова наконец-то приняли в Казани. Всегда считалось, что трудоориентированный подход Дмитрия будет хорошим продолжением традиций, заложенных Билялетдиновым, но сам Билялетдинов долго не уходил, поэтому встретиться не получалось.

Как только пост освободился, Квартальнов приступил – и правда: будто бы один кусочек лего встал на другой. Та же рабочая этика, та же страсть, те же позиционные атаки, исходящие не от работы с шайбой, а от работы корпусами, по углам.

«Такая агрессия выхлестывает оборону, – объяснял в интервью Sports.ru помощник Квартальнова Игорь Горбенко. – Тяжело обороняться, когда на тебя идет прессинг. Допустим, соперник в защите играет боксом. Передачи для них вообще не проблема – сделайте хоть сто, катайтесь по зоне. Не подпустят к воротам, а если броски от синей, то все время соперник на линии броска. Как такое разломать? Обыгрывать 1 на 1, в лоб лезть, набрасывать и добивать. Тогда появятся разрывы, и оборона будет уставать».

Первая регулярка Квартальнова в Казани обещала многое, но плей-офф остановили из-за ковида. В следующем плей-офф Казань была в финале конференции и нарвалась там на «Авангард». Получилась лучшая серия плей-офф, одна из лучших в истории, игроки добрались до момента, в котором обе стороны абсолютно заслуживали победы (в хоккее такое бывает), и ничье поражение нельзя было бы считать заслуженным – и тогда победил Омск.

Не проблема, да; с другой стороны – шестой подряд вылет из плей-офф для Квартальнова. Совпадение? Давайте подумаем.

На самом деле есть стойкое ощущение, что нет. Стиль Квартальнова – дико энергичный, силовой и волевой хоккей на всем протяжении, не исполнительский, а трудовой, на схемах – выглядит внушительно в том числе этой своей стабильностью. Я думаю у многих соперников в какой-то момент возникают мысли, которые обычно мучают шахматиста, играющего против компьютера: господи, а ведь я играю с машиной, она не ошибется никогда.

Проблема команд Квартальнова в том, что на поздних стадиях плей-офф они неизменно встречаются с не менее подкованными соперниками, у которых при этом есть творческая надстройка. Таким был СКА-2015, такой была «Магнитка»-2016, таким был «Авангард»-2021: переработать их невозможно, а свобода мышления регулярно подкидывает гол-другой-третий, особенно в моменты максимального напряжения.

В самые внушительные заходы на титул тренеру не хватало именно этого. Искры. Озарения. Креатива (извините). Интуиции, доверия не надежному игроку, а менее предсказуемому. Квартальнов раз за разом подбирается к этой стене, бьется и уходит домой.

Что это? Правда ли конкуренция за Кубок Гагарина устроена именно так? Готов ли Квартальнов обогатить свой арсенал? Или это просто его машины ни разу не были идеальными (в конце концов, Билялетдинов брал кубок с «Ак Барсом» в 2018-м).

Серия против «Авангарда» нужна нашему хоккею ровно для того, чтобы ответить на эти вопросы.

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Russian Look; РИА Новости/Алексей Филиппов, Максим Богодвид