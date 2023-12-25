Стилистические разногласия
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Новая форма «Бока Хуниорс» вдохновлена флагом Швеции. Почему?

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У них давняя связь.

В сеть просочился готовый третий комплект «Бока Хуниорс». На основе утечек сайт про формы Footy Headlines представил, как будет выглядеть дизайн на Эдинсоне Кавани.

Желтый крест на синем фоне напоминает флаг Швеции. И неспроста – именно им и вдохновлена форма «Боки».

Цвета «Бока Хуниорс» определил первый попавшийся на глаза корабль. Да, он оказался шведским

«Бока Хуниорс» в 1905 году основана группой итальянских и греческих иммигрантов. Поначалу команда часто меняла цвета: играли в бело-черном, небесно-голубом и бело-синем.

По легенде первые варианты не прижились: в 1906-м «Бока» проиграла матч за право носить такие цвета одному из столичных конкурентов. После этого отцы-основатели положились на случай: «Бока» возьмет цвета первого корабля, который причалит в порт Ла-Боки.

Им оказалось грузовое судно «Королева София». Хотя некоторые историки считают, что цвета «Боке» дал «Оскар II», прибывший в порт в начале 1907 года. Как бы там ни было, оба корабля плавали под шведским флагом.

С тех пор «Бока» играет в сине-желтом (или сине-золотом). Знаменитая желтая полоса сначала была диагональной, через пять лет превратилась в вертикальную, и регулярно используется до сих пор.

И даже скандинавский крест на футболках «Боки» уже появлялся. В сезоне-2009/10 клуб отметил 105-летие специальной формой, явно отсылающей к шведскому флагу.

В сезоне-2012/13 характерный крест (не желтый) появился уже на выездном комплекте.

Кстати, изначально шведский флаг сочетал желтый именно с темно-синим. Изменение на более светлые тона произошло в 1906 году.

Возможно, основатели «Боки» увидели в порту корабль именно под цветами до реформы.

Отсюда и такой темно-синий дизайн формы на Кавани.

Кстати, почему у скандинавских стран такие похожие флаги?

Фото: Gettyimages/Daniel Jayo; footyheadlines.com; bocajuniors.com.ar

14 комментариев
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Жаль не "Черная Жемчужина" зашла в порт. С черепом на черной форме, Кавани смотрелся бы лучше))
+42
-2
+40
Ответ siberianmax
Жаль не "Черная Жемчужина" зашла в порт. С черепом на черной форме, Кавани смотрелся бы лучше))
https://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/1757/2bd475877c96473f895c11d11d135b89.jpg
+12
-1
+11
Интересная история. Очень странно, конечно, вот так полагаться на случай в крайне важном вопросе самоидентификации. Это ведь не разовая акция для выставочных матчей, а цветовое решение на долгие годы.. Кстати, тёмно-синий насыщенный значительно круче смотрится, чем нынешний светло-синий.
+5
-1
+4
У них нет сезонов 2009/2010 и 2012/13. Сезон укладывается в календарный год , то бишь сезон 2009 и сезон 2010 это разные сезоны
+4
0
+4
Кавани - мушкетер
+3
0
+3
Ответ Печалин
https://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/1757/2bd475877c96473f895c11d11d135b89.jpg
Orlando Pirates, надо полагать? :)
+1
0
+1
Ответ Josep
Интересная история. Очень странно, конечно, вот так полагаться на случай в крайне важном вопросе самоидентификации. Это ведь не разовая акция для выставочных матчей, а цветовое решение на долгие годы.. Кстати, тёмно-синий насыщенный значительно круче смотрится, чем нынешний светло-синий.
Ты когда-нибудь спорил о чем-нибудь с греками?)) Потрясающе упёртая нация...так что там только таким образом и решать 😁
+1
0
+1
Ответ Josep
Интересная история. Очень странно, конечно, вот так полагаться на случай в крайне важном вопросе самоидентификации. Это ведь не разовая акция для выставочных матчей, а цветовое решение на долгие годы.. Кстати, тёмно-синий насыщенный значительно круче смотрится, чем нынешний светло-синий.
А иногда вот так вот наугад приходят самые лучшие решения. Особенно в вопросах выбора, когда можно долго спорить, согласно теореме Эскобара, о двух или более равновероятных и ерундовых выборах :)
К тому же, думаю, что учитывая, как часто организовывались и расформировывались клубы тогда, и с учётом того, что футбол всё ещё был развлечением с улицы, а не большой индустрией, вряд ли основатели Боки могли даже предположить, что их клуб в итоге будет самым известным в стране спустя сто с лишним лет, под теми же цветами, а оно так и получилось.
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Кавани тут с принтом Швеции на груди напоминает Етайпа )
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На последней футболке в статье виднеется флаг Финляндии 🇫🇮.По факту, скандинавский конкурент Швеции.
Видимо, маркетологи из далекой Южной Америки не особо изучали географию северной Европы.
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Ответ siberianmax
Жаль не "Черная Жемчужина" зашла в порт. С черепом на черной форме, Кавани смотрелся бы лучше))
Похоже Чёрная Жемчужина плавала неподалеку от Йоханнесбурга, где Орландо Пайретс 😏
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Ответ Josep
Интересная история. Очень странно, конечно, вот так полагаться на случай в крайне важном вопросе самоидентификации. Это ведь не разовая акция для выставочных матчей, а цветовое решение на долгие годы.. Кстати, тёмно-синий насыщенный значительно круче смотрится, чем нынешний светло-синий.
Идентификация в начале 20-го века))
Тогда людей такие вопросы заботили мало, особенно в футболе.
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Ответ Josep
Интересная история. Очень странно, конечно, вот так полагаться на случай в крайне важном вопросе самоидентификации. Это ведь не разовая акция для выставочных матчей, а цветовое решение на долгие годы.. Кстати, тёмно-синий насыщенный значительно круче смотрится, чем нынешний светло-синий.
Думаю в начале прошлого века никто так всерьез не воспринимал новомодную забаву, какой тогда был футбол. Если б отцам-основателям Боки рассказали бы чем станет клуб в следующем веке, я думаю, они бы сильно удивились)))
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Ответ Любитель футболок
На последней футболке в статье виднеется флаг Финляндии 🇫🇮.По факту, скандинавский конкурент Швеции. Видимо, маркетологи из далекой Южной Америки не особо изучали географию северной Европы.
Финны так то не скандинавы.
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