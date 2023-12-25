Новая форма «Бока Хуниорс» вдохновлена флагом Швеции. Почему?

У них давняя связь.

В сеть просочился готовый третий комплект «Бока Хуниорс». На основе утечек сайт про формы Footy Headlines представил, как будет выглядеть дизайн на Эдинсоне Кавани.

Желтый крест на синем фоне напоминает флаг Швеции. И неспроста – именно им и вдохновлена форма «Боки».

Цвета «Бока Хуниорс» определил первый попавшийся на глаза корабль. Да, он оказался шведским

«Бока Хуниорс» в 1905 году основана группой итальянских и греческих иммигрантов. Поначалу команда часто меняла цвета: играли в бело-черном, небесно-голубом и бело-синем.

По легенде первые варианты не прижились: в 1906-м «Бока» проиграла матч за право носить такие цвета одному из столичных конкурентов. После этого отцы-основатели положились на случай: «Бока» возьмет цвета первого корабля, который причалит в порт Ла-Боки.

Им оказалось грузовое судно «Королева София». Хотя некоторые историки считают, что цвета «Боке» дал «Оскар II», прибывший в порт в начале 1907 года. Как бы там ни было, оба корабля плавали под шведским флагом.

С тех пор «Бока» играет в сине-желтом (или сине-золотом). Знаменитая желтая полоса сначала была диагональной, через пять лет превратилась в вертикальную, и регулярно используется до сих пор.

И даже скандинавский крест на футболках «Боки» уже появлялся. В сезоне-2009/10 клуб отметил 105-летие специальной формой, явно отсылающей к шведскому флагу.

В сезоне-2012/13 характерный крест (не желтый) появился уже на выездном комплекте.

Кстати, изначально шведский флаг сочетал желтый именно с темно-синим. Изменение на более светлые тона произошло в 1906 году.

Возможно, основатели «Боки» увидели в порту корабль именно под цветами до реформы.

Отсюда и такой темно-синий дизайн формы на Кавани.

Фото: Gettyimages/Daniel Jayo; footyheadlines.com; bocajuniors.com.ar