Стилистические разногласия
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Кремовая футболка «Лилля» с принтом компаса – отсылка к текстильному наследию севера Франции

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«Лилль» и New Balance представили четвертый комплект. Получилось не только симпатично, но и со смыслом: кремовая футболка символизирует цвет хлопка-сырца, что отсылает к истории города.

Уже в XVI веке Лилль считался важным промышленным центром, где обрабатывали шерсть, хлопок и лен. Промышленная революция XIX века превратила Лилль в текстильную столицу Франции: по переписи 1896 года в промышленности работало до половины активного населения агломерации (две трети из них трудились как раз в текстильной отрасли).

Все начало меняться с 1960-х. Кризис хлопчатобумажного производства в Европе привел к закрытию фабрик и тотальной безработице. Только в 1990-х Лилль успешно перестроил экономику города на сферу услуг. С этого момента многие обветшавшие фабрики переоборудовали в современные офисы, но память о текстильном наследии региона жива.

Принт на футболке – компас, где стрелка указывающая на север выделена красно-синими цветами «Лилля» (город находится на самом севере Франции). Региональную идентичность также подчеркивает и надпись на внутренней стороне воротнике: Nous sommes le nord («Мы север»).

«Мы очень рады, что создали футболку, которая не только соответствует богатой истории «Лилля», но и признает влияние города в этом знаменитом регионе», – отмечает генеральный директор New Balance Football Кенни МакКаллум.

Четвертый комплект «Лилля» выпустили ограниченным тиражом. Есть подозрение, что долго в продаже футболка не задержится.

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Фото: instagram.com/losclive

2 комментария

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МТБ
Ответ шампион
Нью-Баланс вынодно отличается на фоне общего безвкусия
Ой, опять истории про то, какой нью беланс прям классный?
Правда не понятно, чем отличается. Очень простой цвет и принт. Блин, уверен, возьми вот эту футболку, замени NB на свуш и покажи вам, вы бы воротили нос "фу, какой примитив, какая безвкусица, просто наляпали стрелок поверх футболки, ничего интереснее придумать не смогли"
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шампион
Нью-Баланс вынодно отличается на фоне общего безвкусия
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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