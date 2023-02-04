Кремовая футболка «Лилля» с принтом компаса – отсылка к текстильному наследию севера Франции

«Лилль» и New Balance представили четвертый комплект. Получилось не только симпатично, но и со смыслом: кремовая футболка символизирует цвет хлопка-сырца, что отсылает к истории города.

Уже в XVI веке Лилль считался важным промышленным центром, где обрабатывали шерсть, хлопок и лен. Промышленная революция XIX века превратила Лилль в текстильную столицу Франции: по переписи 1896 года в промышленности работало до половины активного населения агломерации (две трети из них трудились как раз в текстильной отрасли).

Все начало меняться с 1960-х. Кризис хлопчатобумажного производства в Европе привел к закрытию фабрик и тотальной безработице. Только в 1990-х Лилль успешно перестроил экономику города на сферу услуг. С этого момента многие обветшавшие фабрики переоборудовали в современные офисы, но память о текстильном наследии региона жива.

Принт на футболке – компас, где стрелка указывающая на север выделена красно-синими цветами «Лилля» (город находится на самом севере Франции). Региональную идентичность также подчеркивает и надпись на внутренней стороне воротнике: Nous sommes le nord («Мы север»).

«Мы очень рады, что создали футболку, которая не только соответствует богатой истории «Лилля», но и признает влияние города в этом знаменитом регионе», – отмечает генеральный директор New Balance Football Кенни МакКаллум.

Четвертый комплект «Лилля» выпустили ограниченным тиражом. Есть подозрение, что долго в продаже футболка не задержится.

Фото: instagram.com/losclive