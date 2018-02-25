Мороз и гемор

Увы, подведение итогов конкурса откладывается. Матч «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен, и ответ на один из пяти вопросов повис в воздухе. По правилам букмекерских контор, можно было бы просто оформить всем участникам конкурса «возврат» и ограничиться остальными легитимными ответами. Но, думается, в данной ситуации правильнее будет подождать.

Итак.

Первый вопрос обломил всех – примерно в той же степени, что и огорчительный для нас результат матча. Только один человек - Алексей Горякин – поставил на проход «Авангарда», но он не угадал его соперника по полуфиналу.

Zlob оказался единственным участником конкурса, предположившим, что основное время матча «Амкар» - «Авангард» принесет нулевую ничью. Может быть, получился и не самый ожидаемый результат, но уж точно не более парадоксальный, чем крупная победа нашей команды, которую предсказывали многие. Откуда взяться большому числу забитых мячей в таких условиях?..

Уже первый день четвертьфиналов с лихвой перекрыл самые смелые прогнозы относительно числа пенальти, которые пробьют участники матчей. Их было 25 – на 5 больше, чем предсказал Zlob. Интересно, что LLIypuk своим ответом предвосхитил число 11-метровых в нашем матче (их было 18), а wowat34@yandex.ru – в игре СКА – «Шинник» (7). Но в зачет это, конечно, не пошло.

В основное время матча «Амкар» - «Авангард» было подано 7 угловых. Эту вполне среднестатистическую для нашей команды цифру угадали Игорь21, subscriber, Никита Пермский., Gennom, Санёк Брунс и Shima. Интересно, что почти каждый из них уже побеждал в одном из наших предыдущих конкурсов.

В итоге, Zlob, Игорь21, subscriber, Никита Пермский., Gennom, Санёк Брунс и Shima имеют в своем активе по одному правильному ответу и по одному вопросу в загашнике. Из них не имеет шансов на победу только Никита Пермский. – он предположил, что самым результативным четвертьфиналом будет игра «Амкара» и «Авангарда», завершившаяся нулевой ничьей. Shima, Санёк Брунс, Gennom и Игорь21 назвали матч «Крылья Советов» - «Спартак», а Subscriber и Zlob - «Тосно» - «Луч». Вот и подождем. Если игра в Самаре принесет больше трех мячей, то в жеребьевке примут участие четверо, если меньше – двое других. Если же в этом матче будет забито ровно три мяча, то на главный приз будут претендовать все шестеро.

А главный приз пока полежит...

Ну и последнее – то, чем завершаются все подобные тексты: конкурсов впереди будет много, так что подписывайтесь и не переключайтесь.