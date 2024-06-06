Акатьева и Жилина пропустили сезон, но попали в сборную. Все ли честно?

Софья Акатьева и Вероника Жилина – фигуристки, которые исполняли ультра-си – пропустили весь прошлый сезон, но попали в состав сборной на будущий (хоть и в резерв).

Как так вышло и все ли по правилам?

1. Акатьева в прошлом сезоне выступила только с одной программой, да и то не на соревнованиях – откатала короткую на контрольных прокатах, но с произвольной снялась. Это отголоски травмы, полученной летом 2023-го.

Потом были отчаянные попытки выступить хоть где-то: Софья меняла этапы Гран-при России один за другим, но в итоге пропустила все. А перед чемпионатом России стало ясно: сезон для нее закончен. У Акатьевой случился рецидив стрессового перелома стопы, и врачи посоветовали не рисковать.

Лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

Жилина, наоборот, откатала контрольные в расширенном формате – выступила и на юниорских прокатах, и на взрослых. Но потом тоже вмешалась травма – врачи запретили ей делать сложные прыжки (но в шоу она все равно каталась – с облегченным контентом).

И вот обе попадают в резервный состав сборной на новый сезон. Все ли справедливо?

На самом деле – да. Критерии отбора спортсменов в сборную прописаны в приказе министерства спорта России от августа 2023-го .

2. Как вообще определяют эти списки? Вот ответ в третьем пункте приказа: «Списки формируются по итогам выступлений спортсменом в прошедшем спортивном сезоне на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».

Международных турниров в прошлом сезоне у наших фигуристов не было, так что берем только всероссийские.

В сборную попадают спортсмены, которые:

● занимали места с 1 по 6 на чемпионате России, Спартакиаде сильнейших и других всероссийских спортивных соревнованиях;

● занимали места с 1 по 5 по итогам Кубка России или в финале Кубка России (в прошлом сезоне его заменила Спартакиада);

● занимали с 1 по 8 места на первенстве России, Спартакиаде учащихся и других всероссийских соревнованиях с ограничением верхней границы возраста (юниоры/юниорки);

● занимали с 1 по 6 места на первенстве России, Спартакиаде учащихся и других всероссийских соревнованиях с ограничением верхней границы возраста (юноши/девушки);

● занимали с 1 по 3 места на в командных соревнованиях на первенстве России, Спартакиаде учащихся и других всероссийских соревнованиях с ограничением верхней границы возраста (юноши/девушки).

3. Понятно, что Акатьева и Жилина никаких мест не занимали, а восстанавливались.

А где главный проект Плющенко – Вероника Жилина? Прыгала квады в сентябре, но теперь пропускает все турниры

Но есть лазейка, смотрим 25 пункт приказа: «По решению тренерского совета или другого коллегиального органа федерации в списки также включаются спортсмены <…> после выздоровления в связи с заболеванием или перенесенной травмой».

А это – как раз их случай. Акатьева и Жилина входили в прошлогодний состав сборной по результатам (Софья в том сезоне выиграла чемпионат России, Вероника – финал Гран-при России среди юниоров), пропустили следующий сезон из-за травмы и теперь имели полное право снова попасть в состав решением тренерского совета.

Об этом в конце мая говорил и гендиректор ФФКР Александр Коган: «Они являются членами одной из сборных страны. Мы будем смотреть по допуску вот этих кандидатов в сборную. Будем стараться допустить спортсменов по максимуму, чтобы посмотреть, что у нас вообще существует на сентябрь 2024 года».

Теперь главное для них – выступить наконец-то в самом сезоне.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы

Фото: РИА Новости /Александр Вильф