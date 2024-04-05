«Скорее всего, он будет страдать». Карлсен оценил всех на турнире претендентов – верит в Непомнящего?

В Торонто стартовал турнир претендентов по шахматам – первый тур, пожалуй, ожидаемо закончился ничьими.

Экс-чемпион мира Магнус Карлсен отобрался на турнир, но отказался в нем участвовать и сморит на соревнования со стороны. Перед турниром он оценил всех участников и распределил по шкале от того, у кого меньше всего шансов на победу, до главного фаворита.

Вот его рейтинг:

Алиреза Фируджа (Франция)

Мне очень нравится то, что я увидел от Алирезы в Tata Steel Chess в этом году. Он выступил неплохо на Chessable Masters 2024, дошел до финала против меня.

Честно говоря, он был ближе всего к тому, чтобы победить меня и на турнире Freestyle Chess (по шахматам Фишера – Sports). Я очень сильно верю в Алирезу. Но сейчас я отнесу его к категории «выступит хорошо», что вполне разумно, учитывая трудности, с которыми он столкнулся в прошлый раз.

Прогноз: выступит хорошо, но не победит.

Ян Непомнящий (Россия)

Итак, Ян мало что показывал последние несколько лет, за исключением двух турниров претендентов. У него иногда случаются вспышки, время от времени. На данный момент я не убежден, но думаю, что у него достаточно репутации, чтобы быть топ-претендентом на победу, учитывая, что он выиграл этот турнир дважды подряд.

Я думаю, он все силы бережет как раз для турнира претендентов. Но оба раза и обстоятельства сыграли ему на руку, если честно.

Я просто давно ничего не видел от Яна. В матче за шахматную корону он тоже играл не так хорошо. Я еще не полностью убежден в его силах. Но он все еще в группе главных претендентов.

Прогноз: один из топ-кандидатов на победу.

Гукеш Доммараджу (Индия)

Что касается Гукеша, то тут очень трудно сказать. Я не могу себе представить, чтобы он выиграл, но вижу, что его рейтинг по итогам турнира может варьироваться от +2 до -5. Я думаю, что он обязательно выиграет как минимум пару хороших партий, но будут и довольно серьезные поражения.

Я не думаю, что он справится совсем плохо, но и не думаю, что он справится слишком хорошо. Он еще не совсем готов совершить этот качественный рывок, и я думаю, что, вероятно, у него скорее получится плохой турнир, чем хороший.

Прогноз: выступит плохо.

Ниджат Абасов (Азербайджан)

Абасов явно провел потрясающий Кубок мира (Абасов стал четвертым и отобрался на турнир претендентов именно благодаря отказу Карлсена – Sports). Очень и очень трудно поверить в то, что он сможет повторить это.

Если он хорошо стартует, то сможет серьезно ограничить ущерб от будущих поражений, но в целом я думаю, что он, скорее всего, будет страдать. Как только ты начинаешь проигрывать, трудно остановить кровотечение, если ты значительно более слабый игрок, чем другие, каким, я думаю, Абасов сейчас, к сожалению, и является. Ему будет нелегко.

Прогноз: провалит турнир.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Я не думаю, что Прагг готов выиграть турнир, но я также не думаю, что он совсем уж провалится.

У него есть слабые моменты, но он достаточно стабилен психологически, у него улучшается репертуар и он очень серьезен. Я думаю, что Прагг вряд ли выиграет турнир, но я также не вижу, чтобы у него случился действительно плохой результат.

Прогноз: выступит хорошо, но не выиграет.

Фабиано Каруана (США)

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Я считаю, что у Фаби большие шансы на победу. Он очень силен. Похоже, он восстановил силы в классических шахматах после небольшого западения.

Возможно, он не так хорош, как в лучшие годы, особенно в 2018-м (Каруана тогда выиграл турнир претендентов, но уступил Карлсену в матче за первенство мира – Sports). У него такие же хорошие шансы, как и у любого другого. Он определенно принадлежит к группе шахматистов, у которых «большие шансы на победу».

Прогноз: большие шансы на победу.

Сантош Видит (Индия)

Видит значительно улучшился, особенно с психологической точки зрения. На турнире в Праге он выступил очень плохо, что не радует, но это не должно так уж много значить для турнира претендентов.

Я думаю, что Видит здесь находится где-то между уровнями: «выступит хорошо» и «выступит плохо». Я уверен, что он будет очень серьезным и хорошо подготовленным соперником. Он не выиграет турнир, хотя я думаю, что он способен показать действительно хороший результат, если дела пойдут по его сценарию.

Мне очень нравится, как он играет, но все же мне кажется, что на этом турнире у него будет много поражений. Так что с большей долей вероятности он закончит турнир с -4 по рейтингу, чем с +3.

Прогноз: выступит плохо.

Хикару Накамура (США)

Я думаю, что у Хикару никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем этот. Я бы сказал, что он и Фабиано – главные фавориты. Хикару в последнее время ведет себя довольно последовательно. У него отличный шанс, поэтому он относится к первой категории.

Прогноз: большие шансы на победу.

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Турнир претендентов закончится 21 апреля – за это время шахматисты сыграют 14 туров. А победитель встретится в матче за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

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Фото: Marcus Brandt/dpa, Piotr Kucza/Keystone Press Agency, Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press