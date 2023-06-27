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«Не надо лезть на дорогу и обливать нас пивом». Болельщик хотел селфи на «Тур де Франс», но устроил завал

Йонас Вингегард
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Тадей Погачар
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Тур де Франс Тур де Франс
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Велоспорт Велоспорт

На веломногодневке «Тур де Франс» день отдыха – и он очень кстати после двух подряд завалов.

И если на 14-м этапе инцидент устроили сами гонщики почти, то накануне в гонку вмешался болельщик.

За 129 км до финиша пелотон проезжал мимо толпы зрителей – один из болельщиков высунулся на дорогу и вытянул руку с телефоном, чтобы сделать селфи и толкнул американца Сеппа Кусса, спровоцировав завал.

«На дорогу вылезла рука и толкнула гонщика – все сразу посыпались на асфальт, как конфеты Skittles», – возмущался комментатор Eurosport Карлтон Кирби в прямом эфире.

Гонку продолжили после перерыва – никто из участников, к счастью, серьезно не пострадал. Но после этапа многие выливали раздражение в интервью.

«Ведите себя хорошо на дороге. Не вылезайте к нам, не толкайте гонщиков. Просто стойте смирно и смотрите гонку. Не надо лезть на дорогу и обливать нас пивом. Просто получайте удовольствие от просмотра вместо того, чтобы делать такие тупые вещи», – говорил лидер «Тур де Франс»-2023 Йонас Вингегард.

«Мы очень любим зрителей и болельщиков. Они приезжают из разных стран, и невероятно видеть, как много их находится на дороге на протяжении всех этапов.

Но постарайтесь быть немного осторожнее, смотрите на дорогу и на гонщиков, а не на вертолеты или в свои телефоны. Наслаждайтесь моментом! Я просто хочу, чтобы все могли оставаться в безопасности, потому что иногда это действительно становится очень опасным. Все может обернуться катастрофой», – согласился главный соперник Вингегорда словенец Тадей Погачар.

Многие команды также выступили с заявлениями, например, Cofidis: «Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы спортивный праздник оставался праздником не только для вас, но и для гонщиков. Вам не нужен телефон, чтобы создавать умопомрачительные воспоминания».

***

Это далеко не первый случай, когда по вине болельщиков на дороге страдали гонщики. Два года назад на том же «Тур де Франс» 30-летняя болельщица вылезла на дорогу с табличкой, на которой было написано «Привет бабушке и дедушке!»

В эту табличку тут же вписался немецкий гонщик Тони Мартин, а за ним посыпался и остальной пелотон.

Болельщица завалила пелотон на «Тур де Франс»: размахивала плакатом ради камер и не видела гонщиков – в итоге 21 пострадавший

Женщину нашли и арестовали – ей грозило до года лишения свободы, но она отделалась штрафом в 1200 евро.

Что ждет виновника нового завала (и нашли ли его вообще) – пока неизвестно.

«Тур де Франс» остановили из-за экоактивистов: они перекрыли дорогу, приклеили руки к асфальту и зажгли файеры

Фото: AP Photo/Daniel Cole

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