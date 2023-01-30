Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо
Малинин, Торгашев и Наумов – нет, это не участники Кубка России, а призеры чемпионата США по фигурному катанию-2023.
• Победившего Илью Малинина с Россией на самом деле связывает не так много – он родился в США, его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков почти всю карьеру выступали за Узбекистан. Они хоть и родились в России, еще в молодости уехали из страны.
Татьяна выигрывала финал Гран-при и чемпионат четырех континентов, у Романа титулов (кроме чемпиона Узбекистана) не было, зато он съездил на две Олимпиады.
У Ильи на этом турнире получилось не все: он упал с фирменного четверного акселя в произвольной, сдвоил лутц и тулуп, но, спасаясь, собрал уникальный каскад 3-3-3 (лутц, аксель, тулуп) в конце программы. Это явно не планировалось заранее, но ситуация заставила.
• Эндрю Торгашев взял на турнире бронзу, хоть и выиграл произвольную программу. Он тоже родился в США – в семье бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева.
Мельниченко родом из Одессы, выступала в танцах на льду и становилась чемпионкой мира среди юниоров. Артем Торгашев катался в парах – у него две медали юниорских ЧМ. Сейчас оба тренируют в Panthers Figure Skating Club во Флориде.
• Максим Наумов тоже попал на подиум чемпионата США-2023. У него похожая история – родители (Вадим Наумов и Евгения Шишкова) выступали за Россию, но переехали в Штаты, где у них и родился сын.
Наумов и Шишкова завоевали весь комплект медалей ЧМ в парном катании. А еще побеждали в финале Гран-при и пять раз попадали на подиум Евро. Дважды ездили на Олимпиаду – были 4-ми и 5-ми.
Так, а почему на пьедестале четверо?
Потому что на чемпионате США четверо официальных медалистов: Илья Малинин завоевал золото, Джейсон Браун – серебро, Эндрю Торгашев – бронзу, а Максим Наумов – медаль из пьютера (это такой сплав олова с другими металлами, такими как медь, сурьма, висмут или свинец).
Да, на чемпионате США во всех видах полагаются четыре медали, а не три, как мы привыкли. И это не формальность – такую медаль на самом деле вручают, а спортсмен считается призером. Даже подиум там на четверых – у парников получается особенно тесновато. Это не новая придумка: медали из пьютера на чемпионате США впервые выдали еще в 1921-м, а надежно они вошли в обиход в 1959 году.
Такая медаль нужна сразу по двум причинам. Во-первых, четвертое место – самое обидное, а медаль (пусть и из пьютера) все же скрасит возможную горечь от непопадания в топ-3.
Во-вторых, по правилам Федерации фигурного катания США, спортсмены, занявшие места в топ-4 национального чемпионата, становятся кандидатами на попадание в сборную на главные турниры. Так что только логично, что в команду могут отобраться именно четыре призера, а не три призера + один спортсмен (или пара), занявший четвертое место.
***
Ну и отдельно интересна ситуация с 28-летним Брауном – он почти не готовился к сезону, а в последний раз выступал на почти шоу-турнире Japan Open в начале октября (и то только с произвольной).
На чемпионат США Джейсон поехал, по словам тренеров, вообще не за медалями, а чтобы еще раз прокатать перед родной публикой.
В итоге на турнире он не прыгал четверных, но не только взял серебро, но и почти дотянулся до золота. Не рискни Малинин в самой концовке произвольной зайти на каскад 3-3-3, то почти наверняка отдал бы золото Джейсону.
Американец без четверных прыжков обыграл наших фигуристов – за счет чего и почему он этого не стесняется?
Чемпионат США
Сан-Хосе
Мужчины
Итоговое положение
1. Илья Малинин – 287,74
2. Джейсон Браун – 277,31
3. Эндрю Торгашев – 256,56
4. Максим Наумов – 249,14
5. Джимми Ма – 243,09
6. Лиам Капейкис – 226,85
Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports
3L-3A-3T высоко, пролётно и просто красиво.🔥
Любим мы себя унижать, хлебом не корми.
✌️
ну это, конечно, лукавство.)) Джейсон прекрасно видел гарантированную возможность серебра, а там, глядишь, даже и золота - достаточно помнить его баллы и прикинуть потенциальные баллы Малинина при неудаче (как оно и вышло). только вот и сам чисто не смог откатать.
поняла, что не все поймут, что это шутка, некоторые воспримут серьезно и обидятся;)
А-а-а, поняла, они-то переселились к нам, родили, но, сами понимаете, американцы по природе своей неталантливые, страшные, злые, глупые. Очень. И ихний доллар все-время падает. Скоро ниже плинтуса будет.
Так как в каждом из перечисленных соревнований победителей фактически четыре, т.е. по четыре первых места проходят на следующий уровень (региональные, секционные), то и на самом Чемпионате США по традиции награждают тоже четыре места. А то, что на ЧЧК и ЧМ есть только три места, это уже немножко другое дело. Кстати, потому, что отбор на национальный чемпионат такой сложный и многоступенчатый, сам статус участника Чемпионата США в Америке считается довольно значимым. Еще бы, пройти через такое сито.
А Малинину за 3+3+3!