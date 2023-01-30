Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо

Малинин, Торгашев и Наумов – нет, это не участники Кубка России, а призеры чемпионата США по фигурному катанию-2023.

• Победившего Илью Малинина с Россией на самом деле связывает не так много – он родился в США, его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков почти всю карьеру выступали за Узбекистан. Они хоть и родились в России, еще в молодости уехали из страны.

Татьяна выигрывала финал Гран-при и чемпионат четырех континентов, у Романа титулов (кроме чемпиона Узбекистана) не было, зато он съездил на две Олимпиады.

У Ильи на этом турнире получилось не все: он упал с фирменного четверного акселя в произвольной, сдвоил лутц и тулуп, но, спасаясь, собрал уникальный каскад 3-3-3 (лутц, аксель, тулуп) в конце программы. Это явно не планировалось заранее, но ситуация заставила.

• Эндрю Торгашев взял на турнире бронзу, хоть и выиграл произвольную программу. Он тоже родился в США – в семье бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева.

Мельниченко родом из Одессы, выступала в танцах на льду и становилась чемпионкой мира среди юниоров. Артем Торгашев катался в парах – у него две медали юниорских ЧМ. Сейчас оба тренируют в Panthers Figure Skating Club во Флориде.

• Максим Наумов тоже попал на подиум чемпионата США-2023. У него похожая история – родители (Вадим Наумов и Евгения Шишкова) выступали за Россию, но переехали в Штаты, где у них и родился сын.

Наумов и Шишкова завоевали весь комплект медалей ЧМ в парном катании. А еще побеждали в финале Гран-при и пять раз попадали на подиум Евро. Дважды ездили на Олимпиаду – были 4-ми и 5-ми.

Так, а почему на пьедестале четверо?

Потому что на чемпионате США четверо официальных медалистов: Илья Малинин завоевал золото, Джейсон Браун – серебро, Эндрю Торгашев – бронзу, а Максим Наумов – медаль из пьютера (это такой сплав олова с другими металлами, такими как медь, сурьма, висмут или свинец).

Да, на чемпионате США во всех видах полагаются четыре медали, а не три, как мы привыкли. И это не формальность – такую медаль на самом деле вручают, а спортсмен считается призером. Даже подиум там на четверых – у парников получается особенно тесновато. Это не новая придумка: медали из пьютера на чемпионате США впервые выдали еще в 1921-м, а надежно они вошли в обиход в 1959 году.

Такая медаль нужна сразу по двум причинам. Во-первых, четвертое место – самое обидное, а медаль (пусть и из пьютера) все же скрасит возможную горечь от непопадания в топ-3.

Во-вторых, по правилам Федерации фигурного катания США, спортсмены, занявшие места в топ-4 национального чемпионата, становятся кандидатами на попадание в сборную на главные турниры. Так что только логично, что в команду могут отобраться именно четыре призера, а не три призера + один спортсмен (или пара), занявший четвертое место.

***

Ну и отдельно интересна ситуация с 28-летним Брауном – он почти не готовился к сезону, а в последний раз выступал на почти шоу-турнире Japan Open в начале октября (и то только с произвольной).

На чемпионат США Джейсон поехал, по словам тренеров, вообще не за медалями, а чтобы еще раз прокатать перед родной публикой.

В итоге на турнире он не прыгал четверных, но не только взял серебро, но и почти дотянулся до золота. Не рискни Малинин в самой концовке произвольной зайти на каскад 3-3-3, то почти наверняка отдал бы золото Джейсону.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин – 287,74

2. Джейсон Браун – 277,31

3. Эндрю Торгашев – 256,56

4. Максим Наумов – 249,14

5. Джимми Ма – 243,09

6. Лиам Капейкис – 226,85

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports