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Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо

Эндрю Торгашев
чемпионат США
Джейсон Браун Джейсон Браун
Максим Наумов
сборная США сборная США
мужское катание
Илья Малинин Илья Малинин
Фигурное катание Фигурное катание

Малинин, Торгашев и Наумов – нет, это не участники Кубка России, а призеры чемпионата США по фигурному катанию-2023.

• Победившего Илью Малинина с Россией на самом деле связывает не так много – он родился в США, его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков почти всю карьеру выступали за Узбекистан. Они хоть и родились в России, еще в молодости уехали из страны.

Татьяна выигрывала финал Гран-при и чемпионат четырех континентов, у Романа титулов (кроме чемпиона Узбекистана) не было, зато он съездил на две Олимпиады.

У Ильи на этом турнире получилось не все: он упал с фирменного четверного акселя в произвольной, сдвоил лутц и тулуп, но, спасаясь, собрал уникальный каскад 3-3-3 (лутц, аксель, тулуп) в конце программы. Это явно не планировалось заранее, но ситуация заставила.

• Эндрю Торгашев взял на турнире бронзу, хоть и выиграл произвольную программу. Он тоже родился в США – в семье бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева.

Мельниченко родом из Одессы, выступала в танцах на льду и становилась чемпионкой мира среди юниоров. Артем Торгашев катался в парах – у него две медали юниорских ЧМ. Сейчас оба тренируют в Panthers Figure Skating Club во Флориде.

• Максим Наумов тоже попал на подиум чемпионата США-2023. У него похожая история – родители (Вадим Наумов и Евгения Шишкова) выступали за Россию, но переехали в Штаты, где у них и родился сын.

Наумов и Шишкова завоевали весь комплект медалей ЧМ в парном катании. А еще побеждали в финале Гран-при и пять раз попадали на подиум Евро. Дважды ездили на Олимпиаду – были 4-ми и 5-ми.

Так, а почему на пьедестале четверо?

Потому что на чемпионате США четверо официальных медалистов: Илья Малинин завоевал золото, Джейсон Браун – серебро, Эндрю Торгашев – бронзу, а Максим Наумов – медаль из пьютера (это такой сплав олова с другими металлами, такими как медь, сурьма, висмут или свинец).

Да, на чемпионате США во всех видах полагаются четыре медали, а не три, как мы привыкли. И это не формальность – такую медаль на самом деле вручают, а спортсмен считается призером. Даже подиум там на четверых – у парников получается особенно тесновато. Это не новая придумка: медали из пьютера на чемпионате США впервые выдали еще в 1921-м, а надежно они вошли в обиход в 1959 году.

Такая медаль нужна сразу по двум причинам. Во-первых, четвертое место – самое обидное, а медаль (пусть и из пьютера) все же скрасит возможную горечь от непопадания в топ-3.

Во-вторых, по правилам Федерации фигурного катания США, спортсмены, занявшие места в топ-4 национального чемпионата, становятся кандидатами на попадание в сборную на главные турниры. Так что только логично, что в команду могут отобраться именно четыре призера, а не три призера + один спортсмен (или пара), занявший четвертое место.

***

Ну и отдельно интересна ситуация с 28-летним Брауном – он почти не готовился к сезону, а в последний раз выступал на почти шоу-турнире Japan Open в начале октября (и то только с произвольной).

На чемпионат США Джейсон поехал, по словам тренеров, вообще не за медалями, а чтобы еще раз прокатать перед родной публикой.

В итоге на турнире он не прыгал четверных, но не только взял серебро, но и почти дотянулся до золота. Не рискни Малинин в самой концовке произвольной зайти на каскад 3-3-3, то почти наверняка отдал бы золото Джейсону.

Американец без четверных прыжков обыграл наших фигуристов – за счет чего и почему он этого не стесняется?

Чемпионат США

Сан-Хосе

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин – 287,74

2. Джейсон Браун – 277,31

3. Эндрю Торгашев – 256,56

4. Максим Наумов – 249,14

5. Джимми Ма – 243,09

6. Лиам Капейкис – 226,85

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports

28 комментариев

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Мила Григорьева
Ответ Роман Волков
У нас любят Превозносить Западное и Американское Мужское Катание, но, что я вижу, в четвёрке ТРОЕ Русских! Почти все тренеры Наши, да и результаты, Кроме одного Малинина, не впечатляют! Любим мы себя унижать, хлебом не корми. ✌️
Причем тут национальность? Тут роль играют их родители. У всех трех парней с русскими корнями родители сами выступали в фигурном катании. Неудивительно, ФК популярно и в топе именно с СССР. Это явно стало ключевым фактором почему ребята пошли в ФК и остались там. Азиаты точно так же доминируют в американском ФК потому что пахать там надо как не в себя пока ты не дошел до уровня, где тебя будет государство спонсировать. Итог: остаться в ФК можно либо на собственном энтузиазме (влияние родителей в выборе спорта) и бесконечном трудолюбии (что характерно для азиатов из иммигрантских семей). Американцы в классическом нашем понимании (условно иммигранты в 5 поколении) интересуются совсем другими видами спорта и часто занимаются тем, что предлагают в школе (бег, плавание, баскетбол и т.д.). Если их государство начнет точно так же как и Россия спонсировать фигурное катание с более низкого уровня, то уверена и там появятся другие победители. Но нафиг им это надо?
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bhbif77
Это случайно или так надо, что много фамилий русских??! Чемпионат США же?
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ano
Ответ KMR
Они далеки от России,но фамилии помогают создавать иллюзию причастности
В каком-то интервью Малинин говорил, что дома разговаривают, конечно, по-русски.
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Denkaaaa
Малинин просто шикарно взлетел на каскаде 3l-3a-3t .прсото это что то необъяснимое!!
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Pennywise
Ответ Mikhail Lopatin
Джейсон Браун придерживается современных правил фигурного катания, в которых (по крайней мере, на бумаге) поддерживается и продвигается качественное скольжение, отличные программы без пустот, а также музыкальность и пластичность фигуриста и его умение презентовать программу. Всем этим Браун владеет на очень высоком уровне. После его проката на Малинина было просто невозможно без слез смотреть.
После Малинина Брауновский контент 30 летней давности невозможно без слез смотреть. Пусть соревнуется с Орсером и Бойтано.
+5
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AllaS
Малинину удались безупречно несколько квадов, но восторгнул Малининский каскад
3L-3A-3T высоко, пролётно и просто красиво.🔥
+2
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Sportsfan
И тут одни русские, хоть уже и не россияне)
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AllaS
Вчерашний просмотр ЧСША как-то восторгнул и приобщил к спорту , конечно ждали Малинина выступления , но понравились и многие другие , кто чем Ма, Торгашев, Наумов, Браун.И конечно пьедестал понравился четырёхступенчатый, как всегда на ЧСША , награждают и четвёртое место , такой успокоительный приз, ведь вот-вот ты рядом с пьедесталом . И конечно было интересно , что трое с нашими ФИО! Конечно , кто-то и как-то оказался там , но все имеют русские корни. И пошла сразу ассоциация с ЧЕ Губановой . Наши фамилии в ФК блещут успехами.
+1
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Mikhail Lopatin
Ответ Михаил Михайлов
Ну так Джейсон Браун же придерживается современной секс ориентации. Не удивительно что его поддерживают и продвигают. Удивительно что его вообще можно обыгрывать в наше то время и в соединённых то штатах.
Джейсон Браун придерживается современных правил фигурного катания, в которых (по крайней мере, на бумаге) поддерживается и продвигается качественное скольжение, отличные программы без пустот, а также музыкальность и пластичность фигуриста и его умение презентовать программу. Всем этим Браун владеет на очень высоком уровне. После его проката на Малинина было просто невозможно без слез смотреть.
+4
-5
-1
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Роман Волков
У нас любят Превозносить Западное и Американское Мужское Катание, но, что я вижу, в четвёрке ТРОЕ Русских! Почти все тренеры Наши, да и результаты, Кроме одного Малинина, не впечатляют!
Любим мы себя унижать, хлебом не корми.
✌️
+6
-6
0
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KMR
Они далеки от России,но фамилии помогают создавать иллюзию причастности
+4
-4
0
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Fellina
Ответ <vella>
тоже в порядке шутки хотела написать "атака русских на США", но после вашего коммента передумала. поняла, что не все поймут, что это шутка, некоторые воспримут серьезно и обидятся;)
Мне понравилась ваша мысль, потому что это шутка))), а ответила я мадам, которая по ходу не шутит (я ее комментарии встречала не раз) 😉😂😂
+3
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Morveena Bum
"На чемпионат США Джейсон поехал, по словам тренеров, вообще не за медалями, а чтобы еще раз прокатать перед родной публикой."
ну это, конечно, лукавство.)) Джейсон прекрасно видел гарантированную возможность серебра, а там, глядишь, даже и золота - достаточно помнить его баллы и прикинуть потенциальные баллы Малинина при неудаче (как оно и вышло). только вот и сам чисто не смог откатать.
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Fellina
Ответ Анаис_Анаис
Посмотрите прокат, может, удивитесь покрытию катка, владению коньком и отсутствию пустых мест в программе
Я с вами согласна, народ перестал обсуждать ФК в ФК, а сплетничают и их стала волновать чужая ориентация вместо проката.
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<vella>
Ответ Fellina
По ходу вы сочиняете ерунду. Все ребята родились в Америке, нечего за уши притягивать всех, кто имеет российские корни к самой России. У английской королевы одна из прабабок русская, это не значит, что она русская. Вы там у себя наводите порядок и выступайте командой из России.
тоже в порядке шутки хотела написать "атака русских на США", но после вашего коммента передумала.
поняла, что не все поймут, что это шутка, некоторые воспримут серьезно и обидятся;)
+5
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Fellina
Ответ Михаил Михайлов
Ну так Джейсон Браун же придерживается современной секс ориентации. Не удивительно что его поддерживают и продвигают. Удивительно что его вообще можно обыгрывать в наше то время и в соединённых то штатах.
Абсолютно неудивительно, если другие участники падают с прыжков, хоть и сложных.
+3
-1
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JL JL
Все-равно не понимаю. За это же время могли подрасти дети американских фигуристов, перебравшиеся жить в нашу самую демократическую и богатую недрами страну (которые достояние народа). И прекрасно сейчас могли выступать на наших кубках. Но, этого, почему-то нет.
А-а-а, поняла, они-то переселились к нам, родили, но, сами понимаете, американцы по природе своей неталантливые, страшные, злые, глупые. Очень. И ихний доллар все-время падает. Скоро ниже плинтуса будет.
+3
-9
-6
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Fellina
Ответ Маргарита В Сафронова
По ходу русские в США уже пришли.
По ходу вы сочиняете ерунду. Все ребята родились в Америке, нечего за уши притягивать всех, кто имеет российские корни к самой России. У английской королевы одна из прабабок русская, это не значит, что она русская. Вы там у себя наводите порядок и выступайте командой из России.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Американский брусок все таки победил, еле-еле)
+3
-3
0
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Кот Лютик
Американцы такие американцы: Малинин, Торгашев, Наумов....
+4
-2
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Анаис_Анаис
Ответ Михаил Михайлов
Ну так Джейсон Браун же придерживается современной секс ориентации. Не удивительно что его поддерживают и продвигают. Удивительно что его вообще можно обыгрывать в наше то время и в соединённых то штатах.
Посмотрите прокат, может, удивитесь покрытию катка, владению коньком и отсутствию пустых мест в программе
+14
-5
+9
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AlexPro2015
Ответ Андрей Люкин
Имхо, не совсем точно объяснили причину, почему именно 4 медали, не как везде, 3. Фактически, четыре медали на Чемпионате США связаны со сложившейся традицией, связанной рехступенчатой системой отбора на эти соревнования. Так, для того, чтобы простому спортсмену (не участнику гран-при, медалисту ОИ или ЧМ, или занявшему одно из первых пяти мест прошлогоднего нацчемпионата) отобраться на национальные соревнования, нужно сначала пройти квалификацию на региональных. Всего таких конкурсов проводится девять: Новая Англия (англ. New England), северная Атлантика (англ. North Atlantic), южная Атлантика (англ. South Atlantic), верхние Великие озёра (англ. Upper Great Lakes), восточная часть Великих озёр (англ. Eastern Great Lakes), юго-запад (англ. Southwestern), северо-западная часть тихоокеанского побережья (англ. Northwest Pacific), центральная часть тихоокеанского побережья (англ. Central Pacific) и юго-западная часть тихоокеанского побережья (англ. Southwest Pacific). Четверка, победившая на каждом из региональных, попадает на секционные соревнования, их три: восточная секция (Eastern Sectional Figure Skating Championships), секция среднего запада (Midwestern Sectional Figure Skating Championships), секция тихоокеанского побережья (Pacific Coast Sectional Figure Skating Championships). Логично, что на каждом уровне награждают кроме золота, серебра и бронзы еще и пьютером (оловом). Топ-четверка каждого секционного турнира отправляется на чемпионат США. Так как в каждом из перечисленных соревнований победителей фактически четыре, т.е. по четыре первых места проходят на следующий уровень (региональные, секционные), то и на самом Чемпионате США по традиции награждают тоже четыре места. А то, что на ЧЧК и ЧМ есть только три места, это уже немножко другое дело. Кстати, потому, что отбор на национальный чемпионат такой сложный и многоступенчатый, сам статус участника Чемпионата США в Америке считается довольно значимым. Еще бы, пройти через такое сито.
Респект за подробное обьяснение
+8
0
+8
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Андрей Люкин
Имхо, не совсем точно объяснили причину, почему именно 4 медали, не как везде, 3. Фактически, четыре медали на Чемпионате США связаны со сложившейся традицией, связанной рехступенчатой системой отбора на эти соревнования. Так, для того, чтобы простому спортсмену (не участнику гран-при, медалисту ОИ или ЧМ, или занявшему одно из первых пяти мест прошлогоднего нацчемпионата) отобраться на национальные соревнования, нужно сначала пройти квалификацию на региональных. Всего таких конкурсов проводится девять: Новая Англия (англ. New England), северная Атлантика (англ. North Atlantic), южная Атлантика (англ. South Atlantic), верхние Великие озёра (англ. Upper Great Lakes), восточная часть Великих озёр (англ. Eastern Great Lakes), юго-запад (англ. Southwestern), северо-западная часть тихоокеанского побережья (англ. Northwest Pacific), центральная часть тихоокеанского побережья (англ. Central Pacific) и юго-западная часть тихоокеанского побережья (англ. Southwest Pacific). Четверка, победившая на каждом из региональных, попадает на секционные соревнования, их три: восточная секция (Eastern Sectional Figure Skating Championships), секция среднего запада (Midwestern Sectional Figure Skating Championships), секция тихоокеанского побережья (Pacific Coast Sectional Figure Skating Championships). Логично, что на каждом уровне награждают кроме золота, серебра и бронзы еще и пьютером (оловом). Топ-четверка каждого секционного турнира отправляется на чемпионат США.

Так как в каждом из перечисленных соревнований победителей фактически четыре, т.е. по четыре первых места проходят на следующий уровень (региональные, секционные), то и на самом Чемпионате США по традиции награждают тоже четыре места. А то, что на ЧЧК и ЧМ есть только три места, это уже немножко другое дело. Кстати, потому, что отбор на национальный чемпионат такой сложный и многоступенчатый, сам статус участника Чемпионата США в Америке считается довольно значимым. Еще бы, пройти через такое сито.
+35
-3
+32
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Kovka Gnutik
Автору респект за инфу про пьютер.
А Малинину за 3+3+3!
+26
-2
+24
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Маргарита В Сафронова
По ходу русские в США уже пришли.
+6
-7
-1
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