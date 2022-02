«Допинговая мощенница не может выиграть золото Игр». Звезда журналистики США вещает о допинге Валиевой и кайфует от этого

Да-да, прямо наслаждается.

На Олимпиаде-2022 вопросы о допинге уже не редкость. Американский журналист Натаниэль Херц после гонок пытал лыжников Александра Большунова и Терезу Йохауг, а в фигурном катании есть достойный аналог – его соотечественница Кристин Бреннан.

Бреннан работает на Олимпиаде в Пекине как журналист USA Today. Все ее последние статьи посвящены одной теме – положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Похоже, что на ритм-танец она пришла только для того, чтобы расспросить Диану Дэвис (дочку Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина о Камиле.

«Российская допинговая история распространяется и на танцы на льду: скандальный тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе стоит за бортиком, пока ее дочь американского происхождения Диана Дэвис соревнуется за Россию в ритм-танце. Такое даже придумать невозможно», – написала Бреннан перед началом соревнований, впрочем, непонятно что именно ее так впечатлило.

После проката она все-таки прорвалась к Диане и Глебу и устроила им настоящий допрос. Отбивался один Глеб – Диану такой напор явно смутил.

Бреннан: Диана, как сложно было выступать, зная о том, что ученица твоей мамы нарушила антидопинговые правила?

Смолкин: Я уже три раза сказал – мы не хотим об этом говорить. Я уже говорил, что мы желаем Камиле всего лучшего, она прекрасная спортсменка, она прекрасная фигуристка, которую определенно ждет яркое будущее. Не важно, что случилось или что еще может случиться.

Бреннан: Даже несмотря на то, что она принимала допинг? Это нормально?

Смолкин: Я понятия не имею, что происходит. Все, мы закончили.

Бреннан: А Диана об этом может поговорить?

Смолкин: Нет.

Бреннан: Она может сама сказать?

Смолкин: Может, но не вам и не с такими вопросами. Мы закончили.

Бреннан: А чем-нибудь другом она может поговорить? Как ты себя чувствуешь?

Смолкин: У нее все хорошо, все хорошо.

Бреннан: Она не говорит по-английски? Она же американка (Диана родилась в США – Sports.ru).

Смолкин: Немного, совсем немного.

Бреннан: Диана, ты говоришь по-английски?

Смолкин: Она уехала из США, когда ей было три года.

Бреннан: Что, серьезно, вообще английского не знает?

Смолкин: Немного, но не для интервью.

Бреннан: Она хоть слово может сказать?

Дэвис: Я довольна.

Бреннан: Ты довольна?

Смолкин: А вы довольны?

Бреннан: Я в восторге, мне нравится это интервью.

Смолкин: Отлично. Следующий вопрос.

Бреннан: Что-нибудь из произошедшего сломало для вас Олимпиаду? Разрушило олимпийский опыт?

Смолкин: Я в этом вопросе не понял большинство слов.

Бреннан: Вся эта ситуация с Камилой сломала для вас Олимпиаду?

Смолкин: Больше никаких вопросов про Камилу. Лучше смените вопросы, иначе мы закончили.

Позже Бреннан написала в твиттере: «Вопросы мы менять не стали. Интервью вышло интересным».

Сама Кристин не скрывает, что для нее все это – захватывающая история: «Это были сумасшедшие несколько дней в Пекине, и история с допингом Камилы Валиевой может стать еще более безумной. Я почти не спала и слишком долго носила одну и ту же одежду, но для меня большая честь сообщать об этом для USA Today, CNN и ABC News.

Одна из самых невероятных историй, которые я когда-либо видела. Какая честь для меня сообщать об этом!»

Бреннан кайфует от этой истории – это видно даже по ее поведению в прямом эфире телеканала CNN, где она выступала как эксперт. Только посмотрите на ее эмоции (она даже смеется, когда рассказывает о будущем наказании для Валиевой).

Should Russian Olympian Kamila Valieva be allowed to compete in the rest of the games? @cbrennansports discusses pic.twitter.com/GSoGqw0fgJ