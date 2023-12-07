Менхенгладбахская «Боруссия» – лидер Бундеслиги по голам с угловых. Как они это делают?

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: привет, вы в блоге Stadtmeister. Сегодня все читаем про менхенгладбахскую «Боруссия», точнее – про ее изумительные угловые. Впервые текст был опубликован в конце ноября, поэтому статистические показатели могли немного поменяться.

В этом сезоне «Боруссия» заслуживает чуть большего внимания, чем обычно: перед началом нынешнего чемпионата Германии руководство объявило, что клуб решил вернуться к подзабытой в последние сезоны стратегии – развитию молодых игроков. Для этой цели в помощники Херардо Сеоане пригласили Гвидо Штрайхсбира, тренера, который много лет руководил немецкими молодежными сборными. Однако опыт просмотра матчей команды из Менхенгладбаха принес интересное наблюдение вне этой области. «Боруссия» выделяется тем, что не просто регулярно доводит угловые до удара, но и в целом крайне эффективна на такого типа стандартах.

Начнем с того, что в первую очередь команда зарабатывает большое количество угловых, уступая только «Баварии» по этому показателю, в то же время их эффективность с отрывом выше, чем у мюнхенцев. На данном этапе мы не будем рассматривать xG и вернемся к этой метрике ближе к финалу текста, поскольку 30+ ударов – недостаточно для составления рейтинга на дистанции. Тем не менее тот факт, что «Боруссия» с угловых забила больше всех в Бундеслиге, а в топ-5 европейских лиг делит лидерство с «Арсеналом», проигнорировать сложно, к тому же первая позиция как по действительным, так и по ожидаемым голам намекает на неслучайность происходящего. Еще один из аргументов в сторону явного улучшения качества заключается в том, что за весь прошлый сезон команда забила восемь мячей после корнеров, а за 11 туров нынешнего – уже семь . Как у любого эффективного перфоманса здесь есть свой герой и тактическое наполнение. К первому можно отнести игрока всей правой бровки Франка Онора, перешедшего летом из «Бреста» за восемь миллионов евро. Француз играет на позиции вингера в схеме 4-2-3-1 или вингбека при 3-5-2. Онора внезапно смог компенсировать долю креатива, которую «Боруссия» потеряла с уходом Хофманна – по многим метрикам, измеряющим креатив от передач, он входит в топ-15 игроков лиги, а по подачам со стандартов — вообще в пятерку лучших.

Рейтинг игроков Бундеслиги по метрике EPV на основе точных передач с угловых на 90 минут (Источник: xglab.pro)

Если учесть, что за прошедший отрезок сезона Франк подал 54 угловых из 69 командных, то мы можем смело называть его одним из главных действующих лиц, рассматривая стандарты «Боруссии» и их эффективность. Что касается тактического наполнения, то определенно можно выделить пару паттернов, которые стабильно работают из матча в матч. Если разделить адресную зону подачи на четыре части – вне штрафной, зону ближней к подающему штанги или дальней от него, а также створ ворот – то по количеству навесов выделяются два последних участка. Это логично, поскольку чем больше расстояние, тем сильнее страдает точность.

В свою очередь по эффективности, если за таковую считать подачу, завершившуюся ударом, то среди двух зон, с отрывом лидирует вариант с навесом на ближнюю штангу. Мы специально взяли отрезок с пятью действиями после доставки мяча, чтобы оценить влияние именно по результату углового и исключить затянувшиеся розыгрыши, которых в результате оказалось всего три (плюс один автогол). На самом деле конвертацию 58% подач в удары нельзя назвать уникальной, в целом от всех угловых схожие доли имеют «Фрайбург», «Бохум» и «Кельн». Но уникальной ее делает то, насколько «Боруссии» стабильно и опасно удается угрожать воротам соперника из матча в матч. Есть два выделяющихся сценария.

Использование свободного пространства и дезориентация соперника

Первое, о чем стоит сказать при разборе: в доминирующем количестве подобных стандартов игроки не заполняют вратарскую площадь – точка, куда прилетает мяч, находится рядом с ее границей, и все внимание на мяч идет с внешней стороны. Рассмотрим фрагмент матча «Кельн» – «Боруссия», в котором Нико Эльведи забил мяч после корнера на 63-й минуте.

Еще до разбега подающего (№9), игроки «Кельна» (белые) выстроили оборону в две линии, они расположены спиной к своим воротам, рассчитывая блокировать давление соперника «в лицо». Между линий, на границе вратарской, располагаются всего два игрока «Боруссии» – Плеа (14) и Чванчара (31). Выше складывается ситуация 3v3, где Эльведи (30), Фридрих (5) и Коне (17) планируют врываться в опасную зону, располагаясь лицом к чужим воротам. Замыкает все построение Вебер (39). Во время подачи все игроки Гладбаха за исключением Плеа (14) начинают прорываться к воротам. Плеа двигается в сторону от активных действий, пятясь назад (здесь важно запомнить это действие, в дальнейшем оно нам пригодится). Мяч посылается в свободную зону во вратарской, где, чтобы его достать, каждому из игроков «Кельна» придется передвигаться, оставляя свои территории, – сюда же движется Эльведи.

В итоге все игроки «Боруссии» из противостояния 3v3 (30, 5, 17) обошли своих оппонентов, прорвавшись ближе к воротам, причем такой исход противостояния проявляется почти с каждым соперником из тех, кто встречает набегающих во вратарскую площадь спиной к своему голкиперу. Можно сказать, что подопечные Сеоане на короткой дистанции вскрыли эту проблему. Также многие из противников «Боруссии» слабо обороняют свободное пространство в штрафной. Чаще всего игроки из ближней линии к воротам практически не меняют своей позиции (максимум – делают шаг), что заставляет в большей степени реагировать на оборону этого участка их партнерам, которым приходится выполнять лишние перемещения и развороты корпуса, как это было на примере выше. Эльведи (30), набрав немного скорости, воспользовался дезориентацией своего опекуна и пробил в воздухе почти без сопротивления.

Скидка на дальнюю штангу, где есть партнер за спинами защищающихся

Исторически удары после стандартов имеют довольно низкую результативность ввиду ряда факторов, среди которых большое скопление защитников и наличие борьбы в воздухе, что влияет на оценку по xG. «Боруссия» не замечает этой проблемы, создав за пройденный отрезок сезона четыре момента с xG выше 0,3, причем примерно по одному и тому же сценарию. Один из них был реализован в матче с «Бохумом».

Здесь видим, что во вратарской опять отсутствуют игроки «Боруссии», примерно та же ситуация 3v3, есть только два важных отличия: свободное пространство находится за границей вратарской площади, футболисты «Бохума» (бирюзовые) ориентированы в сторону углового, вдоль поля, а это значит, что на рывке и развороте выиграть время и пространство уже практически невозможно. В этом эпизоде принимается решение атаковать из-за спин соперников, а Плеа (14), пятясь назад, перемещается к дальнему углу вратарской (вы же не забыли про его движение из примера выше?).

Первым на мяче, прилетевший точно в свободную зону, оказался Вебер (39) и, несмотря на имеющееся давление со стороны соперников, переправил его на Плеа (14), который в одиночестве реализовал момент. Разные статистические компании вполне справедливо оценили его как явную голевую возможность. Если рассматривать оба сценария, то тут есть аспекты как тренерской работы, в числе которых расстановка и варианты открываний к мячу, так и интеллектуальной от самих игроков, которые выбирают паттерн в зависимости от зоны, где создается свободное пространство. Любопытно, что есть и третий шаблон, который пока нельзя назвать работающим на дистанции, потому что главный исполнитель в последнее время был травмирован, к тому же часть ударов в результате его использования достаточно «рандомна» (например, после отскока мяча от вратаря). На первой иллюстрации из матча с «Бохумом» видно, что Итакура (3), тоже движется в зону, откуда пробивал Плеа, только делает он это не вдоль ворот, а поперек, от линии штрафной к створу и за спинами обороняющихся игроков. Затем, когда японский защитник видит, что Плеа занял зону, он резко разворачивается, уводя за собой опекунов. Выбегая таким образом к вратарской за спинами обороняющейся команды, Итакура постоянно становится адресатом скидок, подборов и отскоков, которые трансформируются в удары (в семи матчах чемпионата он нанес восемь ударов и дважды отличился). Существует момент, который показал потенциал такого сценария и продемонстрировал большинство разобранных в тексте деталей, – это гол Итакуры в матче с «Баварией», где в роли исполнителя подачи выступил Плеа. Момент, в том числе, говорит о том, что комплексно все успехи связаны с общекомандным пониманием ситуаций, а не только с точностью и качеством навесов Онора.

Запись специально немного замедлена, чтобы оценить все детали: 1. Во вратарской только один игрок «Боруссии», по ходу исполнения углового он блокирует ближайшего оппонента к адресату навеса. 2. Свободное пространство между двумя линиями обороны на ближней штанге за пределами вратарской. 3. Игроки выдвинутой линии «Баварии» располагаются спиной к своим воротам — если «сквозь» них прорваться, они будут дезориентированы. 4. Игроки «Баварии» в нижней линии, ближе к воротам, практически не идут в давление «до конца» на принимающего подачу с угла, максимум — делают шаг вперед, а соперник из верхней линии, который опекал этого игрока, просто «раздавлен», словно физически уступает ему. 5. Следует скидка на дальний угол вратарской. 6. Итакура врывается в зону за спинами обороняющихся и наносит удар. У таких структурированных розыгрышей определенно есть потенциал. Об этом нам говорят и ожидаемые голы, ведь они в первую очередь и созданы для того, чтобы сообщать, что ожидать дальше. Сейчас «Боруссия» несомненно демонстрирует оверперфоманс на угловых, тем не менее, если даже представить, что из-за регрессии к среднему команда потеряет весь свой «запас» голов над xG, к концу сезона они могут накопить 14-15 забитых мячей после корнеров. За два предыдущих розыгрыша максимальное количество таких голов у команд «Бундеслиги» за сезон достигало 11 — в прошлом сезоне у «Униона».

Пока «Боруссия» испытывает проблемы с результатами, в основном из-за стартовых пяти туров, где в соперниках были «Бавария», «Байер» и «РБ Лейпциг», поэтому семь голов после угловых на общем фоне выступлений уровня середняка остались почти не замеченными. Вряд ли у Гладбаха хватит сил и качества бороться за еврокубки в чемпионате, но качественные угловые — тот фактор, который может помочь нивелировать недостатки, возникающие с игры.

В предстоящем туре Бундеслиги нас ждет противостояние двух «Боруссий» — отличная возможность не только насладиться футболом (в трех предыдущих очных матчах команды забили на двоих почти 20 мячей), но и оценить игру Гладбаха на стандартах в непростых условиях.

Материал подготовлен для сайта «Реджиста»

Дорогие читатели, также напоминаю, что на «Спортсе» появились донаты. Если вы захотите поддержать мой блог, то можете сделать это в комментариях.

Фото: /Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach