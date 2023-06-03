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Вспомните всех, кто вылетал из РПЛ? С 1992 года набралось 44 клуба

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«Торпедо» и «Химки» уже в списке.

Очередной сезон РПЛ подходит к концу. Два клуба, вылетевших напрямую, уже известны – не повезло «Торпедо» и «Химкам».

А вспомните все команды, вылетавшие из чемпионата России по футболу? Начнем прямо с 1992 года. В качестве подсказки – год последнего вылета. Вписывайте названия клубов, а потом рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!

 А все клубы АПЛ с 1992 года назовете?

31 комментарий

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maximilian_15
Зенит и тут первый :)
+3
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SpartMoscow1988
39/ 44

Мы болели за вас, как в Воронеже болеют за «Факел»
И вы справились!
+3
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La Crosse Bobcats
а Москва разве вылетела? судя по Вики от нее просто спонсоры отказались, поэтому она снялась с РПЛ и заявилась на первенство ЛФЛ после чего тихо сгинула
+3
0
+3
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Temka Myasnikov
Факел
+1
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KROVOSOS
Вы - Шинник. Знаете про зону вылета все
Забавно, что его я и не вспомнил.
+1
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Melnikov1968
26/44, просто карту вспоминал. Хороший тест. Спасибо!
+1
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Jonn79
41/44
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Born Slippy
41/44 Вы – Шинник. Знаете про зону вылета все.
Не вспомнил Терек, Зенит. Океан прописал в ответе, но чот не зачлось)
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Иосиф Сталин
Зенит первопроходец)))
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Скарлетт Йоханссон
начал с зенита
44!
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FunyaFun
40 из 44. Сибирь, Жемчужина, Лада и Асмарал покинули (чат) мою голову)) классный тест)
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gleb_k
Ответ Makhasamatman Buch
Тосно и Ростов писал, почему-то не приняло
Ростов не вылетал. Вылетал Ростсельмаш.
Я- Шинник, знаю о вылете всё!
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Andrey Maximkin
Вспомнил даже Зенит, Асмарал и Океан, но забыл про Москву, Шинник, Анжи и Сокол
40/44
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Lamz
44/44, ещё минут 5 осталось
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Maroon3
44/44, дольше всех вспоминал Ладу
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IRON REDS
Тамбов, Енисей, Тосно, Мордовия, Волга, Сатурн, Сибирь. Москва, Черноморец, Сокол, Жемчужина, Океан....
Какой же он многострадальный, отечественный футбол
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Николай Орлов
40/44 вы Шинник . вы знаете про зону вылета все
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fantast1c
Ответ La Crosse Bobcats
а Москва разве вылетела? судя по Вики от нее просто спонсоры отказались, поэтому она снялась с РПЛ и заявилась на первенство ЛФЛ после чего тихо сгинула
Банкротство тоже учитывается.
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Бандера и Власов - герои п-сов
44/44. Почему Шинник? Вроде Кубань главный лифт в истории российского футбола.
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GLW
33 норм, не позорно
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Bag2879
41. Шинник
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maKC
Ротор
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gerd111
Океан забыл - горе мне. Я болельщик Балтики, т.е про лучшую лигу мира должен знать всё
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AlexZhano__
30 из 44. Были команды, которые в теории я бы мог назвать, но я ни за что не написал бы Океан.
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Makhasamatman Buch
Тосно и Ростов писал, почему-то не приняло
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