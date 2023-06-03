31 комментарий

«Торпедо» и «Химки» уже в списке.

Очередной сезон РПЛ подходит к концу. Два клуба, вылетевших напрямую, уже известны – не повезло «Торпедо» и «Химкам».

А вспомните все команды, вылетавшие из чемпионата России по футболу? Начнем прямо с 1992 года. В качестве подсказки – год последнего вылета. Вписывайте названия клубов, а потом рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!