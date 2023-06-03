31 комментарий

Вспомните всех, кто вылетал из РПЛ? С 1992 года набралось 44 клуба
«Торпедо» и «Химки» уже в списке.
Очередной сезон РПЛ подходит к концу. Два клуба, вылетевших напрямую, уже известны – не повезло «Торпедо» и «Химкам».
А вспомните все команды, вылетавшие из чемпионата России по футболу? Начнем прямо с 1992 года. В качестве подсказки – год последнего вылета. Вписывайте названия клубов, а потом рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!
Мы болели за вас, как в Воронеже болеют за «Факел»
И вы справились!
Забавно, что его я и не вспомнил.
Не вспомнил Терек, Зенит. Океан прописал в ответе, но чот не зачлось)
44!
Я- Шинник, знаю о вылете всё!
40/44
Какой же он многострадальный, отечественный футбол