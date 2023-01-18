Тест о топ-трансферах АПЛ: кто не тратил больше 70 млн, а кто из игроков самый старый?
Неожиданный ракурс.
В этом тесте мы проверяем ваши знания о 20 самых дорогих покупках клубов АПЛ. Все данные о ценах – по Transfermarkt.
Делитель результатами в комментариях!
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Те 75 млн, про которые Вы говорите, вероятно, включали в себя выплаты отцу Холланда. Там, если добавить их и агентские Райолы, то вообще выйдет больше 100 млн евро (https://twitter.com/SwissRamble/status/1537321464537440257)
Вы – Николя Пепе
Аргентина
Уругвай
Норвегия...
Что мне ответить на этот вопрос?
Ну не надо так обидно то