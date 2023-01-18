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Тест о топ-трансферах АПЛ: кто не тратил больше 70 млн, а кто из игроков самый старый?

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Поль Погба Поль Погба
Саутгемптон Саутгемптон
Арсенал Арсенал
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джек Грилиш Джек Грилиш
Челси Челси
Футбол Футбол

Неожиданный ракурс.

В этом тесте мы проверяем ваши знания о 20 самых дорогих покупках клубов АПЛ. Все данные о ценах – по Transfermarkt.

Делитель результатами в комментариях!

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Тест: в какие экзотические страны заезжали топ-футболисты

33 комментария

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Kirkoroff
Паршиво прошел тест из за идиотской постановки некоторых вопросов.
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YSIMY
Ого, я Поль Погба
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Алексей Гусев
То есть Канте Лестер не продавал? и больше никого кроме этой тройки? правильно я влепил минус автору.
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-1
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Алексей Гусев
Всмысле норвежцевнет в топ 20 покупок АПЛ? Холландл сменил гражданство?
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Добрый Ретроград
Кто ответил на все вопросы, тот Киркоров.
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Константин К.
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Многие удивляются и считают трансфер Мудрика разводом. Но его так хотели видеть в АПЛ не в качестве футболиста, а символа и это чисто репутационная история. Особенно для Челси, которым владел Славянский рашист Роман Аркадьевич Абрамович. И теперь Челси старательно хочет, чтобы забыли о том, что больше 15 лет они выигрывали титулы благодаря кровавым русским деньгам. А Мудрик это своего рода искупление, вот, мол, посмотрите, мы готовы потратить 100 млн фунтов на начинающего украинского футболиста, который безмерно страдает из-за ударов рашистов по Польше, защищает честь Украины. Мы никак не связаны с Мордором, в заявке нашего клуба будет солнцеликий Мудрик, благодаря которому мы очистим свое имя и получим дополнительную поддержку. Можете не соглашаться с этой версией, но перед этим посмотрите хотя бы статистику этого футболиста, сколько лет он в принципе в большом футболе. Но иной версии на данный момент я просто не вижу, это не сериал Тед Лассо, в руководстве Челси не может быть настолько некомпетентных сотрудников, которые действительно считают этот трансфер полезным для их клуба с действительно футбольной точки зрения.
После "славянского рашиста Романа Аркадьевича Абрамовича" можно дальше не читать. Если только это не сарказм)) Абрамович там свой в доску, санкции против него введены только для того, чтобы он начал повышенную подрывную деятельность в России, чего он унизительными переговорами и добивается. Обеление тут не при чём
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Igor One
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Многие удивляются и считают трансфер Мудрика разводом. Но его так хотели видеть в АПЛ не в качестве футболиста, а символа и это чисто репутационная история. Особенно для Челси, которым владел Славянский рашист Роман Аркадьевич Абрамович. И теперь Челси старательно хочет, чтобы забыли о том, что больше 15 лет они выигрывали титулы благодаря кровавым русским деньгам. А Мудрик это своего рода искупление, вот, мол, посмотрите, мы готовы потратить 100 млн фунтов на начинающего украинского футболиста, который безмерно страдает из-за ударов рашистов по Польше, защищает честь Украины. Мы никак не связаны с Мордором, в заявке нашего клуба будет солнцеликий Мудрик, благодаря которому мы очистим свое имя и получим дополнительную поддержку. Можете не соглашаться с этой версией, но перед этим посмотрите хотя бы статистику этого футболиста, сколько лет он в принципе в большом футболе. Но иной версии на данный момент я просто не вижу, это не сериал Тед Лассо, в руководстве Челси не может быть настолько некомпетентных сотрудников, которые действительно считают этот трансфер полезным для их клуба с действительно футбольной точки зрения.
солнцеликий может быть в заявки только хоккейной команды
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a-fon
Слабо отвечал и я Николя Пепе.
+9
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Маршал Ней
Ответ Александр Горбачев
Несложно догадаться, что почти наверняка все данные для этого теста взяты с transfermarkt. Сумма трансфера Холланда – так точно (https://www.transfermarkt.com/erling-haaland/transfers/spieler/418560/transfer_id/3845482) Те 75 млн, про которые Вы говорите, вероятно, включали в себя выплаты отцу Холланда. Там, если добавить их и агентские Райолы, то вообще выйдет больше 100 млн евро (https://twitter.com/SwissRamble/status/1537321464537440257)
На сайте РБК со ссылкой на The Telegraph вообще указывается сумма в 250млн (Из них 75млн получила Боруссия, 50млн - выплаты агентам и другим представителям игрока и 125млн - подьемные и зарплата за 5 лет). Те убирая коммисии и прочие дополнения, чистая сумма все же 75млн (но, размуеется, что-то могут не знать даже в The Telegraph).
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Санёк Кривцунов
Я Поль Погба, норм
+3
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+3
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Александр Горбачев
Ответ Маршал Ней
Дима Проскурин, уточните, пожалуйста, Холанд в момент перехода в МанСити уже перестал быть норвежцем? Или у Вас какие-то более надежные данные о стоимости, чем у других СМИ (согласно нескольким источникам, его выкуп у Боруссии стоил 75млн евро).
Несложно догадаться, что почти наверняка все данные для этого теста взяты с transfermarkt. Сумма трансфера Холланда – так точно (https://www.transfermarkt.com/erling-haaland/transfers/spieler/418560/transfer_id/3845482)
Те 75 млн, про которые Вы говорите, вероятно, включали в себя выплаты отцу Холланда. Там, если добавить их и агентские Райолы, то вообще выйдет больше 100 млн евро (https://twitter.com/SwissRamble/status/1537321464537440257)
+2
0
+2
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Ready2riot
Ответ Печалин
Я/Мы Поль Погба
I know what u feel
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0
0
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Ready2riot
Ответ Печалин
Я/Мы Поль Погба
I know what u feel
0
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onsigne
Ответ Log in
Тогда уж от Усманова, что ли
Про Аршавина просто звучит эпичнее, а так да. Но Усманова вроде даже в совете директоров клуба не было, он вообще не на что в Арсенале не влиял.
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0
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Печалин
Ответ Давран Шеркулов
Мы оба Погба😁
Я/Мы Поль Погба
+8
-1
+7
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Маршал Ней
Дима Проскурин, уточните, пожалуйста, Холанд в момент перехода в МанСити уже перестал быть норвежцем? Или у Вас какие-то более надежные данные о стоимости, чем у других СМИ (согласно нескольким источникам, его выкуп у Боруссии стоил 75млн евро).
+6
-1
+5
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Давран Шеркулов
Ответ Алекс Мелкумян
"Вы - Поль Погба" Ну не надо так обидно то
Мы оба Погба😁
+3
-1
+2
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SpartMoscow1988
4 из 11
Вы – Николя Пепе
+2
0
+2
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Michael Boldyrev
Ответ Женя Борисов
ван Дейк не в "клуб АПЛ" зимой перешёл, а в Ливерпуль. в клубе АПЛ он уже играл на тот момент (Саутгемптон)
ну, внутренние переходы здесь считаются наравне с переходами из других лиг. Т.о. он перешел "из клуба АПЛ в клуб АПЛ".
+1
0
+1
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vladimir.kostrichko
Игрока из какой страны нет в топ-20?
Аргентина
Уругвай
Норвегия...
Что мне ответить на этот вопрос?
+7
-2
+5
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Женя Борисов
ван Дейк не в "клуб АПЛ" зимой перешёл, а в Ливерпуль. в клубе АПЛ он уже играл на тот момент (Саутгемптон)
+7
-3
+4
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Алекс Мелкумян
"Вы - Поль Погба"

Ну не надо так обидно то
+36
-2
+34
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jonikmus
Вопрос про Ван Дайка некорректный,написан так ,будто он до Ливерпуля в АПЛ не играл .
+1
-1
0
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Ответ onsigne
Перед кем Челси обелять свою репутацию ? ) Всем плевать на происхождение былых побед Челси, это всё твоя больная фантазия. Там как бы Арсенал давал за него 70+, Челси дал 70+40 бонусами - наверное Арсу мало Зинченко и они хотят полностью обелить свою репутацию от покера Аршавина на Энфилде.
Тогда уж от Усманова, что ли
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EnzoAmatera
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Многие удивляются и считают трансфер Мудрика разводом. Но его так хотели видеть в АПЛ не в качестве футболиста, а символа и это чисто репутационная история. Особенно для Челси, которым владел Славянский рашист Роман Аркадьевич Абрамович. И теперь Челси старательно хочет, чтобы забыли о том, что больше 15 лет они выигрывали титулы благодаря кровавым русским деньгам. А Мудрик это своего рода искупление, вот, мол, посмотрите, мы готовы потратить 100 млн фунтов на начинающего украинского футболиста, который безмерно страдает из-за ударов рашистов по Польше, защищает честь Украины. Мы никак не связаны с Мордором, в заявке нашего клуба будет солнцеликий Мудрик, благодаря которому мы очистим свое имя и получим дополнительную поддержку. Можете не соглашаться с этой версией, но перед этим посмотрите хотя бы статистику этого футболиста, сколько лет он в принципе в большом футболе. Но иной версии на данный момент я просто не вижу, это не сериал Тед Лассо, в руководстве Челси не может быть настолько некомпетентных сотрудников, которые действительно считают этот трансфер полезным для их клуба с действительно футбольной точки зрения.
Закусывать надо
+4
0
+4
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