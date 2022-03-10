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Вспомните всех, кто сыграл и в этой Лиге чемпионов, и 17 лет назад? Их семеро

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Скотт Карсон Скотт Карсон
Футбол Футбол

Тест имени Скотта Карсона.

На концовку матча «Ман Сити» и «Спортинга» Пеп Гвардиола выпустил третьего вратаря – 36-летнего Скотта Карсона. Для опытного кипера эта игра стала второй в Лиге чемпионов, предыдущая была почти 17 лет назад, в сезоне-2004/05.

Удивительно, но в нынешнем розыгрыше ЛЧ есть семь футболистов, выходивших на поле в сезоне, закончившимся стамбульским финалом. Вспомните их всех?

Важно: игроки должны провести хотя бы по минуте и в ЛЧ-2004/05, и в ЛЧ-2021/22.

Подсказка – клубы, за которые футболисты выступали тогда и выступают сейчас.

Удачи! И рассказывайте в комментариях, кого не угадали.

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История Скотта Карсона: получил 20 минут от Пепа в ЛЧ, а 17 лет назад помог «Ливерпулю» дойти до стамбульского финала

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

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