Вспомните всех, кто сыграл и в этой Лиге чемпионов, и 17 лет назад? Их семеро

Тест имени Скотта Карсона.

На концовку матча «Ман Сити» и «Спортинга» Пеп Гвардиола выпустил третьего вратаря – 36-летнего Скотта Карсона. Для опытного кипера эта игра стала второй в Лиге чемпионов, предыдущая была почти 17 лет назад, в сезоне-2004/05.

Удивительно, но в нынешнем розыгрыше ЛЧ есть семь футболистов, выходивших на поле в сезоне, закончившимся стамбульским финалом. Вспомните их всех?

Важно: игроки должны провести хотя бы по минуте и в ЛЧ-2004/05, и в ЛЧ-2021/22.

Подсказка – клубы, за которые футболисты выступали тогда и выступают сейчас.

Удачи! И рассказывайте в комментариях, кого не угадали.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill