Вспомните всех, кто сыграл и в этой Лиге чемпионов, и 17 лет назад? Их семеро

Тест имени Скотта Карсона.
На концовку матча «Ман Сити» и «Спортинга» Пеп Гвардиола выпустил третьего вратаря – 36-летнего Скотта Карсона. Для опытного кипера эта игра стала второй в Лиге чемпионов, предыдущая была почти 17 лет назад, в сезоне-2004/05.
Удивительно, но в нынешнем розыгрыше ЛЧ есть семь футболистов, выходивших на поле в сезоне, закончившимся стамбульским финалом. Вспомните их всех?
Важно: игроки должны провести хотя бы по минуте и в ЛЧ-2004/05, и в ЛЧ-2021/22.
Подсказка – клубы, за которые футболисты выступали тогда и выступают сейчас.
Удачи! И рассказывайте в комментариях, кого не угадали.
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История Скотта Карсона: получил 20 минут от Пепа в ЛЧ, а 17 лет назад помог «Ливерпулю» дойти до стамбульского финала
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
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