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Карлос Алькарас попросил поставить встречу с Дрэйпером пораньше, чтобы успеть на матч Испания-Италия

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Карлос Алькарас не только профессиональный теннисист, но и ярый футбольный болельщик. Третья ракетка мира в очередной раз напомнил о своей любви к футболу по ходу чемпионата Европы.

Недавно Карлос играл в футбол теннисным мячом с Кареном Хачановым, а теперь попросил организаторов турнира в Лондоне АТР500 поставить его матч с Джеком Дрэйпером пораньше, чтобы успеть на сегодняшний матч между Италией и Испанией.

«Евро проводится раз в четыре года, сейчас время смотреть игры и поддерживать Испанию», — отметил трехкратный победитель турниров Большого Шлема.

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