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Дизайнер костюмов Косторной заявила о прекращении сотрудничества. Она потребовала возврата всех неоплаченных костюмов

Алена Косторная Алена Косторная
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Очередной скандал.

Дизайнер эксклюзивных костюмов для фигурного катания Алена Куклычева на своей странице объявила о том, что прекращает сотрудничать с Аленой Косторной.

«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин».

Девушка приложила скрин из переписки с фигуристкой, из которого следует, что Косторная не оплатила часть аксессуаров и костюмов, которые делали для нее.

Дизайнера обвинили в том, что она вынесла на всеобщее обозрение личную переписку, на что Куклычева парировала, что на скриншоте видно только ее сообщение.

Похоже, что к Алене Косторной со стороны дизайнера накопилось большое количество претензий.

В последнее время Алена Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На последнем турнире они заняли девятое место.

1 комментарий
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Евгений Мелюшкин тоже пиз.. дит объекты и деньги у подчинённых, у своих сотрудников.
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