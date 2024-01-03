Дизайнер костюмов Косторной заявила о прекращении сотрудничества. Она потребовала возврата всех неоплаченных костюмов
Очередной скандал.
Дизайнер эксклюзивных костюмов для фигурного катания Алена Куклычева на своей странице объявила о том, что прекращает сотрудничать с Аленой Косторной.
«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин».
Девушка приложила скрин из переписки с фигуристкой, из которого следует, что Косторная не оплатила часть аксессуаров и костюмов, которые делали для нее.
Дизайнера обвинили в том, что она вынесла на всеобщее обозрение личную переписку, на что Куклычева парировала, что на скриншоте видно только ее сообщение.
Похоже, что к Алене Косторной со стороны дизайнера накопилось большое количество претензий.
В последнее время Алена Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На последнем турнире они заняли девятое место.