Самая красивая хоккеистка мира подготовила рождественский подарок - фотосессию в стиле Барби💕

Микайла Демайтер - канадская экс-хоккеистка и модель.

Микайла накануне католического Рождества выложила у себя на странице фотосессию в стиле одного из главных фильмов уходящего года «Барби».

Девушка родилась 14 мая 2000 года в Вудбридже (Онтарио, Канада, на границе с Торонто).

Стоит отметить, что североамериканка защищала ворота команды «Блюуотер Хокс» из Онтарио, выступающей в Провинциальной женской хоккейной лиге.

С возрастом интерес к хоккею стал угасать, а вместе с этим появлялось желание попробовать что-то новое. Тем более неофициальный статус «самой сексуальной хоккеистки мира» обязывал пользоваться своим шансом.

21 апреля 2019 года Микайла объявила о завершении спортивной карьеры.

Девушка окончательно решила связать свою жизнь с более перспективными и высокооплачиваемыми проектами в модельном бизнесе, и тут пришлось делать выбор, который оказался не в пользу профессионального спорта.

«Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!» — говорится в трогательном посте Демайтер на ее странице в инстаграме.

Особую известность в соцсетях девушка получила благодаря свои эффектным проходам под музыку.