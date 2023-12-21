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Анна и Кристина Грушины: близняшки-гимнастки, сменившие спорт на DJ-школу Грува и ставшие звездами🔥🔥🔥

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Не одними Березуцкими и Комбаровыми богаты.

Девушки выступают под именем DJ Twins - Анна и Кристиана - бывшие гимнастки, в юности они стали мастерами спорта, а после открыли для себя диджеинг.

Горячие близняшки-гимнастки вытворяют невероятные вещи: как выглядят пышногрудые DJ's Twins. Спорт-Экспресс

Девушки родились 18 июля 1990 года в Ростове. Папа близняшек был летчиком, а мама - певицей. Когда им было 6 лет, они захотели заниматься гимнастикой и поступили в школу олимпийского резерва.

DJ's Twins: Анна и Кристина. Фото из личных соцсетей
DJ's Twins: Анна и Кристина. Фото из личных соцсетей

Став мастерами спорта, девушки сменили спорт на аудио-школу DJ Грува - в 22 года они начали свою карьеру за вертушками, ста одним из самых ярких дуэтов страны.

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9 комментариев
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Обычный парный эскорт с сопутствующей фиктивной публичной деятельностью для присутствия в медиа пространстве и продвижении своих реальных услуг. Такие реальные сестры очень высоко котируются на рынке
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- вы двойняшки?
- нет, мы близнецы.
- а близнецы не двойняшки?
- не всегда, мы например тройняшки, сестра щас подойдёт)))
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Ответ berd006
- вы двойняшки? - нет, мы близнецы. - а близнецы не двойняшки? - не всегда, мы например тройняшки, сестра щас подойдёт)))
Вспомнилась серия "Ералаша")
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один хирург с кошкиной
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жопа норм!
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Сейчас у таких кукол стало модным лезть в DJ-инг, потому что можно снимать какие-то убогие сеты в нижнем белье или с вываленным декольте, собирая кучу просмотров на YouTube или на других площадках. По сути то же самое, как некоторые купальники примеряют на видео, а после ещё выкладывают отдельные сеты фотографий на OnlyFans.
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интересно а они всё делают вместе..😁😁😁
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Ответ Донован хозяин НБА
Обычный парный эскорт с сопутствующей фиктивной публичной деятельностью для присутствия в медиа пространстве и продвижении своих реальных услуг. Такие реальные сестры очень высоко котируются на рынке
Страшно представить, сколько таких фиктивных профессий, вплоть до массажисток и фотографинь.
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Ответ Чёрный тюльпан
Сейчас у таких кукол стало модным лезть в DJ-инг, потому что можно снимать какие-то убогие сеты в нижнем белье или с вываленным декольте, собирая кучу просмотров на YouTube или на других площадках. По сути то же самое, как некоторые купальники примеряют на видео, а после ещё выкладывают отдельные сеты фотографий на OnlyFans.
Истории с топлесс-диджеями лет 10 минимум. https://eventcatalog.ru/artist/strip_dj/ Ещё «Инстаграма» не было, помнится, а те девицы уже на слуху были.
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