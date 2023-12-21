Анна и Кристина Грушины: близняшки-гимнастки, сменившие спорт на DJ-школу Грува и ставшие звездами🔥🔥🔥

Не одними Березуцкими и Комбаровыми богаты.

Девушки выступают под именем DJ Twins - Анна и Кристиана - бывшие гимнастки, в юности они стали мастерами спорта, а после открыли для себя диджеинг.

Девушки родились 18 июля 1990 года в Ростове. Папа близняшек был летчиком, а мама - певицей. Когда им было 6 лет, они захотели заниматься гимнастикой и поступили в школу олимпийского резерва.

Став мастерами спорта, девушки сменили спорт на аудио-школу DJ Грува - в 22 года они начали свою карьеру за вертушками, ста одним из самых ярких дуэтов страны.