Одна из главных интриг НХЛ последних (и пары следующих) сезонов: сможет ли Александр Овечкин побить реокрд Уэйна Гретцки по очкам в регулярке. К 20 декабря 2023-го до Греткци 67 шайб, однако у великого канадца еще пачка невероятных достижений, о которых Ови уже поздно даже мечтать.

Например, наибольшее количество очков в НХЛ: 2857. Из действующих игроков об этом может задуматься только Коннор Макдэвид, но для этого нужно провести еще примерно 13 космических сезонов с 150 очками. К девятому у Макди 891 очко.

Второй рекордный показатель Гретцки – количество шайб за сезон: 92. Рекорд 21 века: 64 шайбы.

В середине 80-х Гретцки набрал наибольшее количество очков за сезон – аж 215. В прошлой регулярке у Макдэвида 153.

Также Уэйну удалось быстрее всех добиться отметки в сто очков – понадобилось всего 39 игр в сезоне-1981/82. Даже у Коннора Бедарда (главный талант, рожденный в этом веке) шансов не осталось: 28 очков за 31 матч.

В плей-офф Гретцки тоже набрал больше всех – 382 очка. Также в его активе больше всего завоеванных «Харт Трофи» (8) и «Арт Росс Трофи» (7) подряд.

По хет-трикам тоже феерия – 50. У Овечкина, кстати, 29.

По количеству очков, набранных в меньшинстве, Гретцки вообще догнать нереально: 149 очков, а лучший из нынешних – Брэд Маршанд – отстает почти на 100 баллов.

Недосягаемым считается рекорд Гретцки и в самой продолжительной серии матчей с набранными очками: 51. В этом сезоне остаются шансы у Нэтана Маккиннона, сейчас форвард «Колорадо» набирает очки 16 матчей подряд, до конца регулярки осталось 50 игр.