10 недосягаемых рекордов Гретцки. Здесь нет шансов даже у Овечкина, Макдэвида и Бедарда
Одна из главных интриг НХЛ последних (и пары следующих) сезонов: сможет ли Александр Овечкин побить реокрд Уэйна Гретцки по очкам в регулярке. К 20 декабря 2023-го до Греткци 67 шайб, однако у великого канадца еще пачка невероятных достижений, о которых Ови уже поздно даже мечтать.
Например, наибольшее количество очков в НХЛ: 2857. Из действующих игроков об этом может задуматься только Коннор Макдэвид, но для этого нужно провести еще примерно 13 космических сезонов с 150 очками. К девятому у Макди 891 очко.
Второй рекордный показатель Гретцки – количество шайб за сезон: 92. Рекорд 21 века: 64 шайбы.
В середине 80-х Гретцки набрал наибольшее количество очков за сезон – аж 215. В прошлой регулярке у Макдэвида 153.
Также Уэйну удалось быстрее всех добиться отметки в сто очков – понадобилось всего 39 игр в сезоне-1981/82. Даже у Коннора Бедарда (главный талант, рожденный в этом веке) шансов не осталось: 28 очков за 31 матч.
В плей-офф Гретцки тоже набрал больше всех – 382 очка. Также в его активе больше всего завоеванных «Харт Трофи» (8) и «Арт Росс Трофи» (7) подряд.
По хет-трикам тоже феерия – 50. У Овечкина, кстати, 29.
По количеству очков, набранных в меньшинстве, Гретцки вообще догнать нереально: 149 очков, а лучший из нынешних – Брэд Маршанд – отстает почти на 100 баллов.
Недосягаемым считается рекорд Гретцки и в самой продолжительной серии матчей с набранными очками: 51. В этом сезоне остаются шансы у Нэтана Маккиннона, сейчас форвард «Колорадо» набирает очки 16 матчей подряд, до конца регулярки осталось 50 игр.
То есть, уже рассчитывают, какие рекорды Коннор можно побить? Он даже полсезона не отбегал
1. Одна из главных интриг НХЛ последних (и пары следующих) сезонов: сможет ли Александр Овечкин побить реокрд Уэйна Гретцки по очкам в регулярке.
По голам, а не по очкам.
2. Рекорд в 21 веке разве 64 шайбы? Овечкин же забивал 65.