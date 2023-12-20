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10 недосягаемых рекордов Гретцки. Здесь нет шансов даже у Овечкина, Макдэвида и Бедарда

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Одна из главных интриг НХЛ последних (и пары следующих) сезонов: сможет ли Александр Овечкин побить реокрд Уэйна Гретцки по очкам в регулярке. К 20 декабря 2023-го до Греткци 67 шайб, однако у великого канадца еще пачка невероятных достижений, о которых Ови уже поздно даже мечтать.

Например, наибольшее количество очков в НХЛ: 2857. Из действующих игроков об этом может задуматься только Коннор Макдэвид, но для этого нужно провести еще примерно 13 космических сезонов с 150 очками. К девятому у Макди 891 очко.

Второй рекордный показатель Гретцки – количество шайб за сезон: 92. Рекорд 21 века: 64 шайбы.

В середине 80-х Гретцки набрал наибольшее количество очков за сезон – аж 215. В прошлой регулярке у Макдэвида 153.

Также Уэйну удалось быстрее всех добиться отметки в сто очков – понадобилось всего 39 игр в сезоне-1981/82. Даже у Коннора Бедарда (главный талант, рожденный в этом веке) шансов не осталось: 28 очков за 31 матч.

В плей-офф Гретцки тоже набрал больше всех – 382 очка. Также в его активе больше всего завоеванных «Харт Трофи» (8) и «Арт Росс Трофи» (7) подряд.

По хет-трикам тоже феерия – 50. У Овечкина, кстати, 29.

По количеству очков, набранных в меньшинстве, Гретцки вообще догнать нереально: 149 очков, а лучший из нынешних – Брэд Маршанд – отстает почти на 100 баллов.

Недосягаемым считается рекорд Гретцки и в самой продолжительной серии матчей с набранными очками: 51. В этом сезоне остаются шансы у Нэтана Маккиннона, сейчас форвард «Колорадо» набирает очки 16 матчей подряд, до конца регулярки осталось 50 игр.

7 комментариев
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Уэйн с другой планеты, но обсуждают, что Шубский на что-то претендует. Это как Запор и Белаз... сравнение!
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“Даже у Бедарда»
То есть, уже рассчитывают, какие рекорды Коннор можно побить? Он даже полсезона не отбегал
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По очкам в регулярке интриги никакой нет)))
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Автор исправь ошибки!
1. Одна из главных интриг НХЛ последних (и пары следующих) сезонов: сможет ли Александр Овечкин побить реокрд Уэйна Гретцки по очкам в регулярке.

По голам, а не по очкам.

2. Рекорд в 21 веке разве 64 шайбы? Овечкин же забивал 65.
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Для современного хоккея все его рекорды - нужно делить надвое, пропасть всего разного просто огромна
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