«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба

«Миннесота» представила форму к 25-летию клуба.

Команда проведет четыре домашних матча сезона-2025/26 в этой форме: 29 октября против «Виннипега», 5 ноября против «Нэшвилла», 22 декабря против «Колорадо» и 25 января против «Флориды».

«Отдавая дань уважения дебютному сезону команды, специальная форма к 25-летнему юбилею украшена культовым логотипом «Уайлд», оригинальным шрифтом «Уайлд», а также золотыми акцентами на белом свитере», – говорится на сайте клуба.

Фото: x.com/mnwild