Дрэймонд Грин - сумасшедший: теперь он ударил соперника по лицу и получил бессрочную дисквалификацию. Вот, что он творил раньше😱

33-летний форвард всегда играл грязно.

Во вторник форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в матче с «Финиксом» за эпизод с центровым соперника Юсуфом Нуркичем. В начале третьей четверти Грин ударил соперника рукой по лицу. Перед этим баскетболисты вели борьбу за позицию.

Дрэймонд получил неспортивный фол второй степени. До этого в нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой».

В итоге НБА отстранила форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на неопределенный срок, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам источников Воджнаровски, Грин, генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший и агент Грина Рич Пол встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение того, как Грин сможет получить «консультацию и помощь», чтобы «двигаться дальше».

«Лига не хочет называть конкретный срок отстранения, но разрешает Грину взять время, необходимое ему для решения проблем, с которыми он столкнулся», – пишет инсайдер.

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс добавляет, что Грину будет разрешено находиться с командой в период дисквалификации.

Грин будет терять по 153 941 доллар за каждый пропущенный матч, если отстранение будет менее чем на 20 матчей, и по 202 922 доллара, если более 20, добавляет эксперт ESPN Бобби Маркс.

Случай беспрецедентный, но Грин и раньше позволял себе грубости на площадке, вот лишь малая их часть.