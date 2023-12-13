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🚀 ИИ предсказал, как будут выглядеть спортивные трофеи в следующие 50 лет

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Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
НБА НБА
Супербоул Супербоул
Клубы Клубы
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
UFC UFC
Прочие Прочие

Искусственный интеллект предсказал, как главные спортивные трофеи будут меняться в течение следующих 50 лет.

Midjourney позволяет по-новому взглянуть на стиль в недалеком будущем.

Ashes Trophy - крикет.

ИИ считает, что главный трофей англо-австралийского крикета уйдет от терракотовой отделки к серебряной, а также станет более рельефным.

«Золотой мяч» - футбол.

Любимая награда Лионеля Месси уйдет в классику, но станет монолитным.

Кубок Английской футбольной лиги - футбол.

Тайская компания по производству энергетических напитков Carabao спонсирует Кубок АФЛ с сезона 2017/2018, но ИИ убежден, что эта история скоро закончится. Через 50 лет былой шарм будет потерян.

Лига чемпионов - футбол.

Нынешний трофей был сделан Юргом Стадельманом и является пятой версией главной награды европейского клубного футбола. Компьютер прогнозирует значительные изменения в ближайшие 50 лет. Их будет четыре.

Титул UFC в легком весе.

Первый трофей Конора Макгрегора по-прежнему будет золотым, но уже с акцентом на красный и серебряный цвет.

АПЛ - футбол.

Пожалуй, что один из самых удачных примеров. Но вы тоже заметили, что цветовая гамма начинает напоминать «Манчестер Сити»?

Супербоул - американский футбол.

Трофей Ломбарди ежегодно вручается победителю Суперкубка НФЛ. Пожалуй, что самый сложный приз с точки зрения формы.

Кубок Стэнли - хоккей.

Фанаты НХЛ знают, что Кубок Стэнли - старейший действующий трофей в Северной Америке. ИИ считает, что через неудачный опыт, он вернется к первоначальным формам.

Кубок НБА - баскетбол.

НБА удивлять не планирует.

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