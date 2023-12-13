🚀 ИИ предсказал, как будут выглядеть спортивные трофеи в следующие 50 лет
Искусственный интеллект предсказал, как главные спортивные трофеи будут меняться в течение следующих 50 лет.
Midjourney позволяет по-новому взглянуть на стиль в недалеком будущем.
Ashes Trophy - крикет.
ИИ считает, что главный трофей англо-австралийского крикета уйдет от терракотовой отделки к серебряной, а также станет более рельефным.
«Золотой мяч» - футбол.
Любимая награда Лионеля Месси уйдет в классику, но станет монолитным.
Кубок Английской футбольной лиги - футбол.
Тайская компания по производству энергетических напитков Carabao спонсирует Кубок АФЛ с сезона 2017/2018, но ИИ убежден, что эта история скоро закончится. Через 50 лет былой шарм будет потерян.
Лига чемпионов - футбол.
Нынешний трофей был сделан Юргом Стадельманом и является пятой версией главной награды европейского клубного футбола. Компьютер прогнозирует значительные изменения в ближайшие 50 лет. Их будет четыре.
Титул UFC в легком весе.
Первый трофей Конора Макгрегора по-прежнему будет золотым, но уже с акцентом на красный и серебряный цвет.
АПЛ - футбол.
Пожалуй, что один из самых удачных примеров. Но вы тоже заметили, что цветовая гамма начинает напоминать «Манчестер Сити»?
Супербоул - американский футбол.
Трофей Ломбарди ежегодно вручается победителю Суперкубка НФЛ. Пожалуй, что самый сложный приз с точки зрения формы.
Кубок Стэнли - хоккей.
Фанаты НХЛ знают, что Кубок Стэнли - старейший действующий трофей в Северной Америке. ИИ считает, что через неудачный опыт, он вернется к первоначальным формам.
Кубок НБА - баскетбол.
НБА удивлять не планирует.
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