😳 Американский баскетбол вышел на новый уровень. В матче детских команд подрались судьи... Сразу трое 🤯
В Лейквуде (США) из-за необычной причины был прерван матч детских баскетбольных команд.
Полиция расследует инцидент, который произошел в выходные на игре четвероклассников в штате Колорадо.
В сети появился отрывок инцидента, из которого понятно, что судьи чем-то сильно огорчили друг друга. Настолько, что решить вопрос могли лишь кулаки.
Зачинщики драки были отстранены от работы в лиге на неопределенный срок.
Судья, который оказался вовлеченным в инцидент из-за попытки разнять коллег, обошелся без санкций.
Фанаты отреагировали на скандальный эпизод.
💭 «Я не злюсь на судей. А вот их родители, действительно, облажались».
💭 «Отличный пример для молодежи».
💭 «Когда вы экономите на судьях, вы получаете такие результаты!».
💭 «Заставим Ваканду гордиться».
💭 «Это то, что я называю грубой игрой».
Это расизм?