Sportsdaily
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😳 Американский баскетбол вышел на новый уровень. В матче детских команд подрались судьи... Сразу трое 🤯

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В Лейквуде (США) из-за необычной причины был прерван матч детских баскетбольных команд.

Полиция расследует инцидент, который произошел в выходные на игре четвероклассников в штате Колорадо.

В сети появился отрывок инцидента, из которого понятно, что судьи чем-то сильно огорчили друг друга. Настолько, что решить вопрос могли лишь кулаки.

Зачинщики драки были отстранены от работы в лиге на неопределенный срок.

Судья, который оказался вовлеченным в инцидент из-за попытки разнять коллег, обошелся без санкций.

Фанаты отреагировали на скандальный эпизод.

💭 «Я не злюсь на судей. А вот их родители, действительно, облажались».

💭 «Отличный пример для молодежи».

💭 «Когда вы экономите на судьях, вы получаете такие результаты!».

💭 «Заставим Ваканду гордиться».

💭 «Это то, что я называю грубой игрой».

4 комментария
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Бей коллег, чтоб команды боялись)
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По старой памяти подумали, что выступают за сборную тюрьмы против охраны
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Негр ударил негра.
Это расизм?
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Негры что с них взять? Амнистируют!
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